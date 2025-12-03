Search here...

"Se oli epävarmuutta": mitä Cara Delevingne uskalsi tehdä kauneusleikkauksen suhteen

Fabienne Ba.
Brittiläinen malli ja näyttelijä Cara Delevingne paljasti Bustlen haastattelussa käyneensä leuassaan kauneusleikkauksella (hyaluronihappo) "korjatakseen piirteen", joka oli aina vaivannut häntä. Delevingne täsmensi, että kyseessä oli täysin henkilökohtainen valinta, joka johtui hänen omasta suhteestaan tähän kompleksiin, eikä halu normalisoida kauneusleikkauksia tai ehdottaa, että kaikkien pitäisi teettää ne.

Luottamuksen puutteen alkuperä

Cara Delevingne selittää, että voimakkaan leuan puute häiritsi häntä syvästi, ja hän koki tämän kasvojen yksityiskohdan "epätasapainoksi". "Minun piti laittaa täyteaine leukaani. Minulla ei ollut koskaan ennen ollut leukaa, ja se oli minulle ongelma", hän sanoo.

Mallin ja näyttelijän kohdalla tämä kauneusleikkaus ei muuta hänen identiteettiään, vaan harmonisoi sitä, ja hän vaatii läpinäkyvyyttä: "Mielestäni on erittäin tärkeää puhua siitä avoimesti, koska siinä ei ole mitään hävettävää." Hän näkee sen voimaannuttavana tekona, edellyttäen, että itsetuntoa vaalitaan ulkonäön lisäksi.

Muita sensuroimattomia kauneustunnustuksia

Cara Delevingne kertoo myös rintojen pienennysleikkauksestaan, jota motivoi yhtä lailla mukavuus kuin halu tuntea olonsa paremmaksi kehossaan. Hän kertoo lyhyesti harkinneensa Botoxia ennen kuin päätti olla käyttämättä sitä ja käyttää mieluummin PRP:tä (plasmafereesiä), lähestymistapaa, jota hän pitää luonnollisempana ja odotuksiinsa paremmin sopivana. Näyttelijä ja malli lopuksi korostaa, että hänen esteettiset valintansa ovat hänen mielestään "täysin oikeutettuja", että ne johtuvat henkilökohtaisesta matkasta, eikä ketään naista pitäisi tuomita siitä, miten hän päättää pitää huolta itsestään.

Jakamalla avoimesti kokemuksiaan kauneusleikkauksista ja -hoidoista Cara Delevingne osoittaa harvinaista läpinäkyvyyttä muoti- ja elokuvateollisuudessa. Pyrkimyksenään esittäytyä valinnoistaan mallina hän muistuttaa meitä siitä, että jokainen matka on ainutlaatuinen ja että henkilökohtainen hyvinvointi on edelleen etusijalla. Olipa kyse epävarmuuksien hyväksymisestä, niiden muuttamisesta tai niiden voittamisesta, olennaista hänen mukaansa on voida tehdä niin vapaasti, ilman ulkoista painostusta tai tuomitsemista.

