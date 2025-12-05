"Kruunua ei voi ostaa": Miss Universum 2025 rikkoo hiljaisuuden huijaussyytöksistä

Kaksi viikkoa kruunajaisensa jälkeen Fátima Bosch, Miss Meksiko ja Miss Universum 2025, joutuu mediamyrskyn keskipisteeksi. Syytettynä "vilpillisen kilpailun" voittamisesta nuori nainen on päättänyt vastata julkisesti puolustaakseen omaa ja järjestön rehellisyyttä.

Voitto, jota on kiistetty kruunajaisten hetkestä lähtien

Fátima Bosch kruunattiin Miss Universumiksi 21. marraskuuta 2025 jo valmiiksi jännittyneen seremonian päätteeksi. Muutamaa päivää aiemmin meksikolaisen ehdokkaan ja tuottaja Nawat Itsaragrisilin välinen sanaharkka oli todellakin levinnyt viraaliksi sosiaalisessa mediassa, ja tuottaja haukkui Fátima Boschia "tyhmäksi" (idiootiksi).

Kun Fátima Bosch vihdoin voitti tittelin, jotkut väittivät suosimista ja "vilpillistä voittoa". Yksi tuomareista, Omar Harfouch, jopa erosi seremonian jälkeen tuomitessaan "salaisen äänestyksen" ja kutsuen Fátima Boschia "valevoittajaksi". Nämä lausunnot sytyttivät verkkokeskusteluja ja ruokkivat epäilyksiä sisäisestä manipuloinnista.

Fatima Boschin vastaus: "Et voi ostaa kruunua"

Esiintyessään Good Morning America -ohjelmassa 2. joulukuuta uusi Miss Universum vastasi syytöksiin suoraan. "Tietenkin ei", hän julisti ja väitti, että hänen menestyksensä perustuu samaan kovaan työhön ja ponnisteluihin kuin kaikkien hänen kilpailijoidensa. Huumorilla hän lisäsi: "Ehkä kruunun voi ostaa Walmartista, mutta ei Miss Universumista." Fátima Bosch kiisti myös väitteet, joiden mukaan hänen isällään olisi liikesuhteita järjestön toisen omistajan, Raúl Rochan, kanssa. "Isälläni ei ole mitään tekemistä tuon rakenteen kanssa, se on absurdia", hän vakuutti.

Miss Universum -kilpailun toimikunta puolestaan julkaisi 19. marraskuuta BBC:n välityksellä lausunnon, jossa todettiin, että "mikään ulkopuolinen ryhmä ei saanut arvioida edustajia tai valita finalisteja" .

Kilpailun seuraukset ja jakautuminen

Näistä kiistämisistä huolimatta kiista on jättänyt jälkensä. Neljänneksi kakkoseksi tullut Olivia Yacé ilmoitti 21. marraskuuta päätöksestään luopua Miss Universum Afrikka ja Oseania -tittelistään. Julkisessa lausunnossaan hän selitti haluavansa pysyä uskollisena periaatteilleen "kunnioitus, ihmisarvo, erinomaisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet". Tämä symbolinen ele korosti kilpailun sisäisiä jakolinjoja, joita olivat jo valmiiksi ravistelleet läpinäkyvyyden ja spektaakkelin, loiston ja politiikan väliset rakenteelliset jännitteet.

Lyhyesti sanottuna Fátima Bosch halusi puheenvuorollaan muistuttaa kaikkia siitä, että kruunun arvo ei ole sen kullassa, josta se on tehty, vaan sitä kantavan naisen rehellisyydessä. Kiistojen lisäksi nuori nainen ilmentää nyt laajempaa keskustelua oikeutuksesta, maineesta ja kansainvälisiin misseihin liittyvistä paineista.