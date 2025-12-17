Madonnan 25-vuotias poika aiheuttaa sensaation elegantissa muotikampanjassa.

Rocco Ritchie tekee vaikutuksen odottamattomissa paikoissa. Luonnollisella vaivattomuudella ja määrätietoisella läsnäololla hänestä on tulossa modernin eleganssin keulakuva. Hänen tuore yhteistyönsä Giorgio Armanin kanssa vahvistaa yhden asian: olet todistamassa persoonallisuuden esiinmarssia, joka ylittää pelkän maineen.

Selkeä kohtaaminen perinnön ja vapauden välillä

Kun Armani valitsi Rocco Ritchien uuden syys/talvikampanjansa "That's So Armani" ilmentäjäksi, valinta meni paljon pelkän uteliaisuuden ulkopuolelle. Se oli hienovarainen vuoropuhelu ikonisen muotiperinteen ja määrätietoisen modernin yksilöllisyyden välillä. Madonnan ja ohjaaja Guy Ritchien poika Rocco olisi voinut mukautua valmiiseen imagoon. Sen sijaan hän mieluummin luo oman polkunsa vaistonvaraisella ja estottomalla eleganssilla.

Armani on löytänyt hänestä ihanteellisen tulkitsijan: jonkun, joka ei pelkästään toista koodeja, vaan elää niissä. Vaatteet tuntuvat heti aitouden tunteelta, aivan kuin ne olisi suunniteltu tukemaan sisäistä liikettä eikä jähmettymään ryhtiä.

Sulavat siluetit liikkeen eleganssiin

Valokuvaaja Gorka Postigon linssin läpi Rocco Ritchie esittelee huomattavan yhtenäisen vaatekaapin. Räätälöidyt puvut laskeutuvat vapaasti, leikkaukset hengittävät ja kankaat – kashmir ja hieno villa – ympäröivät vartaloa pehmeästi. Tarkoituksenmukaisesti hillitty väripaletti tutkii syvän laivastonsinistä, intensiivistä mustaa ja lämpimiä suklaan sävyjä. Pehmeät bleiserit, strukturoidut mutta kevyet trenssitakit ja smokit, joita käytetään ilman jäykkyyttä: jokainen vaatekappale korostaa vartaloa rajoittamatta sitä. Löydät eleganssin, joka juhlistaa mukavuutta, ryhtiä ja itsevarmuutta. Täällä hienostuneisuus ei huuda; se ilmaisee itseään rauhallisesti ja varmasti.

”Taiteilijana ja taiteena oleminen”: yhtenäinen visio

Kampanjan mukana tulevalla videolla Rocco Ritchie jakaa määritelmänsä eleganssista: olla sekä taiteilija että työ. Tämä lause, joka lausutaan Lontoon-vuosilta periytyneellä brittiläisellä aksentilla, tiivistää täydellisesti Armani-brändin hengen. Silloin ymmärtää, että tämä yhteistyö perustuu jaettuun visioon: ylellisyys ei ole näyttävää, vaan asenne. Rocco ei pyri tekemään vaikutusta. Hän huokuu hiljaista, lähes magneettista läsnäoloa, joka muistuttaa meitä siitä, että vaatteiden huolellinen käyttäminen on tärkeämpää kuin itse vaatekappale.

Taiteellinen matka, joka parantaa tyyliä

Tämä itseluottamus rakentuu myös catwalkin ulkopuolella. Salanimellä Rhed Rocco Ritchie kehittää henkilökohtaisen ja poliittisesti sitoutuneen teoskokonaisuuden. Viime vuonna hän esitteli Miamissa sarjan nimeltä "Pack A Punch", joka on saanut inspiraationsa Muay Thaista (thainyrkkeilystä). Fyysinen ja ilmeikäs lähestymistapa paljastaa vahvan yhteyden kehoon, energiaan ja liikkeeseen. Tässä aistittavissa on yhtenäisyys: sama vapaus läpäisee hänen maalauksensa, ryhtinsä ja tapansa ilmentää muotia.

Uusi kypsyys, henkilökohtainen ja perheellinen

Vuosien laajalti julkisuudessa olleiden perhejännitteiden leimaamien jaksojen jälkeen Roccon ja hänen äitinsä suhde on parantunut. Madonna tukee nyt aktiivisesti poikansa taiteellista uraa ja osoittaa häpeilemätöntä ylpeyttä. Tämä harmonisempi ympäristö näyttää tarjoavan Roccolle tilaa, jota hän tarvitsee identiteettinsä vahvistamiseen, poissa ulkoisista paineista.

"That's So Armani" -kappaleella Rocco Ritchie nousi yhdeksi uuden sukupolven kasvoista: rohkeasta, kansainvälisestä ja hienostuneesta. Hän ei vain käyttänyt Armania; hän eli sen mukaan, muutti sitä ja heijasti sitä nykypäivään. Ja juuri tämä eloisa, positiivinen ja ruumiillinen eleganssi tekee kaiken eron.