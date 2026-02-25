Search here...

Kevään trendi: tämä väri on pakollinen korkokengissä vuonna 2026

Muotitrendit
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

Tänä keväänä 2026 aiemmin huomaamattomana pidetty sävy on noussut keskiöön. Muotilavoilla ja kaduilla beigenväriset avokkaat nousevat kauden tyylikkääksi ja itsestään selväksi valinnaksi. Minimalistiset ja imartelevat, ne määrittelevät vaivattoman eleganssin uudelleen.

Beige, vaatekaapin uusi tähti

Pitkään "kesyn" värin asemaan alennettu beige tekee merkittävän paluun. Korkkareissa siitä on tulossa uusi vaihtoehto klassiselle mustalle. Vähemmän kontrastia ja pehmeämpi, sillä on etuna se, että se pidentää visuaalisesti siluettia ja on silti uskomattoman helppo muotoilla.

Viimeaikaiset muotinäytökset ovat vahvistaneet tämän kasvavan trendin. Matthieu Blazyn ensimmäisessä Chanelin näytöksessä New Yorkissa marraskuussa 2025 siluetit yhdistettiin neutraalien ja kirkkaiden sävyjen korkokengillä. Tämä vauhti jatkui Acne Studiosin, Lanvinin, Maison Margielan, Khaiten ja Balenciagan kevät/kesä 2026 -mallistoissa. Viesti on selvä: beige ei ole enää sivuroolissa; se on nousemassa keskiöön.

Katso tämä postaus Instagramissa

MY LITTLE PAIRin (@mylittlepair) jakama julkaisu

Miksi tällä värillä on niin suuri vaikutus?

Beigen menestys piilee sen monipuolisuudessa. Kirkkaampi kuin musta, vähemmän rohkea kuin eloisa sävy, se sopii monenlaisille ihonsävyille ja imartelee kaikkia vartalotyyppejä. Kyllä, kaikkia.

Olipa kyseessä sitten valkoiset housut, raa'at farkut tai midi-hame, beigenväriset avokkaat luovat visuaalista jatkuvuutta. Vartaloasi korostetaan vaivattomasti ja ilman jäykkyyttä yksinkertaisesti harmonisen värien vuorovaikutuksen avulla. Minimalismin ja neutraalien väripalettien hallitsemassa trendimaailmassa tämä sävy löytää paikkansa luonnollisesti.

Miten käyttää beigejä avokkaita vuonna 2026?

Hyviä uutisia: sinun ei tarvitse remontoida vaatekaappiasi. Beige sopii helposti yhteen kermanväristen, vaaleankeltaisen ja vaaleanharmaan kanssa luoden harmonisen ja valoisan ilmeen. Kaipaatko kontrastia? Se toimii kauniisti myös syvien sävyjen, kuten viininpunaisen tai tummanvihreän, kanssa.

Materiaaleissa kaikki käy: sileä (keino)nahka hienostuneeseen ilmeeseen, lakattu viimeistely rohkeampaan vaikutelmaan tai mattapinta minimalistiseen tunnelmaan. Teräväkärkiset mallit ovat edelleen suosikkeja hoikan siluetin korostamiseen, mutta lohkokorot sopivat täydellisesti moderniin ja mukavaan tyyliin.

Ja ennen kaikkea, muista: muodin ei ole tarkoitus korjata vartaloasi. Sen tarkoituksena on täydentää, juhlistaa ja korostaa sitä. Beiget avokkaat eivät ole visuaalinen "huijaustemppu", vaan tyylillinen työkalu, jolla voi leikitellä linjoilla ja valolla.

Vuonna 2026 beigestä on tulossa kevätkorkokenkien ehdoton väri. Hillitty mutta voimakas, pehmeä mutta itsevarma beige todistaa, ettei sinun tarvitse olla näyttävä tehdäksesi vaikutuksen. Joskus hienostuneisuus piilee juuri hienovaraisuudessa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
