20-vuotiaana tämä japanilainen pop-ikoni paljastaa "transmaskuliinisen" identiteettinsä

Kahdenkymmenentenä syntymäpäivänään 6. joulukuuta 2025 japanilaisen tyttöbändin XG:n jäsen Cocona teki liikuttavan ja historiallisen ilmoituksen. Instagramissa julkaisemassaan viestissä artisti paljasti olevansa transmaskuliininen ja ei-binaarinen, jakaen henkilökohtaisen matkansa ja halunsa elää nyt identiteettinsä mukaisesti. Tämä monien fanien tervetulleeksi ottamaan ja hänen taiteellisen tiiminsä tukemana ilmestynyt julkisuus merkitsee symbolista käännekohtaa Aasian musiikkiteollisuudessa.

Rohkeutta ja vilpittömyyttä leimaava ilmoitus

Viestissä, joka jaettiin yli 3,2 miljoonalle seuraajalle, Cocona käsitteli siirtymävaihettaan ja mainitsi, että hänelle oli tehty rintaleikkaus aiemmin tänä vuonna. Artisti selitti, että hänet oli luokiteltu tytöksi syntymässä (AFAB), mutta hän ei koskaan samaistunut tähän leimaan. Tämä henkilökohtainen ilmestys heijastaa syvää halua aitouteen ja itsensä hyväksymiseen.

Cocona uskoutuu, että tie tähän oivallukseen oli pitkä ja vaikea: todellisen itsensä hyväksyminen antoi hänelle mahdollisuuden "avata uuden oven", luoda uudelleen yhteyden itseensä ja nähdä maailman vapaammassa ja rauhallisemmassa valossa. Tätä vilpitöntä todistusta pidettiin toivon viestinä nuorille, jotka etsivät identiteettiä tai edustusta taiteellisessa yhteisössä.

Katso tämä postaus Instagramissa XG:n (@xgofficial) jakama julkaisu

Hänen seurueensa ja levy-yhtiönsä vahva tuki

XG-kollektiivin sisällä solidaarisuus oli heti ilmeistä. XGALX-levy-yhtiön tuottaja ja toimitusjohtaja Simon Jakops ilmaisi syvän ihailunsa Coconan rohkeudelle ja vahvisti levy-yhtiön sitoutumisen tukea jokaista jäsentä heidän henkilökohtaisessa ja taiteellisessa kehityksessään.

Sydämellisissä kirjoituksissaan Simon Jakops korosti, että XG:n ydin piilee vilpittömyydessä, kasvussa ja yksilöllisyyden kunnioittamisessa: "Tämä on ydin, sen ydin, keitä me olemme ja mitä haluamme välittää maailmalle."

Historiallinen hetki aasialaiselle musiikille

Tämän lausunnon myötä Coconasta tulee ensimmäinen ei-binäärinen transmaskuliininen hahmo, joka avoimesti identifioituu sellaiseksi aasialaisessa popissa. Vaikka muut artistit, kuten eteläkorealainen laulaja, juontaja ja näyttelijä Jo Kwon tai eteläkorealainen K-pop-poikabändi XLOV, ovat jo identifioituneet "sukupuolittomiksi" tai ei-binäärisiksi, tämä ilmoitus on merkittävä virstanpylväs: se tarjoaa uuden ja välttämättömän edustuksen LGBTQ+-yhteisölle alalla, joka on edelleen erittäin normatiivinen.

Debyyttinsä jälkeen vuonna 2022 XG on saavuttanut kansainvälistä menestystä ja tehnyt lukuisia maailmankiertueita sekä arvostettuja yhteistyöprojekteja. Ensimmäisen albuminsa "THE CORE" julkaisun aattona, joka on suunniteltu julkaistavaksi tammikuussa 2026, tämä ilmoitus lisää yhtyeen imagoon inhimillisen ja vilpittömän ulottuvuuden: aitouden ja rohkeuden olla oma itsensä.

Juhlistamalla 20-vuotisjuhlavuottaan Cocona ei ainoastaan kokenut henkilökohtaista uudestisyntymistä, vaan myös raivasi tietä osallistavammalle vuoropuhelulle Aasian musiikkipiireissä. Hänen viestinsä vapaudesta ja hyväksynnästä resonoi paljon XG-fandomin ulkopuolella ja valaisee sukupuoleen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä uudella tavalla. Perheensä, kollegoidensa ja faniensa tuella Cocona havainnollistaa kauniisti oman totuuden omaksumisen voimaa – totuutta olla olemassa täysillä ilman kompromisseja.