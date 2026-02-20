"Vihuriharju": Miten tämä elokuva inspiroi vaatekaappiamme

Uskomattoman Margot Robbien ja hänen karismaattisen vastanäyttelijänsä Jacob Elordin valkokankaalle tuoma "Wuthering Harbour" -elokuvan juoni sijoittuu 1800-luvun Yorkshiren nummille. Elokuvasovituksessa näyttelijätär vaihtaa Barbien karkinpinkin värin arvoituksellisen Catherine Earnshawin villaviittoihin ja näyttäviin iltapukuihin. Ja tämä dramaattinen tyyli resonoi nykyaikaisissa vaatekaapeissamme. Kyse ei ole ajanmukaisissa vaatteissa kävelemisestä, vaan tasapainosta.

Wuthering Heightsin kiehtova pukukoodi

Vuoden romanttiseksi komediaksi jo ylistetty elokuva "Wuthering Harbour" ammentaa suuren Emily Brontën kirjallisesta mielikuvituksesta ja vie yleisön villiin, tuuliseen maisemaan, jota hallitsevat harmaat taivaat. Puvut, kuten päähenkilötkin, ovat dramaattisia, ylellisiä ja kunnioittamattomia. Lyhyesti sanottuna niillä on luonnetta. Hallitseva tyyli? Goottilaisromanttinen, nokkela sekoitus puhvihihoja ja tummia sävyjä, läpikuultavia puseroita ja nahkaisia alushameita.

Vaikka nämä kankaat ovatkin saattaneet sytyttää englanninkielisen kirjallisuuden puristeja, jotka viittasivat viktoriaanisen aikakauden pukeutumiskoodin liialliseen vapauteen, ne varmasti hurmasivat myös muotitietoisten sydämet. Skandaalimaisen punaiset, koristeelliset korsetit maalaistyyliin, hulmuavat puserot, runsaat röyhelöt ja imartelevat drapeeraukset. "Wuthering Harbour" -elokuvan uusviktoriaaninen estetiikka hyppää fiktiosta koristamaan siluettejamme. Mutta ellei horisontissa ole naamiaisia tai naamiaisia, on vaikea omaksua tulisieluisen Catherine Earnshawin runsaita asuja farkkujen ja lenkkareiden aikakaudella.

On kuitenkin myös mahdollista ilmentää tätä kapinallista hahmoa vaikuttamatta siltä, että olet herännyt väärään aikaan. Valitse vain kappaleita yksi kerrallaan, sekoita tyylejä ja leiki yksityiskohdilla. Ja siinä se on: Brontën sivuille tyypillinen tyyli, joka vangitsee silmän välittömästi.

Elokuvan tyylin kopioiminen ilman, että se näyttää vanhanaikaiselta, on melkoinen taitolaji.

Voit olla varma, että Margot Robbie ei ole ainoa, joka osaa pukea päälleen punaiset samettikaapat, rokokookorut, XXL-mekot ja organzan. Vaikka kaikki näyttäisi sopivan Hollywoodin malliopiskelijalle, voimme ottaa hänen tärkeimmät kuvauspaikalla käyttämänsä muotielementit ja asettaa ne eri kontekstiin.

Tämän viehättävän vanhanaikaisen tyylin kokeileminen vaatii kuitenkin hieman kokemusta. Cathyn tavoin pukeutuminen on riskialtista ja voi joskus näyttää vanhanaikaiselta. Onneksi Emerald Fennellin sovituksessa, jossa hän lisäsi henkilökohtaisen silauksensa lava-asuihin, meillä on jo hyvä pohja.

Ajatuksena on hakea inspiraatiota Cathyn vaatekaapista asun parantamiseksi tai tyylin lisäämiseksi, ei kopioida hänen tyyliään täysin. Siksi pitsiä käytetään säästeliäästi hihansuissa tai topin helmassa. Organza sopii läpinäkyvyyden leikkeihin ja siitä tulee puseroiden ensisijainen kangas. Krinoliinihameet puolestaan löytävät modernimpia variaatioita ja vievät vähemmän tilaa jaloissa. Tämä tyylikäs barokkihenkinen pusero yhdistetään leveneviin farkkuihin tai nahkahameisiin.

Lopuksi rikomme "runollisen" lähestymistavan "rock"-tyylisemmillä kengillä, kuten neliökärkisillä nilkkureilla tai urbaaneilla lenkkareilla. Jotta vintage-ilme toimisi meille, tarvitsemme kontrastia.

Nämä ovat Brontë-tyyliseen lookiin tarvittavat muotiasut.

Jotta Cathyn hahmo vaikuttaisi tyyliimme ja valtaisi vaatekaappimme, tarvitsemme vain hyviä perusvaatteita. Vaatekaapistamme voi helposti tulla aikakone. Tässä ovat parhaat muotivinkit elokuvasta "Hummerin korjuu" luodaksesi asuja, jotka saavat sinut tuntemaan olosi aikakauden sankarittareksi:

Puuvillamekot. Uskomattoman mukavuuden lisäksi nämä puuvillavaatteet henkivät Cathyn villiä ja luonnollista henkeä. Ne näyttävät parhaimmilta röyhelöillä tai olkapäät paljastavilla tyyleillä.

Koru, joka näyttää olevan peräisin perintökalleudesta. Mitali, jossa on useita heijastuksia, sormus, jossa on suuri timantti, helminauha tai kultainen rintaneula. Koru tekee vaikutuksen iholla.

Pusero, jossa on puhvihihat. Tämä vaatekappale yksinään ilmentää koko "Wuthering Harbour" -hahmon identiteettiä. Sekä klassinen että boheemi, se tasapainoilee puhtaan yksinkertaisuuden ja huolettoman itsevarmuuden välillä. Ja yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota: kirjailtu reunus, jabot-kaulukset…

Hienot korsetit. Bridgertonin ja sitten Wuthering Harbour -elokuvien uudelleen keksimä korsetti oli aikoinaan sorron kohde, mutta nyt se on ensisijaisesti koriste-esine. Se ei ole enää entisensä sosiaalisten rajoitusten kangas, vaan pelkkä hyvän maun heijastus. Kirjailtu, pitsillä tai hohtavilla kuvioilla koristeltu korsetti on kaunis lisä mihin tahansa vaatekaappiin.

Vaikka "Wuthering Harbour" -elokuvan ohjaaja teki joitakin muutoksia Brontën luomiin puvustuksiin, me voimme tehdä samoin ja lisätä oman henkilökohtaisen silauksen. Keskiviikon synkän estetiikan ja Bridgertonin regency- tyylin jälkeen tutkimme toista menneisyyden teemaa.