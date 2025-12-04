"Malli!": Tämä korealainen laulaja kääntää katseita

Search here...

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINK Lisa vahvisti jälleen kerran asemansa muoti-ikonina hiljattain luksusmerkkien tapahtumassa, jossa hänen asunsa aiheutti sensaation sekä fanien että median keskuudessa. Monien supermallina pitämä laulaja lumosi tyylillään, joka oli sekä konseptuaalinen että viimeistelty.

K-pop-ikoni haute couture -asetelmassa

Lalisa Manobal, joka tunnetaan paremmin nimellä Lisa, on eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINKin räppäri ja tanssija sekä yksi luksusbrändien halutuimmista hahmoista. Hänen roolinsa brändilähettiläänä on osa uraa, jota ovat jo leimanneet lukuisat arvostetut kumppanuudet ja säännölliset esiintymiset suurissa muotinäytöksissä. Näiden yhteistyöprojektien kautta hän on vakiinnuttanut asemansa tyyli-ikonina, joka kykenee siirtymään saumattomasti klassisesta glamourista avantgardeimpiin siluetteihin.

Lookki, joka flirttailee catwalkilla

Louis Vuittonin tapahtumassa Lisa esiintyi asussa, joka näytti siltä kuin se olisi tullut suoraan muotinäytöksestä. Se yhdisti läpikuultavia kankaita, graafisia linjoja ja dramaattista volyymia. Keskiasussa oli "tupakynäefekti": yläosan ja housujen ääriviivat näyttivät piirtyvän suoraan hänen vartaloonsa. Hänen siluettiaan täydensivät leveät, puhvihihat ja dramaattinen laahus, jotka muuttivat jokaisen liikkeen miniatyyrimäiseksi haute couture -esitykseksi, aivan kuin hän kävelisi catwalkilla.

XXL-kiharat supermallimaiseen ilmeeseen

Vaikka asu tekikin vaikutuksen, myös kampaus oli yhtä silmiinpistävä: Lisalla oli valtavat, runsaat kiharat, jotka olivat kaukana hänen tavaramerkikseen muodostuneesta tyylikkäästä tyylistään ja vahvistivat illuusiota huippumallista kuvauksissa. Tämä runsas harja kehysti hänen kasvojaan ja korosti asun teatraalista ulottuvuutta samalla kun se toi mieleen 90-luvun supermallien kukoistuskauden. Yhdessä viimeistellyn meikin ja itsevarman olemuksen kanssa nämä muotivalinnat antoivat koko lookille täydellisen hallitun "vapaa-ajan supermalli" -auran.

Maine "muodin kameleonttina"

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Lisa on kääntänyt päitä upeassa asussa, ja hänen maineensa "muodin kameleonttina" kasvaa jokaisen esiintymisen myötä. Muissa Louis Vuittonin tapahtumissa hän on jo vaihdellut strukturoitujen nahkatuotteiden, hulmuavien mekkojen ja värikkäiden neuleiden välillä täydellisesti ajan tasalla. Tämä kyky uudistua ja pysyä samalla välittömästi tunnistettavana vahvistaa hänen imagoaan kokonaisvaltaisena taiteilijana, joka on yhtä lailla kotonaan konserttilavoilla kuin muotinäytösten eturivissäkin.

Katso tämä postaus Instagramissa

LISAn (@lalalalisa_m) jakama julkaisu

Tällä asulla Lisa osoittaa jälleen kerran hallitsevansa sekä haute couturen että lavan koodit. Hämärtämällä K-pop-idolin, globaalin tähden ja muotimuusan välisiä rajoja hän vahvistaa, ettei ole enää vain "korealainen laulaja, joka kääntää katseita", vaan yksi keskeisistä hahmoista popkulttuurin ja luksuksen välisessä nykyisessä vuoropuhelussa.

Anne Hathaway uskaltaa kokeilla odottamatonta kampausta

