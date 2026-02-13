Search here...

65-vuotias Dirty Dancingin tähti säteilee rannalla

Anaëlle G.
@jennifergrey/Instagram

Jennifer Grey hurmaa edelleen luonnollisuudellaan ja energiallaan. Kulttielokuvan Dirty Dancing unohtumaton Baby Houseman jakoi hiljattain sarjan kuvia, jotka hän otti rantalomalla ystävien kanssa.

Ajaton ulkonäkö

Ensimmäisessä kuvassa Jennifer Grey poseeraa polvillaan vaaleanpunaisella pyyhkeellä mustassa bikinissä ja yhteensopivat aurinkolasit yllään. Hänen hiuksensa ovat rennot ja laineikkaat, ja hän näyttää rentoutuneelta merelle päin katsottuna. Kuvatekstissä näyttelijä mainitsee "kauan odotetun tyttöjen matkan" ja mainitsee pitkäaikaisen ystävänsä, amerikkalaisen näyttelijä Tracy Pollanin. Naiset osoittavat iloista toveruutta.

Toisessa kuvassa kaksi ystävää ottaa selfien yhdessä, selvästi iloisina voidessaan jakaa tämän hetken. Toisessa kuvassa Jennifer Grey kävelee itsevarmasti matalassa vedessä, tällä kertaa uima-asussa. Lopuksi alhaalta otetussa kuvassa hän säteilee kivistä taustaa vasten.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jennifer Greyn (@jennifergrey) jakama julkaisu

Internetin käyttäjät voitettiin puolelleen.

Kommenttiosio pursuaa kehuja. ”Upea”, kirjoittaa yksi käyttäjä. ”Näytät upealta”, lisää toinen. Yksi fani viittaa leikkisästi elokuvan ikoniseen repliikkiin ”Et laita vauvaa pyyhkeen päälle” vääristellen humoristisesti ”Dirty Dancingin” tunnuslausetta.

Lähes 40 vuotta elokuvan julkaisun jälkeen, joka nosti hänet kuuluisuuteen, Jennifer Grey jatkaa edelleen vapaamielisen naisen ilmentymänä. Ilman liiallista lavastusta nämä valokuvat juhlistavat ystävyyttä, itseluottamusta ja täysin omana itsenään olemisen iloa.

Lyhyesti sanottuna jakamalla nämä lomahetket Jennifer Grey tarjoaa inspiroivan kuvan itsensä täyttämästä ja omasta itsestään uskollisesta naisesta. Todiste siitä, että hehku ei tule nuoruudesta tai standardeista, vaan aitoudesta ja jokaisen kehon kauneudesta, joka kehittyy ja vahvistaa itseään ajan myötä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
"Luulin, että naiset vihaisivat minua": nousevan tähtinäyttelijän odottamaton tunnustus

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Luulin, että naiset vihaisivat minua": nousevan tähtinäyttelijän odottamaton tunnustus

Margaret Qualley on kerännyt paljon projekteja ja vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa näkyvimmistä hahmoista. Tämän nopean nousun taustalla amerikkalainen...

"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotiaana Claudia Schiffer herättää huomiota "luonnollisella" ulkonäöllään

Entinen 1990-luvun muotinäytöksen ikoni Claudia Schiffer kiehtoo edelleen. Sosiaalisessa mediassa hänen viimeaikaiset valokuvansa lumoavat näennäisellä yksinkertaisuudellaan. Ei ylenpalttista...

Uhkausten kohteena tämä menestynyt laulaja ryhtyy "tiukkoihin toimiin"

Eteläkorealainen K-pop-laulaja, näyttelijä ja televisiojuontaja IU (Lee Ji-eun) on joutunut verkkohäirinnän ja henkilökohtaisten uhkausten kohteeksi useiden kuukausien ajan....

Parrasvaloissa Katy Perry ja Justin Trudeau osoittivat kaunista suhdetta.

Sosiaalisen median parrasvaloissa ja valokeilassa yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau eivät ole enää...

Pariisissa Paris Hilton juhlistaa couture-muotia koskettavassa videossa.

Pariisissa ollessaan Paris Hilton lainasi imagoaan uuteen muotikampanjaan, joka kunnioittaa ranskalaista haute couturea ja eleganssia. "From Paris with...

Meren rannalla Elizabeth Hurley tekee vaikutuksen ranta-asussaan

Elizabeth Hurley, näyttelijä, joka tunnetaan muun muassa elokuvasta "Austin Powers", jakoi hiljattain Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa hymyillen...

© 2025 The Body Optimist