"Moorcore", tämän tuoreen elokuvan inspiroima trendi, joka kiehtoo uutta sukupolvea

Muotitrendit
Fabienne Ba.
Screen Margot Robbie dans le film « Hurlevent »

Elokuva ei ainoastaan kerro tarinoita; se inspiroi myös vaatekaappiamme ja sisustustamme. Elokuvan "Wuthering Harbour" tuoreen ensi-illan myötä uusi estetiikka on jo valtaamassa sosiaalista mediaa. Sen nimi on "moorcore", romanttinen ja ehdottomasti mukaansatempaava trendi.

Elokuvamaailmasta syntynyt trendi

Helmikuussa julkaistu "Wuthering Harbour" herätti välittömästi huomiota sekä näyttelijäkaartinsa että vaikuttavan visuaalisen tunnelmansa ansiosta. Margot Robbien ja Jacob Elordin tähdittämä elokuva vie katsojat tuuliseen maisemaan, sumuisten nummien ja ympäröivien kartanoiden väliin.

Juuri tämä erityinen tunnelma synnytti termin "moorcore". Sana yhdistää sanan "moor", joka viittaa Pohjois-Englannille tyypillisiin kosteikkoihin, ja päätteen "-core", jota usein käytetään kuvaamaan tiettyä esteettistä tai visuaalista maailmaa. Tuloksena on tyyli, joka tuo mieleen villin luonnon, intensiivisen romantiikan ja historiallisen mielikuvituksen.

@allthingskinu Vastauksena käyttäjälle @Heidi Tykkään tästä istuvuudesta todella paljon, se peittää toisen mekon alta, mutta rakastan sitä silti ja siinä on kerrospukeutumisen idea haha #blackgirl #aesthetic #cottagecore #ootdinspo #morikei ♬ VVS Diamonds prod yugen - Socalspots

Sekoitus synkkää romantiikkaa ja historiallista eleganssia

Moorcore-estetiikka ammentaa suoraan inspiraationsa Yorkshiren maisemista sekä georgiaanisesta ja viktoriaanisesta ajasta. Se leikittelee dramaattisella ja runollisella tunnelmalla, jossa raaka luonto kohtaa menneen ajan eleganssin. Väripaletit suosivat syviä, luonnollisia sävyjä: maanläheistä ruskeaa, sammaleenvihreää ja liuskekiviharmaata. Näihin sävyihin lisätään joskus pehmeämpiä sävyjä, kuten kermanväristä tai pölyisen roosanväristä, jotka pehmentävät kokonaisvaikutelmaa.

Myös kankailla on keskeinen rooli. Paksu sametti, tumma pitsi, teksturoitu villa ja herkät kirjonnat luovat tekstuuriltaan rikkaita siluetteja. Sosiaalisessa mediassa jotkut muotihistorioitsijat jakavat jo tälle estetiikalle tyypillisiä inspiraatioita: pitkiä, hulmuavia mekkoja, strukturoituja takkeja ja persoonallisia vintage-vaatteita.

Myös sisustuksessa maailmankaikkeus on helposti ilmaistavissa: messinkiset kattokruunut, antiikkipeilit, hieman haalistuneet kukkakuvioiset tekstiilit tai ajan patinoitumat esineet luovat tätä hiljaista tunnelmaa.

Tarinan omaavien esineiden viehätys

Moorcoren vetovoima johtuu osittain siitä, että se on linjassa nykytrendien muuttuvan herkkyyden kanssa. Vuosien minimalismin ja selkeiden linjojen hallitsemana monet etsivät nyt kappaleita, joilla "on sielu". Moorcoren estetiikka arvostaa ajan leimaamia esineitä, niiden "kaunista epätäydellisyyttä" ja niiden herättämiä tunteita. Kirpputorit, kirpputorit ja vintage-liikkeet ovat tulleet ihanteellisista paikoista tutustua ja omaksua tätä tyyliä.

Sisustuksessa tämä näkyy teksturoituina peittoina, tummina puukalusteina, pronssisenvärisinä asusteina ja kristalliriipuksina, jotka levittävät pehmeää valoa. Jokainen elementti tuntuu kertovan tarinan.

Maailmankatsomus, joka puhuttelee kokonaista sukupolvea

Muodin tai sisustuksen lisäksi moorcore toimii ensisijaisesti kokonaisena universumina. Se herättää mielikuvia yksinäisistä maisemista, intohimoisista tarinoista ja syvästä yhteydestä luontoon. Sosiaalisessa mediassa tämä immersiivinen estetiikka mahdollistaa yhtenäisen ja voimakkaan visuaalisen maailman rakentamisen. Se tarjoaa myös eräänlaisen eskapismin: maailman, jossa voi ilmaista itseään vapaasti, juhlistaa kaikkia siluetteja ja leikitellä tekstuureilla, volyymeilla ja kerroksilla ilman rajoituksia.

Lyhyesti sanottuna, kuten usein käy, elokuva toimii luovana katalysaattorina. Elokuvan "Vihurihuippu" myötä englantilaisten nummien kuvasto löytää tiensä nykymuotiin ja sisustussuunnitteluun. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, että valkokankaalle heijastetut kuvat vaikuttavat edelleen siihen, miten ilmaisemme tyyliämme ja esteettisiä herkkyyksiämme.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Katie Holmesin tyyli jo aavistaa kauden suurta romanttista trendiä.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Katie Holmesin tyyli jo aavistaa kauden suurta romanttista trendiä.

Lämpimämmän sään lähestyessä jotkut asut ovat jo luomassa tunnelmaa. Kävellessään Kaliforniassa amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Katie Holmes...

Kerrospukeutuminen: mikä on tänä keväänä paluun tekevä kerrospukeutumisen trendi?

Joka kausi näkee tiettyjen trendien paluun, joita tarkastellaan uudelleen hetken valossa. Tänä keväänä kerrospukeutuminen on jälleen kerran välttämätöntä....

Tämä tyylikäs mekko lupaa ratkaista suurimman muotiongelmamme

Pian sinun ei enää tarvitse valita kukkakuvion tai pilkullisen kuvion välillä. Ei enää epäröintiä peilin edessä tai taistelua...

Kevään trendi: tämä väri on pakollinen korkokengissä vuonna 2026

Tänä keväänä 2026 aiemmin huomaamattomana pidetty sävy on noussut keskiöön. Muotilavoilla ja kaduilla beigenväriset avokkaat nousevat kauden tyylikkääksi...

Tämä ikoninen 1990-luvun pariskunta herättää henkiin odottamattoman muotitrendin

Ryan Murphyn uusi sarja "Love Story" herättää henkiin JFK Jr.:n (John Fitzgerald Kennedyn poika) ja Carolyn Bessette-Kennedyn (muotitoimittaja...

Tämä ikoninen 90-luvun laukku tekee paluun catwalkeille.

Muoti rakastaa ajassa matkustamista, ja tänä vuonna 2026 se laskee jälleen matkalaukkunsa alas 90-luvulle. Tämän vuosikymmenen kulttilaukku tekee...