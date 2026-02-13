65-vuotias Dirty Dancingin tähti säteilee rannalla

Jennifer Grey hurmaa edelleen luonnollisuudellaan ja energiallaan. Kulttielokuvan Dirty Dancing unohtumaton Baby Houseman jakoi hiljattain sarjan kuvia, jotka hän otti rantalomalla ystävien kanssa.

Ajaton ulkonäkö

Ensimmäisessä kuvassa Jennifer Grey poseeraa polvillaan vaaleanpunaisella pyyhkeellä mustassa bikinissä ja yhteensopivat aurinkolasit yllään. Hänen hiuksensa ovat rennot ja laineikkaat, ja hän näyttää rentoutuneelta merelle päin katsottuna. Kuvatekstissä näyttelijä mainitsee "kauan odotetun tyttöjen matkan" ja mainitsee pitkäaikaisen ystävänsä, amerikkalaisen näyttelijä Tracy Pollanin. Naiset osoittavat iloista toveruutta.

Toisessa kuvassa kaksi ystävää ottaa selfien yhdessä, selvästi iloisina voidessaan jakaa tämän hetken. Toisessa kuvassa Jennifer Grey kävelee itsevarmasti matalassa vedessä, tällä kertaa uima-asussa. Lopuksi alhaalta otetussa kuvassa hän säteilee kivistä taustaa vasten.

Internetin käyttäjät voitettiin puolelleen.

Kommenttiosio pursuaa kehuja. ”Upea”, kirjoittaa yksi käyttäjä. ”Näytät upealta”, lisää toinen. Yksi fani viittaa leikkisästi elokuvan ikoniseen repliikkiin ”Et laita vauvaa pyyhkeen päälle” vääristellen humoristisesti ”Dirty Dancingin” tunnuslausetta.

Lähes 40 vuotta elokuvan julkaisun jälkeen, joka nosti hänet kuuluisuuteen, Jennifer Grey jatkaa edelleen vapaamielisen naisen ilmentymänä. Ilman liiallista lavastusta nämä valokuvat juhlistavat ystävyyttä, itseluottamusta ja täysin omana itsenään olemisen iloa.

Lyhyesti sanottuna jakamalla nämä lomahetket Jennifer Grey tarjoaa inspiroivan kuvan itsensä täyttämästä ja omasta itsestään uskollisesta naisesta. Todiste siitä, että hehku ei tule nuoruudesta tai standardeista, vaan aitoudesta ja jokaisen kehon kauneudesta, joka kehittyy ja vahvistaa itseään ajan myötä.