Televisiossa pilkataan hänen hahmoaan, ja hän lukee pahimmat kommentit ja pitää niitä huvittavina.

Léa Michel
Vain 26-vuotiaasta amerikkalaisesta televisiojuontajasta Carissa Codelista on tullut todellinen some-ilmiö. Missourissa (USA) toimiva Fox 49 -kanavan juontaja, jota kritisoitiin hänen ulkonäöstään ja pidettiin joidenkin katsojien "liian anteliaana", löysi nerokkaan – ja hulvattoman – tavan vastata arvostelijoilleen: hän lukee heidän pilkkaavia kommenttejaan lähetyksessä televisiojuontajaäänellään. Tuloksena? Miljoonia katselukertoja ja ihailuaalto hänen itseironista huumoriaan kohtaan.

Kun huumorista tulee ase kehohäpeää vastaan

Carissa Codel alkoi hiljattain julkaista TikTokissa ja Instagramissa lyhyitä videoita, joissa hän leikkisästi ja teeskennellyn vakavasti käsittelee joidenkin internetin käyttäjien häneen kohdistamia loukkauksia ja absurdeja kommentteja. "Luulen, että suosikkini on edelleen: 'Hänellä on tarpeeksi muffineja kahden leipomon avaamiseen'", hän vitsailee yhdessä videossaan. Groteskien lauseiden ja kömpelöiden kohteliaisuuksien avulla toimittaja muuttaa pilkan "komediaesitykseksi" todistaen, että voit nauraa mille tahansa, kun tiedät oman arvosi.

Tämä itseironinen huumori on resonoinut yleisön kanssa: yli 5 miljoonaa katselukertaa Instagramissa ja yli 200 000 seuraajaa ovat ihastuttaneet hänen aitoutensa. Hänen tapansa hyväksyä kehonsa täysin, ilman filttereitä tai teeskenneltyä vaatimattomuutta, on tehnyt hänestä voimakkaan äänen kehopositiivisuudelle.

@carissacodel En voi uskoa, että olen aikeissa kysyä tätä... mutta kommentoithan alle ajatuksesi #kommentit #fyp #katsojat #kakku#kelat ♬ alkuperäinen ääni - Carissa Codel

Kokemuksesta ja sinnikkyydestä syntynyt itseluottamus

Kevyen sävyn ja iskevien sutkautusten takana Carissa Codel vaalii joustavaa ajattelutapaa, joka on muovautunut hänen journalismin alkuajoistaan lähtien 18-vuotiaana. Häneltä vaadittiin rohkeutta altistaa itsensä kameroille ja julkisen tarkastelun kohteeksi. "Tiedän kuka olen ja tiedän miltä näytän. Nämä kommentit eivät vaikuta minuun; ne saavat minut nauramaan", hän selittää. Hänen estoton lähestymistapansa kääntää dynamiikan päälaelleen: trolleista tulee tietämättään komediasarjan tähtiä, jossa hän asettaa säännöt.

Moderni ja vilpitön kuva paikallisjournalismista

Carissa kuitenkin myöntää aluksi pelänneensä videoidensa tahraavan hänen ammatillista imagoaan tai uskottavuuttaan lähetyksissä. Päinvastoin kävi. Hänen huumorinsa ja avoimuutensa vahvistivat hänen yhteyttään katsojiin, jotka nyt näkevät hänet aitona ja helposti lähestyttävänä persoonana. "Ihmiset näkevät minut oikeana ihmisenä, eivät vain toimittajana työpöydän takana", hän tiivistää. Ja epäilemättä juuri tämä yksinkertaisuus – yhdistettynä terveelliseen annokseen rohkeutta – tekee hänestä inspiroivan hahmon paikallisjournalismissa sosiaalisen median aikakaudella.

@carissacodel Kyllä, nämä ovat oikeita kommentteja LOL #fye #fypage #kommentit #ragebait #katsojat #uutiset ♬ alkuperäinen ääni - Carissa Codel

Carissa Codel muuttaa hyökkäykset nauruksi ja muistuttaa meitä nerokkaasti, että hymy voi olla tehokkain ase arjen julmuutta vastaan. Yhdistämällä huumoria, itsevarmuutta ja vilpittömyyttä nuori toimittaja tekee enemmän kuin vain viihdyttää internetiä: hän kutsuu kaikki hyväksymään täysin oman kuvansa eikä enää anna muiden katseiden määritellä itseään. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, että kritiikin kohdatessa paras vastaus on usein... hyvin esitetty vitsi.

