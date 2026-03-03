Leopardikuvioisessa korsetissa Sofía Vergara on valinnut strukturoidun siluetin.

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Kiistaton Hollywood-muodin ikoni Sofía Vergara lumoaa edelleen fanejaan rohkeutta ja eleganssia yhdistävillä asuillaan. Hiljattain "Modern Family" -tähti jakoi Instagramissa asun, joka jälleen kerran sytytti internetin liekkeihin: leopardikuvioisen korsetin, johon on hienovaraisesti yhdistetty timanttikaulakorsetti.

Yksinkertaisuutta tehostaa ripaus timanttia

Tätä ystävien kanssa vietettyä aikaa varten Sofía Vergara valitsi harmaan leopardikuvioisen korsetin, joka korosti hänen vyötäröään. Hänen pitkät, suorat, hartioille laskeutuvat hiuksensa täydensivät asun hillityllä eleganssilla. Asusteeksi näyttelijätär valitsi herkän timanttikaulakorun, joka toi kokonaisuuteen ripauksen kimallusta – todiste siitä, että muotia voi löytää myös yksinkertaisuudesta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Sofia Vergara (@sofiavergara) jakama viesti

Korsetti, hänen muotilegendansa

Tämä uusi look on osa näyttelijättären pitkää korsetinkäyttöhistoriaa. Vuosien varrella Sofía Vergara on esitellyt tätä vaatetta kaikissa muunnelmissaan: värikkäänä kukkakuvioisena yläosana, valkoisena pitsikorsettina Monacon Grand Prix'ssä tai jopa mustana versiona hameen kanssa. Kolumbialais-amerikkalainen näyttelijä, malli, tuottaja ja televisiojuontaja osaa keksiä korsetin uudelleen jokaiseen tilaisuuteen ja löytää tasapainon aistillisuuden ja eleganssin välillä.

Fanit, jotka seuraavat häntä uskollisesti sosiaalisessa mediassa, ylistävät hänen tyylitajuaan jokaisessa esiintymisessä ja ihailevat hänen kykyään yhdistää ikonin vahvuus itsevarmuuteen.

Leopardikuvioisella korsetillaan Sofía Vergara todistaa jälleen kerran, että muoti on henkilökohtaisen ilmaisun alue. Tulkitsemalla tämän klassikon uudelleen hän muuttaa sen voiman ja itsevarmuuden symboliksi. Olipa korsetti sitten kukkakuvioinen, pitsinen tai leopardikuvioinen, siitä on tullut hänen tyylikäs tavaramerkkinsä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
51-vuotias Victoria Beckham juhlistaa Italiaa ikonisessa pitkässä mekossa.
Rannalla tämä näyttelijä juhlii 50-vuotissyntymäpäiväänsä "au naturel"

