Parrasvaloissa Katy Perry ja Justin Trudeau osoittivat kaunista suhdetta.

Sosiaalisen median parrasvaloissa ja valokeilassa yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau eivät ole enää jääneet huomaamatta. Heidän viimeaikaiset Instagram-esiintymisensä ovat herättäneet uudelleen huomiota heidän suhteensa ympärille, jota leimaa erittäin julkinen ja avoin läheisyyden osoitus.

Tarina julkistetaan virallisesti syksyllä 2025

Katy Perry ja Justin Trudeau virallisesti solmivat suhteensa lokakuussa 2025 artistin syntymäpäivän kunniaksi järjestetyn Pariisin-matkan aikana. Vaikka ilmoitus tuli yllätyksenä, huhuja oli liikkunut jo edellisestä kesästä lähtien. Heinäkuussa 2025 useiden tiedotusvälineiden julkaisemissa kuvissa näkyi kaksi julkkista illallisella Montrealissa. Tuolloin laulajan tai poliitikon seurue ei kommentoinut kuvia. Sittemmin heidän yhteiset julkiset esiintymisensä ovat lisääntyneet, mikä on hälventänyt kaikki epäilykset heidän suhteensa luonteesta.

[kuvateksti id="liite_434752" align="aligncenter" leveys="1816"] @katyperry/Instagram[/kuvateksti]

Merkittäviä julkisia esiintymisiä

Kuukausien aikana pari on nähty useilla matkoilla, erityisesti Japanissa ja Sveitsissä. Nämä sekä viralliset että yksityisemmät retket ovat osaltaan luoneet kuvaa läheisestä kaksikosta, joka viihtyy valokuvaajien edessä. Katy Perry jakoi useita kuvia heistä yhdessä Instagram-tilillään 10. helmikuuta.

Yhdessä kuvassa he hymyilevät, selvästi lomalla vuorilla. Toisessa he poseeraavat romanttisella illallisella. Ilman suuria lausuntoja laulaja päätti antaa kuvien puhua puolestaan. Tottunut jakamaan katkelmia arjestaan seuraajiensa kanssa, "Firework"-laulaja paljastaa tässä intiimimmän puolen henkilökohtaisesta elämästään säilyttäen samalla tietyn hienovaraisuuden yksityiskohtien suhteen.

Uusperhe, jolle on ominaista harkintakyky

Samassa postauksessa Katy Perry jakoi myös hetken tyttärensä Daisy Doven kanssa, joka syntyi hänelle ja näyttelijä Orlando Bloomille elokuussa 2020. Laulaja on varovainen, ettei koskaan näytä lapsensa kasvoja, mikä on sopusoinnussa hänen halunsa suojella perheensä yksityisyyttä.

Katy Perry ja Orlando Bloom erosivat vuonna 2025 yhdeksän yhteisen vuoden jälkeen. Justin Trudeau puolestaan on kolmen lapsen isä – Xavier (s. 2007), Ella-Grace (s. 2009) ja Hadrien (s. 2014) – avioliitostaan Sophie Grégoiren kanssa. Pari ilmoitti erostaan elokuussa 2023 18 avioliittovuoden jälkeen. Tämä yhteinen kokemus erossa olemisesta näyttää olevan yhteisymmärryksen asia. Menemättä perhejärjestelyjensä yksityiskohtiin, molemmat julkkikset osoittavat halua tasapainottaa ammatilliset sitoumuksensa ja yksityiselämänsä.

[kuvateksti id="liite_434753" align="aligncenter" leveys="1818"] @katyperry/Instagram[/kuvateksti]

Osallisuus, joka herättää reaktioita

Kansainvälisen poptähden ja (entisen) hallituksen päämiehen välinen suhde herättää luonnollisesti huomiota. Jokaista esiintymistä tarkastellaan tarkasti, jokaista kuvaa kommentoidaan. Sosiaalisessa mediassa reaktiot vaihtelevat yllätyksestä innostukseen. Jotkut ylistävät tätä odottamatonta liittoa, kun taas toiset kyseenalaistavat kahden niin erilaisen maailman kuin kansainvälisen musiikkikentän ja Kanadan politiikan yhteensopivuuden. Joka tapauksessa viime viikkoina jaetut kuvat todistavat aidosta yhteydestä: vaihdettuja katseita, spontaaneja hymyjä, intiimejä hetkiä.

Viime kädessä Katy Perry ja Justin Trudeau ovat vähitellen luomassa imagoa läheisestä kaksikosta esiintymällä rinnakkain julkisissa tapahtumissa ja muutamien huolellisesti valittujen postausten kautta. Nämä kaksi julkkista tasapainottelevat korkean profiilin uraa ja perhevastuita ja etenevät varovaisesti, mutta antavat silti aidon läheisyyden loistaa.