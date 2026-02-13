Uhkausten kohteena tämä menestynyt laulaja ryhtyy "tiukkoihin toimiin"

Eteläkorealainen K-pop-laulaja, näyttelijä ja televisiojuontaja IU (Lee Ji-eun) on joutunut verkkohäirinnän ja henkilökohtaisten uhkausten kohteeksi useiden kuukausien ajan. Vastauksena näihin hyökkäyksiin hänen agentuurinsa EDAM Entertainment ilmoitti toteuttavansa "tiukkoja oikeudellisia toimenpiteitä niitä vastaan, jotka ovat vastuussa artistiin ja hänen perheeseensä kohdistuvista herjaavista viesteistä, pahansuovista huhuista ja uhkaavasta käytöksestä".

Merkittävä oikeusoperaatio kunnianloukkaus vastaan

Viraston lausunnon mukaan IU nosti vuonna 2025 Shinwon-lakitoimiston kautta 96 rikos- ja siviilioikeudellista kannetta. Nämä kanteet kohdistuvat internetin käyttäjiin, jotka julkaisivat loukkaavia kommentteja, väärää tietoa tai herjaavaa sisältöä alustoilla, kuten Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (entinen Twitter) ja Instagram.

Useita oikeuden päätöksiä on jo annettu:

Rikkojille määrättiin seitsemän sakkoa.

Yksittäinen henkilö sakotettiin 5 miljoonan wonin (noin 3 700 dollarin) suuruisella summalla vakoiluhuhujen levittämisestä.

Toisen täytyi maksaa 30 miljoonaa wonia (lähes 22 000 dollaria) plagiointia koskevien väärien syytösten levittämisestä.

Kolmas mies sai 10 kuukauden ehdollisen vankeustuomion kahdeksi vuodeksi toistuvasta väärän tiedon ja vihamielisten kommenttien levittämisestä.

Fyysiset uhkaukset, jotka eivät jää rankaisematta

Kyberhyökkäysten lisäksi EDAM Entertainment paljasti, että useat ihmiset yrittivät lähestyä IU:ta tai hänen perhettään heidän kodeissaan ja jopa viraston toimistojen lähellä. Jotkut myös uhkasivat tai vaativat rahaa. Poliisi otti nämä henkilöt kiinni, ja tutkinta on käynnissä. Virasto on ottanut tiukan kannan: "Ryhdymme tiukkoihin oikeustoimiin ilman minkäänlaista lieventämistä kaikkia tekoja vastaan, jotka uhkaavat artistimme turvallisuutta", virallisessa lausunnossa todetaan.

Jatkuva valppaus haitallista toimintaa vastaan

EDAM ilmoitti myös, että se seuraa jatkuvasti sosiaalista mediaa, foorumeita ja musiikkialustoja tunnistaakseen uutta haitallista sisältöä. Valituksia on jo tehty "kyberhautajais" YouTube-kanavista, eli kanavista, jotka ovat erikoistuneet levittämään sensaatiomaisia huhuja. Virasto on jopa aloittanut oikeustoimia ulkomailla, erityisesti Yhdysvalloissa, saadakseen selville kansainvälisillä alustoilla, kuten Threadsissa, toimivien käyttäjien henkilöllisyydet.

Verkossa tapahtuvan häirinnän ja uhkailun lisääntyessä IU on esimerkki taiteilijoiden kasvavasta päättäväisyydestä kyberväkivaltaa vastaan. Lukuisien oikeustoimien avulla hän toivoo paitsi suojelevansa omaa ja läheistensä turvallisuutta, myös lähettävänsä selkeän viestin: kunnianloukkaus ja häirintä, olivatpa ne digitaalisia tai fyysisiä, eivät enää jää rankaisematta.