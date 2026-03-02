Tämä Rihannan yllätysvideo saattaa hyvinkin vahvistaa hänen suuren musiikillisen paluunsa.

Voisiko Rihanna tehdä paluun musiikillisen uran vietettyään vuosia brändeillään ja perhe-elämällään? Hänen sosiaalisessa mediassa äskettäin julkaistu video on herättänyt miljoonien fanien toiveet uudelleen.

Studioesiintyminen, joka herättää huhut uudelleen henkiin

Lyhyessä verkossa jaetussa klipissä Rihanna esiintyy äänitysstudiossa kuulokkeet korvillaan keskittyneenä työsessioon. Vaikka sessioiden tarkasta sisällöstä on paljastettu vain vähän yksityiskohtia, kuvat sytyttivät nopeasti sosiaalisen median liekkeihin. Tämä yksittäinen ote riittää herättämään uudelleen spekulaatiot hänen odotetun yhdeksännen albuminsa, fanien lempinimen "R9", ympärillä.

"Anti"-albumin julkaisun jälkeen vuonna 2016 laulaja ei ole julkaissut uusia studioalbumeja useista satunnaisista yhteistyöprojekteista huolimatta. Tämä video, jota fanit pitävät vahvana signaalina, on yksi konkreettisimmista merkeistä musiikillisesta paluusta.

Katso tämä postaus Instagramissa badgalririn (@badgalriri) jakama julkaisu

Kymmenen vuotta "Anti"-elokuvan jälkeen, odotettu paluu

Tammikuussa 2016 julkaistu "Anti" vahvisti Rihannan taiteellisen kehityksen tutkien henkilökohtaisempia ja kokeellisempia soundeja. Albumi sisälsi erityisesti kanadalais-amerikkalaisen räppärin Draken kanssa yhteistyössä tehdyn kappaleen "Work", ja se vakiinnutti asemansa sekä kaupallisena että kriittisenä menestyksenä.

Sittemmin artisti on toteuttanut lukuisia projekteja musiikin ulkopuolella. Rihanna on kehittänyt kosmetiikkamerkkinsä Fenty Beautyn, josta on tullut merkittävä toimija alalla, sekä muotilinjansa Savage X Fentyn. Samaan aikaan hän on rakentanut perhe-elämää amerikkalaisen räppärin A$AP Rockyn kanssa. Tämä monipuolistuminen selittää osittain uuden albumin puuttumisen, vaikka hän on pitänyt musiikkiprojektejaan ympäröivän mysteerin yllä haastatteluissa viime vuosina.

"R9": mysteeriin kätketty projekti

Lempinimi "R9" on kiertänyt fanien keskuudessa jo useiden vuosien ajan viitaten laulajan yhdeksänteen studioalbumiin. Sen musiikillisesta suunnasta on kuitenkin julkaistu vain vähän virallista tietoa. Rihanna on vihjannut, että "projekti ei välttämättä seuraa nykyisiä trendejä" ja että hän haluaa "tarjota jotain erilaista".

Tämä halu tehdä asiat nopeasti voisi selittää albumien välisen tauon. Tuore video, vaikka lyhyt, antaa ymmärtää, että luova prosessi on käynnissä. Se riittää sytyttämään fanien innostuksen uudelleen.

Paluu, joka ylittää musiikin

Uuden albumin implisiittisen julkistuksen lisäksi tämä kohtaus korostaa yleisön kiintymystä artistiin. Rihannaa ei määritellä pelkästään hänen "kaupallisten menestystensä" perusteella: hän ilmentää 2000- ja 2010-lukujen merkittävää kulttuurihahmoa. Jokainen esiintyminen, jokainen sosiaalisessa mediassa jaettu vihje saa erityisen merkityksen. Kymmenen vuoden odotuksen jälkeen uuden musiikillisen luvun mahdollisuus herättää siksi huomattavaa odotusta.

Vaikka virallista päivämäärää ei ole vahvistettu, tämä yllätysvideo voi hyvinkin olla merkki siitä, että Rihannan musiikillinen paluu on lähempänä kuin luulemmekaan. Hänen faneilleen toivo "R9:n" kuulemisesta tuntuu nyt konkreettisemmalta kuin koskaan.