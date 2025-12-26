Search here...

Drew Barrymore loistaa ilman meikkiä: voimakas viesti oikeudesta ikääntyä vapaasti

Soraya
@drewbarrymore/Instagram

Ei meikkiä, ei filtteriä, ei keinotekoisia eleitä. Muutaman sekunnin mittaisessa Instagramissa julkaistussa videossa Drew Barrymore välitti yksinkertaisen mutta olennaisen viestin: ikääntyminen ei ole piilotettava vika, vaan etuoikeus, jota juhlitaan. Näyttelijä, joka varttui valokeilassa, todistaa edelleen, että Hollywoodia voi ilmentää samalla, kun hän puolustaa aitoutta.

Harvinainen ele "täydellisyyden" ympäristössä.

Ulkonäköön ja "ikuiseen nuoruuteen" pakkomielteisesti panostavassa elokuva-alalla Drew Barrymoren asenne on poikkeus. Paljastamalla kasvonsa ja tyyneyden hän puolustaa oikeuttaan ryppyihin, tummiin silmänaluksiin tai luonnolliseen ihoon – pyytämättä sitä anteeksi. 50-vuotiaana näyttelijä puolustaa realismia illuusioita vastaan ja vastustaa lempeästi jatkuvaa painetta "pysyä nuorena". "Vanheneminen on etuoikeus, jota en koskaan pidä itsestäänselvyytenä", hän kirjoitti julkaisunsa kuvatekstissä. Lause, joka kiteyttää kokonaisen filosofian: "hyvinvoiva ikääntyminen", myötätuntoisempi lähestymistapa ajan kulumiseen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Drew Barrymoren (@drewbarrymore) jakama julkaisu

"Hyvin ikääntyvä", seesteinen näkemys kauneudesta

Tämä lähestymistapa, jota on jo vuosien varrella useissa haastatteluissa korostettu, on vastakkainen ikääntymisen vastaiselle kultille. Näyttelijätär puhuu mieluummin hyväksynnästä ja kiitollisuudesta kuin taistelee väistämätöntä vastaan. Yhteiskunnassa, jossa pienimmästäkin ryppystä tulee usein huomion kohde, hänen kantansa erottuu vilpittömyydellään. Amerikkalaisen psykologin Renee Engelnin, "Beauty Sick" -kirjan kirjoittajan, mukaan tämäntyyppinen keskustelu auttaa purkamaan median aiheuttamaa ikääntymisen pelkoa ja palauttamaan positiivisen kuvan naisen kehosta kaikissa ikäryhmissä.

Vahva vastaus yleisöltä

Reaktiot hänen julkaisuunsa olivat yksimielisiä: kiitollisuutta, helpotusta, ihailua. Tuhannet naiset ylistivät Drew Barrymoren yksinkertaisuutta. Monet kirjoittivat, että he näkivät vihdoin itsensä heijastuvan tässä itsevarman ja luonnollisen kauneuden kuvassa. Tämä ilmiö korostaa "suodatinkulttuurin" kasvavaa hylkäämistä ja kaipuuta suurempaan aitouteen, The Guardianin syksyllä julkaiseman analyysin mukaan. Jopa Hollywoodissa, joka on pitkään ollut esteettisen perfektionismin linnake, jotkut hahmot – kuten amerikkalainen näyttelijä Cameron Diaz ja amerikkalainen näyttelijä ja malli Andie MacDowell – seuraavat perässä.

Uuden vapauden symboli

Drew Barrymoren eleen takana on enemmän kuin esteettinen valinta: itsenäisyyden ja hyväksynnän osoitus. Meikittömänä näyttäytyminen on imagon takaisin ottamista yhteiskunnallisen paineen edessä. Ja se on muistutus kokonaiselle sukupolvelle siitä, että kauneudella ei ole ikärajaa. Luonnollisuudellaan Drew Barrymore ei yritä miellyttää – hän on inspiroiva.

Esiintymällä ilman meikkiä tai filttereitä Drew Barrymore ei ainoastaan anna vilpitöntä kuvaa itsestään, vaan myös avaa tilaa hengähdystauolle epärealististen standardien kyllästämässä mediamaisemassa. Hänen viestinsä resonoi kollektiivisena kutsuna vapauttaa paineet ja sovittaa yhteen tapamme nähdä itsemme ajan kulumisen kanssa.

Soraya
Soraya
Olen intohimoinen autenttisiin makuihin ja kulinaarisiin tutkimusmatkoihin, ja matkustan ympäri maailmaa etsien gastronomisia helmiä jaettavaksi kanssasi. Todellisena ruokaharrastajana uskon vakaasti, että jokaisella ruokalajilla on tarina kerrottavanaan.
Article précédent
Eva Longoria yllättää 2000-luvun inspiroimalla lomalookilla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eva Longoria yllättää 2000-luvun inspiroimalla lomalookilla

Eva Longoria todistaa jälleen kerran olevansa tyyli- ja kauneusikoni. Jouluksi amerikkalainen näyttelijä yllätti kaikki paljastamalla retrolookin, joka oli...

"Uskomaton naama": Nicole Kidman hehkuu uudella kampauksellaan

Nicole Kidman säteilee uudessa tyylikkäässä kampauksessaan, mikä on saanut fanit kehumaan häntä ja kommentoimaan: "Uskomaton kasvo". Juuri ennen...

"Sä loistat edelleen niin kirkkaasti": Serena Williams tekee sensaation pitkässä mekossa

Serena Williams on jälleen kerran valloittanut internetin upealla pitkällä keltaisella mekollaan, jota käyttäjät pitivät uskomattoman imartelevana ja "raikkaana"....

Veistoksellisessa mekossa Shakira lumoaa elegantilla ulkonäöllään

Karismallaan ja luontaisella tyylitajullaan Shakira loistaa paljon musiikkipiireiden ulkopuolella. Hiljattain hän aiheutti sensaation Instagramissa paljastamalla uuden lookin hiustenhoitobrändinsä...

Mitä tämä supermalli olisi ansainnut esiintymällä minuutin ajan kulttielokuvassa

Kaksikymmentäkaksi vuotta julkaisunsa jälkeen "Love Actually" jatkaa salaisuuksiensa paljastamista. Tässä brittiläisessä romanttisessa komediassa, josta on tullut lomaklassikko, nähtiin...

Kim Kardashianin vanhin tytär herättää keskustelua kulmakarvojensa värjäämisellä

Vain 12-vuotias North West, Kim Kardashianin ja Kanye Westin vanhin tytär, on jälleen kerran sytyttänyt sosiaalisen median liekkeihin....

© 2025 The Body Optimist