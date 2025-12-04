Jouluikoni Mariah Carey sytyttää lavan tuleen Las Vegasissa

Mariah Carey, kiistaton joulun ikoni, sytytti hiljattain Dolby Live -lavan liekkeihin Las Vegasissa lanseeraamalla "Christmastime in Las Vegas" -residenssiesityksensä, joka vie yleisön taianomaiseen talven ihmemaahan. "Joulun kuningatar" pukeutui kimaltelevaan, karkkikuorrutteeseen pukeutuneeseen iltapukuun, jota ympäröivät jättimäiset lumihiutaleet, trumpetoivat enkelit ja jättimäistä lumipalloa muistuttava lavaste, kolminäytöksisessä show’ssa, joka sekoitti ajattomia klassikoita ja viimeaikaisia ​​hittejä.

Maaginen miljöö ja legendaariset lauluesitykset

Park MGM:llä 13. joulukuuta asti jatkuva esitys alkaa voitokkaalla sisääntulolla, jossa Mariah Carey lumoaa yleisön välittömästi ikonisilla korkeilla nuoteillaan, erityisesti kappaleessa "All I Want for Christmas Is You", joka huipentuu viiden oktaavin lauluhuippuun. Tuotannossa on mukana tanssijoita juhlavissa asuissa, lumisia tehosteita ja iloinen ohjelmisto, johon kuuluvat kappaleet "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" ja "Here Comes Santa Claus", luoden nostalgisen ja Vegasin glamourin tunnelman. Ihastutettuina valaistuihin asuihin ja teemaisiin neulepuseroihin pukeutuneet fanit tanssivat ja laulavat mukana muuttaen jokaisen esityksen yhteiseksi juhlaksi.

Fanit olivat haltioissaan lavan energiasta

Yleisön reaktiot korostavat ylitsevuotavaa innostusta: Mariahin ääni on edelleen "virheetön" ja "legendaarinen", ja sen tarttuva energia saa kaikki tanssimaan ja valaisemaan puhelimensa yhteen ääneen. Videokoosteet tallentavat riemuitsevan yleisön, joka kuvailee tapahtumaa "unohtumattomaksi" ja joulun kuningattaren "kruunajaisiksi" , joissa sukupolvet jakavat hymyjä ja ylävitosia. Jouluinen tunnelma on sähköinen, mikä vahvistaa hänen asemansa taiteilijana, joka "elää tätä joulua varten".

Lyhyesti sanottuna Mariah Carey loistaa tässä "jouluääniraidan" roolissa vuorotellen tietäviä katseita yleisön kanssa ja tarkkaa monitorointia sujuvan ja mukaansatempaavan shown luomiseksi. Ensitreffeiltä otetut valokuvat ja videot näyttävät säteilevän diivan, joka tarjoaa kokemuksen, joka ylittää konsertin rajat: sukelluksen Las Vegasin joulun taikaan.