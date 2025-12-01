Search here...

78-vuotias "kabaree"-ikoni lumoaa mustassa mekossa

Léa Michel
Extrait du film « Io Sono L'amore »

Amerikkalainen näyttelijä ja entinen malli Marisa Berenson kiehtoi hiljattain valokuvaajia 22. Marrakeshin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Marokossa. Elokuvan "Cabaret" tähti todisti, että eleganssi ja ajattomuus voivat kulkea käsi kädessä, poseeraamalla punaisella matolla asussa, joka oli sekä hienostunut että moderni.

Merkittävä esiintyminen Marrakeshin festivaaleilla

Tähän arvostettuun tapahtumaan Marisa Berenson valitsi pitkän mustan, pitkähihaisen mekon, joka oli valmistettu samettimaisesta kankaasta. Hän täydensi asunsa yhteensopivilla sukkahousuilla, mustilla helmillä koristelluilla korkokengillä, hopeisella kaulakorulla ja useilla kimaltelevilla sormuksilla. Hänen lyhyt, hieman kihara kampauksensa ja viininpunainen kynsilakkansa toivat kokonaisuuteen ripauksen hienostuneisuutta. Hänen läsnäolonsa festivaaleilla herätti ihailua sekä yleisössä että toimittajissa, mikä on osoitus tämän 1970-luvun elokuvan ikonisen hahmon kestävästä karismasta.

Muistoja "Kabareesta", odottamattomasta mestariteoksesta

Marisa Berenson, joka tunnetaan erityisesti Natalia Landauerin roolistaan Bob Fossen elokuvassa "Cabaret" (1972), puhui avoimesti tästä uransa käänteentekevästä ajanjaksosta. Liza Minnellin ja Joel Greyn tähdittämä elokuva oli todellinen ilmiö, joka voitti kahdeksan Oscaria ja lukuisia palkintoja maailmanlaajuisesti.

Näyttelijä Marisa Berenson selitti, ettei kukaan odottanut tuolloin tällaista menestystä: "Se oli odottamatonta, olimme häikäistyneitä", hän uskoutui vuoden 2013 haastattelussa. Hän muisteli myös, että jokainen kohtaus oli haaste, ja Bob Fosse jatkuvasti puski näyttelijänsä äärirajoille taiteellisilla vaatimuksillaan ja perfektionismillaan. Elokuva-alalla vielä tulokkaana Marisa Berensonin suoritus palkittiin Golden Globe -ehdokkuudella, mikä vahvisti hänen asemansa elokuvan nousevana tähtenä.

Marisa Berenson säteilee tyyliä ja läsnäoloa. 1930-luvun Berliinistä, "Cabaret"-elokuvan kuvauspaikasta, Marokon kirkkaisiin valoihin vuonna 2025, näyttelijä todistaa, että viehätysvoima ja taiteellinen intohimo eivät tunne ikää. Hänen uransa, jota leimaa tyylikkyys ja päättäväisyys, on edelleen inspiraation lähde kaikille sukupolville.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
