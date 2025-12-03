"Minulla on ollut todella synkkiä öitä": Emma Roberts avautuu synnytyksen jälkeisestä elämästään

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Roberts, joka tunnetaan rooleistaan sarjoissa "American Horror Story" ja "Scream Queens", avautuu Harper's Bazaar Spain -lehden joulukuun kannessa antamassaan haastattelussa . Lähes 5-vuotiaan Rhodes-pojan, joka syntyi joulukuussa 2020, äiti puhuu avoimesti äitiyden ylä- ja alamäistä, joihin ovat liittyneet syvän synnytyksen jälkeisen ahdistuksen hetket.

Äitiys, emotionaalisen syvyyden lähde

Emma Roberts selittää, että äidiksi tuleminen on antanut hänelle "valtavan emotionaalisen rikkauden" sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti: "Maailman näkeminen hänen silmin on kaunista ja muuttaa näkökulmaasi elämään." Nämä voimakkaat tunteet vaikuttavat jopa hänen näyttelijäntyöhönsä, jolloin hän voi tutkia monimutkaisia tunteita rooleissaan. Rhodesin lähestyessä viidettä syntymäpäiväänsä hän kuitenkin myöntää, että hän "löytää itseään edelleen epätäydellisenä naisena ja äitinä" ja pyrkii aina tekemään parhaansa.

Pimeät yöt, jotka rikastuttavat hänen luovuuttaan

"Koin synnytyksen jälkeisiä öitä hyvin synkkiä", hän tunnustaa ja korostaa, kuinka nämä vaikeat ajanjaksot kanavoituivat hänen taiteeseensa: "Näiden tunteiden luova käyttäminen on mielenkiintoista." Erottuaan amerikkalaisesta näyttelijästä Garrett Hedlundista vuonna 2022 Emma Roberts tasapainottelee nyt elämäänsä kihlattunsa, amerikkalaisen näyttelijän Cody Johnin, kanssa, joka kosi häntä vuonna 2024. Heidän suhteensa kukoistaa "vahvan yhteyden ansiosta ruudun ulkopuolella, nomadisen kuvauksen haasteista huolimatta", Emma selittää.

Työ- ja yksityiselämän tasapaino hänen valintojensa ytimessä

Nyt projekteissaan valikoivammin ja priorisoi perheen kanssa vietettyä aikaa – ”Kuvaaminen tarkoittaa pitkiä aikoja poissa kotoa” – Emma Roberts vaalii elämää ruudun ulkopuolella estääkseen uransa kuluttamasta häntä. Onnellisesti kihloissa ja yrityksensä kautta tuottajana toimiva Emma valmistelee jopa lyhytelokuvaa yhteistyökumppaninsa Karahin kanssa, mikä on merkki täydessä vauhdissa olevasta urasta, jossa äitiydellä on keskeinen rooli.

Jakamalla tarinansa niin vilpittömästi Emma Roberts muistuttaa meitä siitä, että äitiydellä on valoisien hetkiensä lisäksi myös synkempiä puolia, jotka usein vaiennetaan. Hänen kertomuksensa tarjoaa arvokasta tietoa synnytyksen jälkeisestä ajasta, joka on edelleen tabujen peitossa, ja korostaa voimaa, jota tarvitaan haavoittuvuuden, luovuuden ja henkilökohtaisen tasapainon yhteensovittamiseen.