Search here...

"Minulla on ollut todella synkkiä öitä": Emma Roberts avautuu synnytyksen jälkeisestä elämästään

Fabienne Ba.
@emmaroberts/Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Roberts, joka tunnetaan rooleistaan sarjoissa "American Horror Story" ja "Scream Queens", avautuu Harper's Bazaar Spain -lehden joulukuun kannessa antamassaan haastattelussa . Lähes 5-vuotiaan Rhodes-pojan, joka syntyi joulukuussa 2020, äiti puhuu avoimesti äitiyden ylä- ja alamäistä, joihin ovat liittyneet syvän synnytyksen jälkeisen ahdistuksen hetket.

Äitiys, emotionaalisen syvyyden lähde

Emma Roberts selittää, että äidiksi tuleminen on antanut hänelle "valtavan emotionaalisen rikkauden" sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti: "Maailman näkeminen hänen silmin on kaunista ja muuttaa näkökulmaasi elämään." Nämä voimakkaat tunteet vaikuttavat jopa hänen näyttelijäntyöhönsä, jolloin hän voi tutkia monimutkaisia tunteita rooleissaan. Rhodesin lähestyessä viidettä syntymäpäiväänsä hän kuitenkin myöntää, että hän "löytää itseään edelleen epätäydellisenä naisena ja äitinä" ja pyrkii aina tekemään parhaansa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Emma Robertsin (@emmaroberts) jakama julkaisu

Pimeät yöt, jotka rikastuttavat hänen luovuuttaan

"Koin synnytyksen jälkeisiä öitä hyvin synkkiä", hän tunnustaa ja korostaa, kuinka nämä vaikeat ajanjaksot kanavoituivat hänen taiteeseensa: "Näiden tunteiden luova käyttäminen on mielenkiintoista." Erottuaan amerikkalaisesta näyttelijästä Garrett Hedlundista vuonna 2022 Emma Roberts tasapainottelee nyt elämäänsä kihlattunsa, amerikkalaisen näyttelijän Cody Johnin, kanssa, joka kosi häntä vuonna 2024. Heidän suhteensa kukoistaa "vahvan yhteyden ansiosta ruudun ulkopuolella, nomadisen kuvauksen haasteista huolimatta", Emma selittää.

Työ- ja yksityiselämän tasapaino hänen valintojensa ytimessä

Nyt projekteissaan valikoivammin ja priorisoi perheen kanssa vietettyä aikaa – ”Kuvaaminen tarkoittaa pitkiä aikoja poissa kotoa” – Emma Roberts vaalii elämää ruudun ulkopuolella estääkseen uransa kuluttamasta häntä. Onnellisesti kihloissa ja yrityksensä kautta tuottajana toimiva Emma valmistelee jopa lyhytelokuvaa yhteistyökumppaninsa Karahin kanssa, mikä on merkki täydessä vauhdissa olevasta urasta, jossa äitiydellä on keskeinen rooli.

Katso tämä postaus Instagramissa

Emma Robertsin (@emmaroberts) jakama julkaisu

Jakamalla tarinansa niin vilpittömästi Emma Roberts muistuttaa meitä siitä, että äitiydellä on valoisien hetkiensä lisäksi myös synkempiä puolia, jotka usein vaiennetaan. Hänen kertomuksensa tarjoaa arvokasta tietoa synnytyksen jälkeisestä ajasta, joka on edelleen tabujen peitossa, ja korostaa voimaa, jota tarvitaan haavoittuvuuden, luovuuden ja henkilökohtaisen tasapainon yhteensovittamiseen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Se oli epävarmuutta": mitä Cara Delevingne uskalsi tehdä kauneusleikkauksen suhteen
Article suivant
45-vuotias Venus Williams säteilee kihlakuvissaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

45-vuotias Venus Williams säteilee kihlakuvissaan.

Amerikkalainen tennispelaaja Venus Williams jakoi hiljattain Instagramissa aiemmin näkemättömiä kuvia kihlauksestaan italialaisen näyttelijän ja tuottajan Andrea Pretin kanssa,...

"Se oli epävarmuutta": mitä Cara Delevingne uskalsi tehdä kauneusleikkauksen suhteen

Brittiläinen malli ja näyttelijä Cara Delevingne paljasti Bustlen haastattelussa käyneensä leuassaan kauneusleikkauksella (hyaluronihappo) "korjatakseen piirteen", joka oli aina...

Tämä Demi Mooren (63-vuotias) viesti ikääntymisestä aiheuttaa kohua

Syntymäpäiväkseen yhdysvaltalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Demi Moore jakoi hiljattain syntymäpäiväviestin ikääntymisestä, joka herätti sosiaalisessa mediassa kohun: hän...

Rita Ora sytyttää punaisen maton liekkeihin rohkealla, toista ihoa muistuttavalla mekollaan.

Kosovolais-brittiläinen laulaja, malli ja näyttelijä Rita Ora käänsi hiljattain katseita vuoden 2025 muotipalkintogaalassa Lontoossa esiintyessään punaisella matolla ultratiukassa...

"Uskomaton fysiikka": 60-vuotiaana Elizabeth Hurley todistaa, ettei kauneudella ole ikärajaa

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley jatkaa häikäisemistä ja kohun herättämistä sosiaalisessa mediassa. Hän jakoi hiljattain videon...

Ariana Grande vastaa kritiikkiin hänen kehostaan, ja hänen viestinsä on jakava.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Ariana Grande on jälleen kerran ottanut kantaa jatkuviin kommentteihin ulkonäöstään, jota jotkut internetin käyttäjät pitävät "liian...

© 2025 The Body Optimist