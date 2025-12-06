Search here...

Jessica Biel esittelee käsi- ja selkätreeniään

Tatiana Richard
@jessicabiel/Instagram

Jessica Biel, joka tunnetaan roolistaan sarjassa "The Better Sister", jakoi hiljattain paljon pyydetyn kurkistuksen ylävartalon kunto-ohjelmaansa. Hän esittelee valmentajansa Ben Brunon kanssa kohdennettuja harjoituksia. Hänen lähestymistapansa osoittaa, että tehokkuuden ja nautinnon yhdistäminen on mahdollista ilman äärimmäisyyksiä.

Koko kehon lähestymistapa

Näyttelijä ei rajoitu pelkästään käsi- tai selkätreeneihin. Jessica Biel keskittyy kokonaisvaltaisiin harjoituksiin, jotka sisältävät ylävartalon, jalat ja vatsalihakset, mikä vähentää lisäkardion tarvetta. Jokainen harjoitus sisältää vähintään yhden selkäliikkeen, joka treenaa myös hauisia, yhden olkapääliikkeen, yhden ojentajaliikkeen ja alavartalon harjoituksia.

Hänen valmentajansa Ben Brunon mukaan tavoitteena ei ole tehdä kaikkea kerralla, vaan vaihdella liikkeitä motivaation ylläpitämiseksi ja pitkällä aikavälillä edistymiseksi. Tämä lähestymistapa osoittaa, että harkittu harjoittelu, jopa kohtuullinen, voi olla tehokasta kehon vahvistamisessa.

Kohdennetut harjoitukset käsivarsille ja selälle

Jessica Bielin ohjelmassa on useita nimikkoliikkeitä. Näitä ovat avustetut leuanvedot rengashangalla, yksipuoliset soudut rotaatiolla ja kallonmurskaimet kohotetulla jalalla. Muita liikkeitä ovat tasapaino- ja voimaharjoittelun yhdistäminen, kuten sivulankku vastuskuminauhasoudulla tai bulgarialaiskyykky yhdistettynä sivuttain tehtävään nostoon.

Huomaa, että liian raskaita painoja tulisi välttää, jotta oikeanlainen tekniikka ja johdonmukainen suoritus ovat etusijalla. Ajatuksena on räätälöidä jokainen harjoitus omien kykyjesi mukaan sen sijaan, että vertaisit itseäsi julkkisten suorituksiin.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jessica Bielin (@jessicabiel) jakama julkaisu

Mitattu säännöllisyys

Jessica harjoittelee säännöllisesti. Hänen harjoitustensa intensiteetti on yleensä noin 7/10, ja intensiivisempiä hetkiä on vain silloin, kun rooli sitä vaatii. Harjoittelunsa täydentämiseksi hän harrastaa myös joogaa tai pilatesta, jotka edistävät joustavuutta ja yleistä hyvinvointia. Tämä rutiini osoittaa, ettei kehoa tarvitse rasittaa äärimmäisyyksiin tulosten saavuttamiseksi: johdonmukaisuus ja kehon kuunteleminen ovat edelleen parhaita liittolaisia.

Kuuntele ennen kaikkea itseäsi

Jessica Bielin inspiroimana on tärkeää muistaa, että jokaisen tulisi kunnioittaa omaa tahtiaan. Ei ole mitään pakkoa noudattaa tällaista strukturoitua tai intensiivistä treeniä. Sinun ei tarvitse "ylläpitää kehoasi" päivittäisillä harjoituksilla, jos se ei sovi toiveisiisi tai elämäntyyliisi. Tärkeintä on löytää se, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, olipa se sitten päivittäinen kävely, venyttely tai pelkkä lepo. Kehosi kuunteleminen ulkoisen mallin seuraamisen sijaan on edelleen avain hyvinvointiin ja kestävään terveyteen.

Lyhyesti sanottuna Jessica Biel ja hänen valmentajansa osoittavat, että voiman ja nautinnon yhdistäminen realistisessa kunto-ohjelmassa on mahdollista. Jokainen voi kuitenkin soveltaa näitä periaatteita omaan elämäänsä ilman painetta tai syyllisyyttä ja juhlia jokaista pientä fyysistä voittoa omalla tavallaan.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Article précédent
"Olen 36-vuotias eikä minulla ole lapsia": tämä näyttelijä rikkoo tabun
Article suivant
Rihanna paljastaa odottamattoman puolen elämästään Barbadoksella

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rihanna paljastaa odottamattoman puolen elämästään Barbadoksella

Barbadoksen 59. itsenäisyyspäivän kunniaksi Rihanna tarjosi faneilleen harvinaisen kurkistuksen elämäänsä äitinä ja perheenäitinä kotisaarellaan. Hän jakoi intiimejä kuvia...

"Olen 36-vuotias eikä minulla ole lapsia": tämä näyttelijä rikkoo tabun

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä Lucy Hale toteaa "Know Thyself" -podcast-esiintymisestään yksinkertaisesti: hän on 36-vuotias, naimaton ja lapseton, ja...

Elegantisti pukeutunut Sofía Vergara (53-vuotias) tekee sensaation valkoisessa mekossa.

Sofía Vergara aiheutti hiljattain sensaation ystävänsä syntymäpäiväjuhlissa esiintyessään Laura Bascin valkoisessa silkkimekossa. Herkässä spagettiolkaimilla varustetussa mekossa oli pitsipaneelit...

"Kruunua ei voi ostaa": Miss Universum 2025 rikkoo hiljaisuuden huijaussyytöksistä

Kaksi viikkoa kruunajaisensa jälkeen Fátima Bosch, Miss Meksiko ja Miss Universum 2025, joutuu mediamyrskyn keskipisteeksi. Syytettynä "vilpillisen kilpailun"...

31 vuotta sitten tämä rooli paljasti Cameron Diazin kauneuden maailmalle.

Kolmekymmentäyksi vuotta sitten Cameron Diaz teki sensaatiomaisen sisäänajon elokuvamaailmaan Chuck Russellin ohjaamassa elokuvassa "Naamio". Vain 21-vuotiaana hän näytteli...

Karol G, latino-ikoni, joka tekee jälkensä maailmanlavalla

Karol G, jonka oikea nimi on Carolina Giraldo Navarro, on noussut merkittäväksi hahmoksi latinamusiikissa ja kansainvälisessä reggaetonissa. Medellínissä,...

© 2025 The Body Optimist