Ariana Grande vastaa kritiikkiin hänen kehostaan, ja hänen viestinsä on jakava.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Ariana Grande on jälleen kerran ottanut kantaa jatkuviin kommentteihin ulkonäöstään, jota jotkut internetin käyttäjät pitävät "liian laihana". Mainostaessaan elokuvaa "Wicked 2" hän julkaisi uudelleen vanhan haastattelun muistuttaakseen kaikkia siitä, kuinka vaarallisia ja loukkaavia tällaiset kommentit voivat olla, vaikka ne väittäisivät olevan hyväntahtoisia.

Kyllästynyt kehon häpeään

Ariana julkaisi Instagram-tarinassaan otteen vuoden 2024 haastattelusta ja selitti jakavansa sen "lempeänä muistutuksena kaikille". Tarinassa hän kertoo tulleensa tarkkailun kohteeksi murrosiästä lähtien, "kuultuaan kaiken" siitä, mikä hänen vaivaansa vaivasi, ikään kuin hänen kehonsa olisi jatkuva julkisen analyysin kohde. Hän korostaa, kuinka vaikeaa on suojella itseään tältä "melulta", kun kasvaa muiden katseiden alla, varsinkin ulkonäkökeskeisessä alalla.

"Se on aina epämiellyttävää", jopa perheen sisällä.

Ariana korostaa, että kehoon liittyvät kommentit ovat tunkeilevia, tulivatpa ne sitten tuntemattomilta netissä tai läheisiltä juhlapöydän ääressä. Hän lainaa näennäisen harmittomia lauseita – "Olet laihtunut, mitä tapahtui?" , "Olet lihonnut, mitä tapahtui?" – joita hän kuvailee "kiusallisiksi ja nöyryyttäviksi" asiayhteydestä riippumatta. Hänen viestinsä ei koske pelkästään laihuutta: hän muistuttaa meitä siitä, että tämä väkivalta pätee myös rasvafobiaan ja kaikkiin kehon tuomitsemisen muotoihin.

Kehotus lempeydelle… jota ei yleisesti hyväksytä.

Ariana Grandelle ulkonäön kommentointi – jopa "huolenaiheesta" – on edelleen ongelmallista ja voi olla vaarallista, varsinkin jos henkilöllä on syömishäiriö tai mielenterveysongelmia. Siksi hän kannustaa yleisöään välttämään "helppoa" kiusausta tuomita toisten kehoja ja asettamaan empatian etusijalle ankarien tuomioiden sijaan.

Sosiaalisessa mediassa hänen puheensa on jakavaa mielipidettä: jotkut ihmiset pitävät "välttämätöntä viestiä" tervetulleena, toiset väittävät, että "hänen ulkonäkönsä kritisointi olisi tapa pelastaa hänet", mikä havainnollistaa tarkasti hänen tuomitsemaansa kehonsa häpeämekanismia.

Miksi hänen viestinsä on tärkeä kiistoista huolimatta

Vaikka vihaajat edelleen piiloutuvat terveyden tekosyyn taakse, Ariana Granden lausunto korostaa ilmiötä, joka vaikuttaa kaikkiin naisiin, olivatpa he sitten kuuluisia tai anonyymejä. Muistuttamalla kaikkia, ettei kenenkään tarvitse perustella painoaan tai kestää jatkuvaa kehonsa tarkkailua, hän osallistuu laajempaan keskusteluun oikeudesta hallita ulkonäköään ilman, että se määrittelee häntä.

Ariana Granden kanta herättämän keskustelun lisäksi hänen kantansa toimii karuna muistutuksena siitä, kuinka kiihkeää kehoa koskeva keskustelu on edelleen, vielä vuonna 2025. Asettamalla kuuntelun, ystävällisyyden ja jokaisen ihmisen rajojen kunnioittamisen etusijalle hän avaa välttämättömän tilan pohtia uudelleen, miten puhumme – tai emme puhu – muiden ihmisten fyysisestä ulkonäöstä. On kiireellistä, että siirrymme automaattisen kommentoinnin polvipäisistä reaktioista eteenpäin ja viljelemme kunnioituksen kulttuuria, jossa jokaisen ihmisen keho lakkaa olemasta julkinen spekulaatioiden taistelukenttä.