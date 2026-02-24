Tämä ikoninen 90-luvun laukku tekee paluun catwalkeille.

Search here...

Muoti rakastaa ajassa matkustamista, ja tänä vuonna 2026 se laskee jälleen matkalaukkunsa alas 90-luvulle. Tämän vuosikymmenen kulttilaukku tekee paluun ja on valmis viettelemään ne, jotka rakastavat sekä itsevarmoja että ajattomia vaatteita.

Fendi Baguette tekee paluun

On mahdotonta puhua 90-luvun it-laukuista mainitsematta Fendin patonkia. Silvia Venturini Fendin vuonna 1997 Fendin muotitalolle luoma kompakti laukku, jota kannetaan kainalossa, merkitsi käännekohtaa luksusasusteiden historiassa. Sen nimi on saanut inspiraationsa yksinkertaisesta ja hyvin pariisilaisesta eleestä: patongin kantamisesta kainalossa.

Lyhyt, strukturoitu ja huomiota herättävä, sitä ei koskaan suunniteltu olemaan huomaamaton. Päinvastoin, se tekee vaikutuksen. 90-luvulla siitä tuli nopeasti urbaanin hienostuneisuuden symboli, jonka julkkikset ja popkulttuurin ikonit omaksuivat. Lähes kolmekymmentä vuotta myöhemmin se ilmestyy uudelleen muotipääkaupunkien catwalkeille ja kaduille. Eikä se palaa arasti: se tekee rohkean kannanoton.

Popkulttuurin vauhdittama ikoni

Patonki on saanut myyttisen auransa myös televisiosta. Kulttisarjassa Sinkkuelämää Sarah Jessica Parkerin esittämä Carrie Bradshaw kantaa sitä useaan otteeseen. Yhdessä nyt jo legendaarisessa kohtauksessa Carrie oikaisee varasta: "Se ei ole laukku, se on patonki!" Tämä lause muutti asusteen kultti-esineeksi.

Nykyään tämä nostalginen ulottuvuus on täydessä vauhdissa. Minimalistiset siluetit, yksiväriset asut ja 90-luvulta inspiroituneet vartalonmyötäiset leikkaukset luovat täydelliset edellytykset sen paluulle. Baguette täydentää nämä asut itsevarmasti.

Siluetti, joka ylittää vuosikymmenet

Tämän laukun kestävä vetovoima piilee sen helposti tunnistettavassa muodossa: suorakaiteen muotoinen, kompakti, lyhyellä kahvalla ja tunnusomaisella lukolla varustettu. Vuosien varrella sitä on valmistettu useista materiaaleista, väreistä ja viimeistelyistä.

2000-luvulla se ilmensi rohkeaa ja helposti lähestyttävää tyylikkyyttä. Tänä vuonna, 2026, se palaa uudelleentulkittuna, mutta uskollisena DNA:lleen. Sen koko sopii täydellisesti nykyisiin tarpeisiin: pienempi kuin 2010-luvun ylisuuret kassit, se sopii yhteen kompaktien laukkujen trendin kanssa, jotka on suunniteltu kantamaan välttämättömät tavarat olematta kömpelöitä. Se täydentää luonnollisesti siluettiasi. Sen viehätys ei riipu tietystä vartalon muodosta: se yksinkertaisesti korostaa tyyliäsi.

90-luvun nostalgia-aalto

Baguette-laukun paluu ei tullut tyhjästä. 90- ja 2000-lukujen arkistoista tuli merkittävä inspiraation lähde. Tämä ajanjakso tuo mieleen supermallien nousun, vaikutusvaltaiset tv-sarjat ja statusasusteiden kulttuurin. Laukut eivät olleet enää vain käytännöllisiä; niistä tuli identiteetin symboleja.

Aitoja vintage-esineitä halutaan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Jotkut vanhemmat patongin mallit myydään edelleen korkeaan hintaan käytettyjen tuotteiden markkinoilla, mikä osoittaa sen viehätyksen säilyneen. Vintage-mallin omistaminen osoittaa moitteetonta makua ja tarkkaa muotitajua.

Viime kädessä Fendi tarjoaa edelleen nykyaikaisia uudelleentulkintoja: uusia materiaaleja, hienostuneita kirjontoja ja modernisoituja viimeistelyjä. Designin ydin pysyy kuitenkin samana. Tämä uusi tuleminen kuvaa perustavanlaatuista trendiä: jatkuvan uudelleen keksimisen sijaan muotitalot aktivoivat arkistojaan uudelleen ja ovat vuorovaikutuksessa oman historiansa kanssa. Ja Fendi Baguette -laukun paluu todistaa, että hyvin suunniteltu asuste voi jatkaa minkä tahansa siluetin kohottamista vuosikymmenestä toiseen.

Fabienne Ba.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Vihuriharju": Miten tämä elokuva inspiroi vaatekaappiamme

