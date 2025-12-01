Search here...

Kehonsa vuoksi kritisoitu entinen cheerleader puhuu avoimesti urheilun paineista

Léa Michel
@clairewolford/Instagram

Entinen cheerleader Claire Wolford, joka tunnetaan legendaarisen Dallas Cowboys Cheerleadersin (DCC) jäsenenä, otti hiljattain kantaa sosiaalisessa mediassa saatuaan negatiivisia kommentteja ulkonäöstään. TikTokissa jaetulla videolla hän kertoi koskettavasti urheilun ja viihteen maailmaan kohdistuvasta paineesta kehonkuvan ympärillä.

Takaisin kentällä, hetki ylpeyttä… ja kritiikkiä

Claire Wolford palasi kentälle ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen kuuluisan cheerleading-joukkueen rinnalle korvaten loukkaantuneen Reece Weaverin. Hän sanoo olevansa "erittäin ylpeä" tästä nopeasta paluusta, mutta se valitettavasti herätti aallon sopimattomia kommentteja verkossa, jotka kohdistuivat hänen ulkonäköönsä. "Vietin vuosia itseäni arvostelemalla, harjoitellen hellittämättä sopiakseni tiettyyn muottiin. Nykyään olen parantunut siitä, ja voin paljon paremmin", hän uskoutui kyynelten noustessa silmiinsä.

"Lopeta ihmisten vartaloiden kommentointi"

Videollaan Claire Wolford kehottaa internetin käyttäjiä olemaan ystävällisiä. Hänen mukaansa ulkonäköä koskevilla kommenteilla voi olla paljon syvempiä seurauksia kuin kuvittelemmekaan: "Et koskaan tiedä, ketä satutat. On tyttöjä, jotka lukevat nämä sanat ja alkavat epäillä itseään." Hän jatkaa: "Ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää kommentoida ihmisten kehoja, olipa ne hyviä tai huonoja. On niin paljon mielenkiintoisempia aiheita."

Entinen menestynyt urheilija Claire Wolford huomautti, että hänen kehonsa, vaikka se ei täyttäisikään tiukimpia standardeja, on edelleen vahva, terve ja kykenevä fyysisiin saavutuksiin. "En tule koskaan olemaan hoikin, mutta olen vahva, urheilullinen ja ylpeä siitä, mitä voin saavuttaa."

Entisten joukkuetovereidensa vastaanottama viesti

Tukiviestejä virtasi nopeasti sisään. Useat nykyiset ja entiset Dallas Cowboysin cheerleaderit puolustivat Claire Wolfordia ja korostivat hänen todistuksensa tärkeyttä. Entinen jäsen Jada McLean kehui häntä siitä, että hän puhui avoimesti: "Kiitos, että puhuit tästä. Sanoilla on voimaa, ja joitakin asioita ei vain pitäisi sanoa. Olet kaunis sekä sisäisesti että ulkoisesti." Nykyinen cheerleader Charly Barby kutsui häntä "roolimalliksi" ja "ääneksi kaikille epäilijöille".

Jakamalla kokemuksensa Claire Wolford muistuttaa meitä siitä, kuinka tuhoisia jatkuvat vertailut ja kommentit kehoistamme voivat olla jopa itsevarmimmille urheilijoille. Hänen vilpitön, vahvuutta ja haavoittuvuutta pursuava viestinsä resonoi paljon cheerleadingin maailman ulkopuolella: se puhuttelee kaikkia, jotka haluavat rakastaa itseään ehdoitta, kaukana sosiaalisen median asettamista epärealistisista standardeista.

Léa Michel
Léa Michel
