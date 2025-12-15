Tämä tyypillinen ranskalainen muotiele, jota kaikki kopioivat tällä kaudella

Pään tai kaulan ympärille solmittu elegantti huivi, 60-luvun pariisilainen rituaali, kiehtoo jälleen katutyyliä ja sosiaalista mediaa ja huokuu vaivattomasti hienostunutta ilmettä. Kansainväliset sisällöntuottajat julkaisevat lukuisia tutoriaaleja, jotka auttavat hallitsemaan tämän ranskalaisen tyylikkyyden ikonisen yksityiskohdan.

Bardotin ja Hermèsin perintö

Brigitte Bardot teki päähän sidotusta silkkihuivista leikkisän hapsunsa ja ilkikurisen mutrusuortuvan versionsa suosituksi, kun taas Hermès on tehnyt siitä ylellisen asusteen vuodesta 1937 lähtien ikonisten huiviensa ansiosta. Tämä muotiele vangitsee ranskalaisen tyylin ytimen: siro, ajaton ja heti tunnistettava.

Tyylikkäät talvisopeutumiset

Kylmemmällä säällä huivi kiedotaan kaulan ympärille siten, että toinen pää putoaa pään yli kuin moderni pipo, mikä tuo lämpöä ja eleganssia. Toinen klassikko: pieni neliönmuotoinen huivi, joka on kiedottu useita kertoja ja huomaamattomasti solmittu, 70-luvun uusporvarillisesta tyylistä inspiraationsa saanut ja tuo arjen hienostuneisuutta.

Katso tämä postaus Instagramissa La Boutiquen jakama julkaisu // Celine Decourt (@laboutiquedevenerque)

Räjähdys TikTokissa ja katutyylissä

"Ranskalaistyylisen huivin" ohjeet lisääntyvät kesästä viihtyisään talveen, ja tämä tietotaito on demokratisoitunut sukupolven keskuudessa, joka kaipaa tyylikästä tyyliä. Muotilavoilla pariisilaisille ohikulkijoille tämä viraaliksi levinnyt yksityiskohta ylittää aikakaudet ja rajat vahvistaen ranskalaisen muodin vaikutuksen.

Ranskalaistyylinen solmittu huivi on enemmän kuin vain asuste, ja se on vakiinnuttanut paikkansa todellisena tyylikielenä, hienovaraisena ja universaalina. Se on kulkenut läpi vuosikymmenten menettämättä viehätysvoimaansa ja todistanut, että eleganssi ei ole ohikiitävien trendien, vaan täydellisten eleiden kysymys. Helppo omaksua ja loputtomasti mukautuva, tämä ikoninen yksityiskohta kiehtoo edelleen maailmaa muistuttaen meitä siitä, että ranskalainen tyylikkyys on usein enemmän -ajattelussa.