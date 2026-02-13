Search here...

Uhkausten kohteena tämä menestynyt laulaja ryhtyy "tiukkoihin toimiin"

Léa Michel
@dlwlrma/Instagram

Eteläkorealainen K-pop-laulaja, näyttelijä ja televisiojuontaja IU (Lee Ji-eun) on joutunut verkkohäirinnän ja henkilökohtaisten uhkausten kohteeksi useiden kuukausien ajan. Vastauksena näihin hyökkäyksiin hänen agentuurinsa EDAM Entertainment ilmoitti toteuttavansa "tiukkoja oikeudellisia toimenpiteitä niitä vastaan, jotka ovat vastuussa artistiin ja hänen perheeseensä kohdistuvista herjaavista viesteistä, pahansuovista huhuista ja uhkaavasta käytöksestä".

Merkittävä oikeusoperaatio kunnianloukkaus vastaan

Viraston lausunnon mukaan IU nosti vuonna 2025 Shinwon-lakitoimiston kautta 96 rikos- ja siviilioikeudellista kannetta. Nämä kanteet kohdistuvat internetin käyttäjiin, jotka julkaisivat loukkaavia kommentteja, väärää tietoa tai herjaavaa sisältöä alustoilla, kuten Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (entinen Twitter) ja Instagram.

Useita oikeuden päätöksiä on jo annettu:

  • Rikkojille määrättiin seitsemän sakkoa.
  • Yksittäinen henkilö sakotettiin 5 miljoonan wonin (noin 3 700 dollarin) suuruisella summalla vakoiluhuhujen levittämisestä.
  • Toisen täytyi maksaa 30 miljoonaa wonia (lähes 22 000 dollaria) plagiointia koskevien väärien syytösten levittämisestä.
  • Kolmas mies sai 10 kuukauden ehdollisen vankeustuomion kahdeksi vuodeksi toistuvasta väärän tiedon ja vihamielisten kommenttien levittämisestä.

Fyysiset uhkaukset, jotka eivät jää rankaisematta

Kyberhyökkäysten lisäksi EDAM Entertainment paljasti, että useat ihmiset yrittivät lähestyä IU:ta tai hänen perhettään heidän kodeissaan ja jopa viraston toimistojen lähellä. Jotkut myös uhkasivat tai vaativat rahaa. Poliisi otti nämä henkilöt kiinni, ja tutkinta on käynnissä. Virasto on ottanut tiukan kannan: "Ryhdymme tiukkoihin oikeustoimiin ilman minkäänlaista lieventämistä kaikkia tekoja vastaan, jotka uhkaavat artistimme turvallisuutta", virallisessa lausunnossa todetaan.

Katso tämä postaus Instagramissa

이지금 IU:n (@dlwlrma) jakama julkaisu

Jatkuva valppaus haitallista toimintaa vastaan

EDAM ilmoitti myös, että se seuraa jatkuvasti sosiaalista mediaa, foorumeita ja musiikkialustoja tunnistaakseen uutta haitallista sisältöä. Valituksia on jo tehty "kyberhautajais" YouTube-kanavista, eli kanavista, jotka ovat erikoistuneet levittämään sensaatiomaisia huhuja. Virasto on jopa aloittanut oikeustoimia ulkomailla, erityisesti Yhdysvalloissa, saadakseen selville kansainvälisillä alustoilla, kuten Threadsissa, toimivien käyttäjien henkilöllisyydet.

Verkossa tapahtuvan häirinnän ja uhkailun lisääntyessä IU on esimerkki taiteilijoiden kasvavasta päättäväisyydestä kyberväkivaltaa vastaan. Lukuisien oikeustoimien avulla hän toivoo paitsi suojelevansa omaa ja läheistensä turvallisuutta, myös lähettävänsä selkeän viestin: kunnianloukkaus ja häirintä, olivatpa ne digitaalisia tai fyysisiä, eivät enää jää rankaisematta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Parrasvaloissa Katy Perry ja Justin Trudeau osoittivat kaunista suhdetta.
Article suivant
"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotiaana Claudia Schiffer herättää huomiota "luonnollisella" ulkonäöllään

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Yhtä kaunis kuin aina ennenkin": 55-vuotiaana Claudia Schiffer herättää huomiota "luonnollisella" ulkonäöllään

Entinen 1990-luvun muotinäytöksen ikoni Claudia Schiffer kiehtoo edelleen. Sosiaalisessa mediassa hänen viimeaikaiset valokuvansa lumoavat näennäisellä yksinkertaisuudellaan. Ei ylenpalttista...

Parrasvaloissa Katy Perry ja Justin Trudeau osoittivat kaunista suhdetta.

Sosiaalisen median parrasvaloissa ja valokeilassa yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau eivät ole enää...

Pariisissa Paris Hilton juhlistaa couture-muotia koskettavassa videossa.

Pariisissa ollessaan Paris Hilton lainasi imagoaan uuteen muotikampanjaan, joka kunnioittaa ranskalaista haute couturea ja eleganssia. "From Paris with...

Meren rannalla Elizabeth Hurley tekee vaikutuksen ranta-asussaan

Elizabeth Hurley, näyttelijä, joka tunnetaan muun muassa elokuvasta "Austin Powers", jakoi hiljattain Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa hymyillen...

"Ylpeyden lähde": Angelina Jolie kertoo ylpeänä ennaltaehkäisevän mastektomian jälkeisistä arvistaan

Angelina Jolie puhui hiljattain hyvin avoimesti ennaltaehkäisevän syöpäleikkauksensa jättämistä arvista. Kambodžalais-amerikkalaiselle näyttelijälle, ohjaajalle, käsikirjoittajalle, tuottajalle ja hyvän tahdon...

Emma Stone uudistaa klassisen bleiserin ultra-chicillä otteella

Moitteettomista tyylivalinnoistaan tunnettu Emma Stone on jälleen kerran osoittanut mestaruutensa yksityiskohtien taiteessa, jotka tekevät kaiken eron. Vuoden 2026...

© 2025 The Body Optimist