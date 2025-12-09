"Lihavuuskammoisen" vitsin kohteena oleva laulaja esittelee ylpeänä vartaloaan

Kun sosiaalisessa mediassa levisi Lizzosta levinnyt lihavuutta häpäisevä "vitsi", hän päätti vastata siihen omalla tavallaan – itsevarmasti ja tyylikkäästi. Sen sijaan, että olisi antanut periksi vihalle, amerikkalainen laulaja julkaisi kuvan itsestään ranta-asussa ja viestin itsensä hyväksymisestä. Hän jatkaa itserakkauden puolustamista ja muistuttaa kaikkia siitä, ettei pilkan pitäisi sanella kehon arvoa.

Yksi kommentti liikaa hänen ulkonäöstään

"Truth Hurts" -laulaja reagoi löydettyään verkossa viraaliksi levinneen kehoaiheisen vitsin. Instagram-julkaisussaan Lizzo ilmaisi hämmästyksensä siitä, että vuonna 2025 jotkut ihmiset vielä kertoisivat "painovitsejä". Hän tuomitsi tämän vanhentuneen huumorin muodon, jota hän kuvaili "tyhmäksi" ja joka perustui yksinomaan hänen kehonsa halveksuntaan.

Sen sijaan, että taiteilija olisi antanut asian vaikuttaa, hän valitsi pilkan ja ylpeyden: hän poseerasi värikkäässä ranta-asussa, aidosti hymyillen ja itsevarmasti. Kuvatekstissä oli voimakas viesti: "Älä koskaan anna kenenkään häpeä sinua siitä, mitä päätät tehdä kehollesi."

Lizzo Instagramissa: "Näin tänään itsestäni kertovan lihavuusvitsin – vuonna 2025 – ja se levisi kulovalkean tavoin. Se oli tyhmä vitsi ja he vain nauroivat minulle, koska olen lihava... Muistutuksena kaikille, että ÄLKÄÄ KOSKAAN antako kenenkään häpäistä teitä siitä, mitä päätätte tehdä kehollanne." pic.twitter.com/X4TpIN8Qdi — Rakas (@cherrymagazinee) 9. joulukuuta 2025

Rohkeuden ja itsekunnioituksen viesti

Lizzo muistuttaa fanejaan, ettei mikään vartalo tule koskaan olemaan "riittävä" kriitikoille, koska se ei ole tehty heitä varten, vaan sinua varten. Tämä viesti, jota hän on ajanut uransa alusta asti, pyrkii murtamaan musiikkiteollisuudessa ja sosiaalisessa mediassa asetetut epärealistiset standardit. Hänen julkaisunsa alla olevat kommentit olivat yksimielisiä. Fanit ylistivät hänen "rohkeuttaan" ja "luonteenlujuuttaan", kun taas muut julkkikset, kuten amerikkalainen mediapersoona Trisha Paytas, ylistivät hänen "asennettaan ja aitouttaan". Kohujen lisäksi laulaja muuttaa hyökkäyksen oppitunniksi sitkeydestä ja itsemyötätunnosta.

Vankkumaton kehopositiivisuuden puolestapuhuja

Lizzo ei ole mikään uusi tulokas parrasvaloissa, vaan hän on jo vuosia tehnyt vartalostaan itsensä vahvistamisen ja vapauden symbolin. Olipa kyse sitten esiintymisistä Yitty-brändille – joka on omistautunut osallistavalle muodille – tai hänen musiikkivideoistaan, jotka juhlistavat kaikkia vartalotyyppejä, hän näyttää ulkonäkönsä ilman retusointia tai filttereitä. Tämä vilpittömyys resonoi miljoonien seuraajien keskuudessa, jotka näkevät hänet merkittävänä äänenä kehopositiivisuusliikkeessä. Poseeraamalla itsevarmasti ranta-asuissa Lizzo ei vain vakuuta kauneuttaan: hän puolustaa kaikkien oikeutta tulla nähdyksi koosta riippumatta.

Lyhyesti sanottuna Lizzo todistaa jälleen kerran, että paras vastaus kritiikkiin on itseluottamus. Muuttamalla häpeän vahvuudeksi hän määrittelee julkkisuuden uudelleen ulkonäkökeskeisenä aikakautena. Hänen yksinkertainen mutta olennainen viestinsä resonoi paljon sosiaalisen median ulkopuolella: se muistuttaa meitä siitä, että itsekunnioitus on suurin kosto muiden halveksuntaa vastaan.