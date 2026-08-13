Nämä vaatteet, joita aiemmin pidettiin "epäimartelevina", tulevat olemaan trendikkäitä vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuosien ajan muoti on kertonut meille, mitä välttää "imartelemaan vartaloamme". "Liian löysiä", "liian pitkiä", "liian peittäviä": tietyillä vaatteilla oli huono maine. Syksyllä/talvella 2026/2027 ne kostavat ja vakiinnuttavat asemansa avaintrendeinä.

Pitkä neulottu hame tulee kaapista ulos

Pitkä neulehame, jota on pitkään yhdistetty sisätilojen mukavuuteen tai syytetty siluetin painamisesta, on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Tällä kaudella siitä on tullut jopa vaatekaapin keskeinen osa. Sitä esiintyy ribbineuleina, graafisina neuleina tai kalanruotokuvioisina neuleina, usein yhdistettynä polvikorkuisiin saappaisiin ja muihin yhteensopiviin asusteisiin. Sen luonnostaan raskas laskeutuminen antaa sille kauniin muodon ja luo strukturoidun ilmeen ilman, että siluettia tarvitsee jäykistää.

Lopputulos? Lämmin, mukava ja elegantti vaatekappale, jonka avulla voit luoda asun, joka on sekä kodikas että itsevarma. Todiste siitä, että se, mikä ennen pidettiin "liikana", voi lopulta olla juuri sitä, mikä antaa asulle sen luonteen.

Ylisuuri takki syleilee tilavuuttaan

Oli aika, jolloin takkien piti myötäillä vartalon muotoja tai muuten ne saattoivat peittää siluetin alleen. Vuonna 2026 tämä sääntö näyttää (vihdoin) poistuneen käytöstä. Ylisuuret takit ovat nyt muodissa. Ne on valmistettu lämpimistä materiaaleista, kuten villasta, ja niissä on runsaasti tilaa ja helppokäyttöisiä värejä: kamelinruskeita, maanläheisiä sävyjä tai syviä sävyjä. Takin tavoitteena ei ole enää määritellä vartaloa vaatteiden kautta, vaan leikitellä mittasuhteilla.

Ja juuri se tekee tästä trendistä niin houkuttelevan: väljä takki voi luoda hienostuneen, modernin ja poikkeuksellisen mukavan ilmeen. Voit kääriytyä siihen ilman, että sinun tarvitsee valita mukavuuden ja tyylin välillä.

Neulemekko on sekä tyylikäs että mukava.

Aikoinaan "liian muodottomaksi" kritisoitu neulemekko tekee paluun. Eikä sen nyt selvästikään tarvitse pyydellä anteeksi mukavuuttaan. Ribattuna tai palmikkoneuleena sitä voi käyttää sellaisenaan kokonaisena asuna, johon voi lisätä ohuen vyön korostamaan vyötäröä ja polvikorkuiset saappaat antamaan asulle rakennetta.

Trendi kertoo varsin rohkaisevan tarinan: mukavuutta ei enää välttämättä pidetä tyylin vihollisena. Asu voi olla pehmeä, käytännöllinen, lämmin ja erittäin tyylikäs samaan aikaan.

Kerrospukeutuminen rikkoo vanhoja sääntöjä

Kerrospukeutuminen vaatteisiin, jotka aiemmin tuntuivat yhteensopimattomilta? Juuri se on yksi kauden houkuttelevimmista ideoista. Ohut vaatekappale neuleen päällä, takki hameen kanssa, tarkoituksella yhdistellyt kankaat ja tyylit: kerrospukeutumisen ei tarvitse vuonna 2026 olla täydellisesti koordinoitua toimiakseen. Päinvastoin, sen viehätys tulee joskus odottamattomasta kosketuksesta.

Se, mikä olisi voinut olla "makuvirhe", muuttuu aidoksi tyylilliseksi valinnaksi. Sekoitus mahdollistaa leikittelyn tekstuurien, volyymien ja yhdistelmien kanssa samalla, kun vaate mukautuu helposti eri lämpötiloihin.

Entä jos "imarteleva" ei enää olisikaan oikea kriteeri?

Näillä neljällä trendillä on yksi yhteinen piirre: ne sivuutettiin pitkään, koska niitä syytettiin riittämättömästä imartelusta. Mutta mitä tämä kuuluisa "imartelevuus" oikeastaan tarkoittaa? Usein termiä käytettiin kuvaamaan vaatteita, joiden tarkoituksena oli "hoikentaa", "pidentää", "rakentaa" tai "korjata" tiettyjä kehon osia. Hyvin rajoittava näkemys vaatteista, joka saattoi antaa vaikutelman, että ihmisen piti jatkuvasti "optimoida ulkonäköään".

Nykyään vaatteita näyttää (vihdoin) arvostettavan enemmän sen perusteella, mitä ne mahdollistavat: liikkua vapaasti, tuntea olonsa hyväksi, pysyä lämpimänä, ilmaista persoonallisuutta tai yksinkertaisesti käyttää jotain, mistä pidämme.

Trendit tulevat ja menevät, mutta tyylisi pysyy.

Varo tekemästä tästä muutoksesta uutta sääntöä. Trendit tulevat ja menevät, katoavat ja joskus palaavat muutaman vuoden kuluttua uuden merkin mukana. Ja ennen kaikkea, et ole missään nimessä velvollinen seuraamaan trendiä. Pidätkö pitkästä neulehameesta? Käytä sitä. Eikö neulemekko miellytä sinua ollenkaan? Ei hätää. Se, mitä lehti, catwalk tai sosiaalinen media esittää "trendikkäänä", ei ole koskaan tarkoitettu pakolliseksi. Samoin "poistunut muodista" -julistus voi silti aivan hyvin miellyttää sinua. Tyylisi ei tarvitse olla synkronoitu muotikalenterin kanssa ollakseen aito.

Todellinen trendi? Pue yllesi vaatteita, jotka heijastavat sitä, kuka olet.

Vuoden 2026 loppu osoittaa lopulta, että useita siluetteja voi esiintyä rinnakkain ilman, että yhtäkään esitetään "oikeana tapana pukeutua". Ehkäpä tämä on mielenkiintoisin muutos: mahdollisuuksien laajentaminen sen sijaan, että kieltojen luettelo korvattaisiin uudella "seurattavien trendien" luettelolla.

Loppujen lopuksi vaatteet ovat myös olemassa sitä varten, että tunnet olosi hyväksi. Ja jos vaate, jota joskus kuvailtiin "epäimartelevaksi", on juuri se, jossa tunnet olosi parhaimmaksi, se on luultavasti erinomainen syy käyttää sitä.