Tämä trendikäs asuste tekee paluun suojellakseen korviasi kylmältä.

Muotitrendit
Léa Michel
Talvi 2025 merkitsee neulotun balaklavan suurta paluuta. Aiemmin se oli vain hiihtolatujen asuste, mutta nyt siitä on tulossa välttämätön liittolainen purevaa kylmyyttä vastaan. Erittäin pehmeä, lämmin ja tyylikäs se suojaa korvia, kaulaa ja kasvoja samalla kun se lisää hienostuneen muotisilauksen urbaaniin tyyliin.

Vastustamaton muodin uusi tuleminen catwalkeilla

Tehtyään läpimurron vuonna 2021, neulottu pipo on määrä räjähtää muotinäytöksille ja kaduille vuonna 2025. Monet tuotemerkit uudistavat sitä ohuina ja elegantteina versioina, usein merinovillasta tai kashmirista, minimalistisen tyylikkään vaikutelman saavuttamiseksi. Ylisuuren bleiserin alla tai osana päästä varpaisiin ulottuvaa yksiväristä beigeä/harmaata asua se kehystää kasvoja ja nostaa talviasujen tasoa toimiston tyylikkäistä asuista katumuotiin.

Mukavuus ja lämpö taattu.

Sen ribbineulos tai tekninen neulos tarjoaa optimaalisen lämpösuojan: hengittävä, vettähylkivä ja erittäin pehmeä, se kestää jäistä tuulta ja alhaisia ​​lämpötiloja painamatta sinua alas. Valitse merinovillaa ankaraan talveen, luomupuuvillaa välikauteen tai hienoa fleeceä kashmirmaisen tunteen saamiseksi. Käytännöllinen paksuille hiuksille pehmeän ja reilun kokoisen leikkauksensa ansiosta, se peittää kaulan ja eristää kylmältä paremmin kuin klassinen huivi.

Kuinka omaksua se tekemättä muotivirhettä

  • Minimalistinen tyyli: Kermanvärinen balaklava beigen poolokauluspaidan päällä + suoralahkeiset farkut + yksinkertaiset lenkkarit.
  • Yksivärinen: Beige neuleasu housuista balaklavaan, joka luo sulavan siluetin.
  • Ylellinen: Antrasiitinvärinen kashmir villakangastakin alla + mustat avokkaat.
  • Tyttömäinen: Vaaleanpunainen Ganni-mekko, joka on sidottu edestä leikkisäksi.
@unibanuni neulottu myssy ystävälleni Angelle 👽🌸 Näiden tekeminen kestää aina hieman odotettua kauemmin, RIPPP, mutta todellakin sen arvoista ja söpö kylmän sään asuste #neulonta #neuleet #pipo #myssy #ootd #talvimuoti #kevätmuoti #mohair #mohairneule #asuasu ♬ Saatamme jopa rakastua (Interlude) - Victoria Monét

Verkkomainen pipo ei ole enää vain sporttinen laite, vaan talven 2025 ehdoton asuste, joka yhdistää käytännöllisyyden, lämmön ja ajattoman eleganssin. Se on täydellinen valinta kylmän kohtaamiseen tyylikkäästi ja todistaa, että muoti ja mukavuus voivat kulkea käsi kädessä ilman kompromisseja.

