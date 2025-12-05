"Olen 36-vuotias eikä minulla ole lapsia": tämä näyttelijä rikkoo tabun

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä Lucy Hale toteaa "Know Thyself" -podcast-esiintymisestään yksinkertaisesti: hän on 36-vuotias, naimaton ja lapseton, ja se on täysin OK. Hänen tarkoituksenaan on sanoa, ettei ole olemassa universaalia aikajanaa avioliiton solmimiselle tai perheen perustamiselle, eikä sinun pitäisi kiirehtiä mihinkään, jos et tunne oloasi valmiiksi, vaikka yhteiskunta usein ehdottaisi toisin.

Erilaisten elämänpolkujen normalisointi

Puhuessaan iästään ja henkilökohtaisesta tilanteestaan ​​Lucy Hale korostaa naisiin kohdistuvaa erityisen voimakasta painetta ihmissuhteiden, äitiyden ja pahamaineisen "biologisen kellon" suhteen. Hänen puheensa sitä vastoin edistää ajatusta, että jokainen etenee omaan tahtiinsa, että voi rakentaa uraa, tutustua itseensä ja sitten päättää – tai olla hankkimatta – myöhemmin ilman syyllisyyttä, hankkiiko lapsia.

Erittäin positiivisia arvosteluja verkossa

Sosiaalisessa mediassa jaetuissa otteissa monet käyttäjät ylistivät hänen lausuntonsa rohkeutta ja vilpittömyyttä. Kommenteissa korostettiin, että aihe on edelleen tabu ja että on virkistävää kuulla tunnetun näyttelijän sanovan avoimesti, ettei naimisissa oleminen tai vanhemmuuden puute 36-vuotiaana tee kenestäkään "taaksejäänyttä" tai "epäonnistunutta". Tällainen viesti auttaa normalisoimaan monimuotoisempia elämänpolkuja, jotka ovat kaukana perheen, kulttuurin tai median asettamista malleista.

Vahvistamalla julkisesti asemansa Lucy Hale tarjoaa rauhoittavan näkökulman kaikille niille, jotka tuntevat olevansa yhteiskunnallisten odotusten vastaisia, ja muistuttaa heitä siitä, että heidän arvoaan ei mitata sormuksessa olevalla sormuksella eikä lasten lukumäärällä.