Search here...

Jouluikoni Mariah Carey sytyttää lavan tuleen Las Vegasissa

Léa Michel
@mariahcarey/Instagram

Mariah Carey, kiistaton joulun ikoni, sytytti hiljattain Dolby Live -lavan liekkeihin Las Vegasissa lanseeraamalla "Christmastime in Las Vegas" -residenssiesityksensä, joka vie yleisön taianomaiseen talven ihmemaahan. "Joulun kuningatar" pukeutui kimaltelevaan, karkkikuorrutteeseen pukeutuneeseen iltapukuun, jota ympäröivät jättimäiset lumihiutaleet, trumpetoivat enkelit ja jättimäistä lumipalloa muistuttava lavaste, kolminäytöksisessä show’ssa, joka sekoitti ajattomia klassikoita ja viimeaikaisia ​​hittejä.

Maaginen miljöö ja legendaariset lauluesitykset

Park MGM:llä 13. joulukuuta asti jatkuva esitys alkaa voitokkaalla sisääntulolla, jossa Mariah Carey lumoaa yleisön välittömästi ikonisilla korkeilla nuoteillaan, erityisesti kappaleessa "All I Want for Christmas Is You", joka huipentuu viiden oktaavin lauluhuippuun. Tuotannossa on mukana tanssijoita juhlavissa asuissa, lumisia tehosteita ja iloinen ohjelmisto, johon kuuluvat kappaleet "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" ja "Here Comes Santa Claus", luoden nostalgisen ja Vegasin glamourin tunnelman. Ihastutettuina valaistuihin asuihin ja teemaisiin neulepuseroihin pukeutuneet fanit tanssivat ja laulavat mukana muuttaen jokaisen esityksen yhteiseksi juhlaksi.

Katso tämä postaus Instagramissa

Mariah Careyn (@mariahcarey) jakama julkaisu

Fanit olivat haltioissaan lavan energiasta

Yleisön reaktiot korostavat ylitsevuotavaa innostusta: Mariahin ääni on edelleen "virheetön" ja "legendaarinen", ja sen tarttuva energia saa kaikki tanssimaan ja valaisemaan puhelimensa yhteen ääneen. Videokoosteet tallentavat riemuitsevan yleisön, joka kuvailee tapahtumaa "unohtumattomaksi" ja joulun kuningattaren "kruunajaisiksi" , joissa sukupolvet jakavat hymyjä ja ylävitosia. Jouluinen tunnelma on sähköinen, mikä vahvistaa hänen asemansa taiteilijana, joka "elää tätä joulua varten".

Katso tämä postaus Instagramissa

Mariah Careyn (@mariahcarey) jakama julkaisu

Lyhyesti sanottuna Mariah Carey loistaa tässä "jouluääniraidan" roolissa vuorotellen tietäviä katseita yleisön kanssa ja tarkkaa monitorointia sujuvan ja mukaansatempaavan shown luomiseksi. Ensitreffeiltä otetut valokuvat ja videot näyttävät säteilevän diivan, joka tarjoaa kokemuksen, joka ylittää konsertin rajat: sukelluksen Las Vegasin joulun taikaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Hän ei ole tarpeeksi lihava": Tämän näyttelijättären roolitus jakaa internetin käyttäjiä
Article suivant
Anne Hathaway uskaltaa kokeilla odottamatonta kampausta

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Malli!": Tämä korealainen laulaja kääntää katseita

Eteläkorealaisen K-pop-tyttöbändin BLACKPINK Lisa vahvisti jälleen kerran asemansa muoti-ikonina hiljattain luksusmerkkien tapahtumassa, jossa hänen asunsa aiheutti sensaation sekä...

Anne Hathaway uskaltaa kokeilla odottamatonta kampausta

Anne Hathaway, joka tunnetaan pitkistä ruskeista hiuksistaan, tekee tulevassa roolissaan David Loweryn musikaalitrillerissä "Mother Mary" "Radikaalin" hiusmuodonmuutoksen. Näyttelijä...

"Hän ei ole tarpeeksi lihava": Tämän näyttelijättären roolitus jakaa internetin käyttäjiä

Freida McFaddenin menestysjännärin "The Housemaid" elokuvasovitusta ei ole vielä edes julkaistu, ja roolitus on jo herättänyt kiistoja. Amanda...

Olympialaisten jälkeen tämä mestari puhuu taloudellisista vaikeuksistaan: internetin käyttäjät reagoivat voimakkaasti.

Martiniquelainen voimistelija Mélanie De Jesus Dos Santos, jolla on seitsemän Euroopan mitalia vuoden 2023 MM-kisoissa, mukaan lukien neljä...

45-vuotias Venus Williams säteilee kihlakuvissaan.

Amerikkalainen tennispelaaja Venus Williams jakoi hiljattain Instagramissa aiemmin näkemättömiä kuvia kihlauksestaan italialaisen näyttelijän ja tuottajan Andrea Pretin kanssa,...

"Minulla on ollut todella synkkiä öitä": Emma Roberts avautuu synnytyksen jälkeisestä elämästään

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Roberts, joka tunnetaan rooleistaan sarjoissa "American Horror Story" ja "Scream Queens", avautuu Harper's...

© 2025 The Body Optimist