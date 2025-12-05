Search here...

"Kruunua ei voi ostaa": Miss Universum 2025 rikkoo hiljaisuuden huijaussyytöksistä

Léa Michel
@fatimaboschfdz/Instagram

Kaksi viikkoa kruunajaisensa jälkeen Fátima Bosch, Miss Meksiko ja Miss Universum 2025, joutuu mediamyrskyn keskipisteeksi. Syytettynä "vilpillisen kilpailun" voittamisesta nuori nainen on päättänyt vastata julkisesti puolustaakseen omaa ja järjestön rehellisyyttä.

Voitto, jota on kiistetty kruunajaisten hetkestä lähtien

Fátima Bosch kruunattiin Miss Universumiksi 21. marraskuuta 2025 jo valmiiksi jännittyneen seremonian päätteeksi. Muutamaa päivää aiemmin meksikolaisen ehdokkaan ja tuottaja Nawat Itsaragrisilin välinen sanaharkka oli todellakin levinnyt viraaliksi sosiaalisessa mediassa, ja tuottaja haukkui Fátima Boschia "tyhmäksi" (idiootiksi).

Kun Fátima Bosch vihdoin voitti tittelin, jotkut väittivät suosimista ja "vilpillistä voittoa". Yksi tuomareista, Omar Harfouch, jopa erosi seremonian jälkeen tuomitessaan "salaisen äänestyksen" ja kutsuen Fátima Boschia "valevoittajaksi". Nämä lausunnot sytyttivät verkkokeskusteluja ja ruokkivat epäilyksiä sisäisestä manipuloinnista.

Fatima Boschin vastaus: "Et voi ostaa kruunua"

Esiintyessään Good Morning America -ohjelmassa 2. joulukuuta uusi Miss Universum vastasi syytöksiin suoraan. "Tietenkin ei", hän julisti ja väitti, että hänen menestyksensä perustuu samaan kovaan työhön ja ponnisteluihin kuin kaikkien hänen kilpailijoidensa. Huumorilla hän lisäsi: "Ehkä kruunun voi ostaa Walmartista, mutta ei Miss Universumista." Fátima Bosch kiisti myös väitteet, joiden mukaan hänen isällään olisi liikesuhteita järjestön toisen omistajan, Raúl Rochan, kanssa. "Isälläni ei ole mitään tekemistä tuon rakenteen kanssa, se on absurdia", hän vakuutti.

Miss Universum -kilpailun toimikunta puolestaan julkaisi 19. marraskuuta BBC:n välityksellä lausunnon, jossa todettiin, että "mikään ulkopuolinen ryhmä ei saanut arvioida edustajia tai valita finalisteja" .

Katso tämä postaus Instagramissa

Fatima Boschin (@fatimaboschfdz) jakama julkaisu

Kilpailun seuraukset ja jakautuminen

Näistä kiistämisistä huolimatta kiista on jättänyt jälkensä. Neljänneksi kakkoseksi tullut Olivia Yacé ilmoitti 21. marraskuuta päätöksestään luopua Miss Universum Afrikka ja Oseania -tittelistään. Julkisessa lausunnossaan hän selitti haluavansa pysyä uskollisena periaatteilleen "kunnioitus, ihmisarvo, erinomaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet". Tämä symbolinen ele korosti kilpailun sisäisiä jakolinjoja, joita olivat jo valmiiksi ravistelleet läpinäkyvyyden ja spektaakkelin, loiston ja politiikan väliset rakenteelliset jännitteet.

Lyhyesti sanottuna Fátima Bosch halusi puheenvuorollaan muistuttaa kaikkia siitä, että kruunun arvo ei ole sen kullassa, josta se on tehty, vaan sitä kantavan naisen rehellisyydessä. Kiistojen lisäksi nuori nainen ilmentää nyt laajempaa keskustelua oikeutuksesta, maineesta ja kansainvälisiin misseihin liittyvistä paineista.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
31 vuotta sitten tämä rooli paljasti Cameron Diazin kauneuden maailmalle.
Article suivant
Elegantisti pukeutunut Sofía Vergara (53-vuotias) tekee sensaation valkoisessa mekossa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Olen 36-vuotias eikä minulla ole lapsia": tämä näyttelijä rikkoo tabun

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä Lucy Hale toteaa "Know Thyself" -podcast-esiintymisestään yksinkertaisesti: hän on 36-vuotias, naimaton ja lapseton, ja...

Elegantisti pukeutunut Sofía Vergara (53-vuotias) tekee sensaation valkoisessa mekossa.

Sofía Vergara aiheutti hiljattain sensaation ystävänsä syntymäpäiväjuhlissa esiintyessään Laura Bascin valkoisessa silkkimekossa. Herkässä spagettiolkaimilla varustetussa mekossa oli pitsipaneelit...

31 vuotta sitten tämä rooli paljasti Cameron Diazin kauneuden maailmalle.

Kolmekymmentäyksi vuotta sitten Cameron Diaz teki sensaatiomaisen sisäänajon elokuvamaailmaan Chuck Russellin ohjaamassa elokuvassa "Naamio". Vain 21-vuotiaana hän näytteli...

Karol G, latino-ikoni, joka tekee jälkensä maailmanlavalla

Karol G, jonka oikea nimi on Carolina Giraldo Navarro, on noussut merkittäväksi hahmoksi latinamusiikissa ja kansainvälisessä reggaetonissa. Medellínissä,...

67-vuotias Andie MacDowell esittelee tyylikkäästi harmaita hiuksiaan

Andie MacDowell aiheutti hiljattain sensaation L'Oréal Paris Women of Worthin 20-vuotisjuhlissa viininpunaisessa sifonkimekossa. Amerikkalainen näyttelijä ja malli oli...

"Malli!": Tämä korealainen laulaja kääntää katseita

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINK Lisa vahvisti jälleen kerran asemansa muoti-ikonina hiljattain luksusmerkkien tapahtumassa, jossa hänen asunsa aiheutti sensaation sekä...

© 2025 The Body Optimist