Sandaalit: miksi niitä edelleen paheksutaan miesten jaloissa?

Kesällä sandaalit kamppailevat tilasta hiekkaisten asfaltti- ja mukulakivikaduilla. Silti nämä avoimet kengät, jotka antavat jalkojen hengittää, ovat edelleen harvinaisia miesten keskuudessa, jotka pysyvät uskollisina lujille lenkkareilleen. Naisten tyyli-ikonina sandaalit ovat muodinmurtaja, miehille jopa sietämätön moka. Miksi kohtelu on tällaista erilaista?

Miesten sandaali, rakastamaton kenkä

Nykyään naiset käyttävät solmioita jalokivillä koristeltujen kaulakorujen sijaan ja vaihtavat kietaisumekot olkatoppauksilla varustettuihin smokkeihin, jotka sopivat liikemiehen vaatekaappiin. Miehet puolestaan korvaavat viralliset salkkunsa hienostuneemmilla laukkuilla ja näyttävät vyötäröään epäröimättä crop-top-toppien läpi. Sukupuoli on katoamassa vaatekaapista, antaen tilaa itseilmaisulle ja persoonallisuudelle. Jotkut muotituotteet kuitenkin vastustavat tätä taistelua unisex-tyylin puolesta. Esimerkiksi sandaalit ovat edelleen "naisellinen etuoikeus".

Kesän sydämessä miehet pitävät lenkkarinsa tiukasti jaloissaan ja hikoilevat mieluummin joka askeleella kuin täydentävät kevyitä asujaan yksinkertaisilla sandaaleilla. Nahan jäykkyyden alle puristuneet ja sekä valoa että ilmaa vailla olevat varpaat kärsivät päivittäisestä kidutuksesta. Tämän tyyppiset jalkineet, joissa voi tuntea merituulen ja jotka luovat illuusion siitä, ettei ole mitään päällä, eivät ole yleisesti suosittuja miesten keskuudessa.

Tyylinparannuksena, naisten muodista puuttuvana palana, esitellyt sandaalit aiheuttavat epämukavuutta hoidettujen jalkojen jälkeen. Miehillä epämuodikkaita pidettyinä ne ovat harmaapäisten turistien ja havaijilaisten paitojen harrastajien yhteinen nimittäjä. Ainakin se on yleisin mielipide. Jos miehet inhoavat sandaaleita, se ei johdu vaatimattomuudesta eikä jalkojen kovettuneesta tai karvaisesta ulkonäöstä. Kyse on pikemminkin imagosta.

Hienovarainen heijastus sosiaalisista normeista

Historiallisesti sandaalit ovat olleet mokkasiinien, laadukkaiden brogue-kenkien ja kiillotettujen oxford-kenkien vastakohta. Ne ilmentävät rentoa lomailua, auringonottopäiviä ja kävelyretkiä avonaisessa paidassa tai rusketus esillä. Vaikka roomalaiset soturit kantavat ylpeänä sandaaleja marmoripatsaiden päällä, koska ne olivat olennainen osa heidän univormuaan, nykyään tämäntyyppiset jalkineet yhdistetään usein keskinkertaisuuteen tai jopa taloudellisiin vaikeuksiin.

”Sandaalit yhdistetään kollektiivisessa mielikuvituksessa populaarikulttuuriin; ne ovat synonyymeja pikemminkin leirintämatkoille kuin Cannesin elokuvajuhlille”, selittää Alain Quemin, sosiologian professori Institute for European Studies -instituutista, HuffPostille . Sandaalien käyttäminen kaupungissa olisi siis sama kuin pettäisi tämän kultaisen maineen ja kertoisi maailmalle: ”Olen rahaton.” Eivätkä tukahduttava sää tai merkkivaatteet tarjoaisi mitään tekosyytä. Sietorajaa pidetään nollana. Miehille tyyli on pitkään ollut sosiaalinen esitys, tilaisuus vahvistaa ammatillista asemaansa. Ja sandaalit tuntuvat tuskin yhteensopivilta istuvan bleiserin ja laskostettujen housujen kanssa. Tästä johtuu tämä kollektiivinen vastenmielisyys näitä muuten lupaavia kenkiä kohtaan.

Itse asiassa joissakin yrityksissä sandaalit ovat miehille kiellettyjä, koska niitä pidetään "liian arkisina". Naisille taas tällainen jalkineen tyyppi, joka paljastaa ihon ja tarjoaa vilauksen usein haaveiltuun alueeseen, ei ole ongelma. "Naisten jalat ovat helpommin paljastuvat jopa virallisessa ympäristössä, kuten työpaikalla", asiantuntija jatkaa.

Taustalla piilee pelko pilkan kohteeksi joutumisesta

Naisilla on sandaalityyli jokaiseen tilanteeseen: kiilakorkoiset kengät, kultaiset soljet tai hieman korotetut korot. Nämä kengät täydentävät asun harmoniaa tai parantavat asun eleganssia. He pitävät niitä "viimeistelynä", kun taas miehet näkevät ne "taakkana jaloillaan" tai jopa "itsesabotaasin" yrityksenä. He tuntevat häpeää jo nähdessään kollegansa kävelemässä gladiaattorisandaaleissa. Jos he kieltävät itseltään tämän kesän ilon, se johtuu siitä, että he pelkäävät tulevansa "boomeriksi", tyylitajuttomaksi turistiksi tai kesäleirin ohjaajaksi.

Nämä kengät ovat puheliaat ja tuntuvat hiljaa sanovan: ”En tiedä, miten pukeutua” tai ”Minulla ei ole makua”. Kuten sosiologi selittää, miesten sandaalit ovat täynnä kliseitä. Niillä on lähes karikatyyrimainen luonne ja niissä on halventava kaiku. Monet sisällyttävät ne saksalaisen turistin aloituspakkaukseen, jossa hän käyttää sandaalejaan ylimääräisten sukkien kanssa pysyäkseen poissa sorasta. Ja miehet, vaikka he olisivatkin alttiimpia itseironiselle taipumukselle, ovat huolissaan ulkonäöstään eivätkä halua näyttää vanhanaikaisilta.

Kenkä, joka yrittää löytää tiensä miesten muotiin

Samalla kun sandaalit kamppailevat löytääkseen tiensä miesten vaatekaappeihin, joissa ne ruskettuvat nilkkoihin asti säilyttääkseen jonkinlaisen arvokkuuden yhteiskunnassa, jotkut miehet uhmaavat odotuksia ja kyseenalaistavat ennakkoluuloja. Itse asiassa aiemmin pilkatun asian tekeminen haluttavaksi on lähes kollektiivinen liike. Matalavyötäröiset farkut, jotka paljastavat alusvaatteet, platform-lenkkarit, neonväriset topit ja minishortsit nauttivat hetkestään auringossa saatuaan osakseen pahinta mahdollista kritiikkiä. Nämä aikoinaan tuomitut ja vartalon pilaamisesta syytetyt tuotteet lentävät nyt hyllyiltä.

Sandaalit ovat myös kokemassa uutta suosiota miesten muodissa. Niitä käyttävät kaupunkilaiset, joilla on neulepusero kaulassaan ja hienostunut vaatekaappi, mutta täydellisesti toteutetulla huolettomuudellaan ne ovat jopa "cool guys" -tunnusmerkki.

Ehkäpä miesten sandaalit kärsivät pohjimmiltaan samasta ilmiöstä kuin monet muutkin vaatteet ennen niitä: niitä pilkattiin siihen päivään asti, kunnes niistä tuli haluttavia. Kaupungissa käytetyt lenkkitossut, miesten laukut ja löysiä housuja ovat kaikki kokeneet saman kohtalon.