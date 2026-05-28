Laulaja Olivia Rodrigo tuomitsee babydoll-mekkoonsa kohdistuneen kritiikin.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Olivia Rodrigo vastasi suoraan kritiikin kohteeksi lavalla käyttämänsä babydoll-mekon vuoksi ja tuomitsi "syvästi häiritsevänä" pitämänsä puheen.

Babydoll-mekko kiistan keskiössä

Kaikki alkoi vaaleanpunaisesta ja valkoisesta kukkakuvioisesta babydoll-mekosta , jota Olivia Rodrigo käytti Spotify Billions Club -konsertissaan sekä "Drop Dead" -kappaleensa musiikkivideossa. Vaikka vaatekappale itsessään ei ollut provosoiva, jotkut internetin käyttäjät pitivät sitä "lapsellisena", "lapsellisena" tai jopa "sopimattomana". Hän päätti vastata tähän kommenttiaaltoon esiintyessään New York Timesin podcastissa, josta julkaistiin ote 27. toukokuuta.

Katso tämä postaus Instagramissa Olivia Rodrigon (@oliviarodrigo) jakama julkaisu

"Tämä osoittaa, miten normalisoimme pedofilian."

”Se todella järkytti minua. Ei minua: ihmiset voivat sanoa mitä haluavat”, Olivia Rodrigo vastasi aluksi. Eniten häntä häiritsee kaksinaismoralismi. Hän huomauttaa, että hän on aiemmin käyttänyt lavalla ”paljon paljastavampia” asuja – ”paljetein koristeltuja rintaliivejä ja lyhyitä shortseja”, hän tarkentaa – kenenkään silmää räpäyttämättä. ”Se ei ollut sopimatonta, mutta se, että minut peitettiin kokonaan lapselliseksi pidettyyn mekkoon, kyllä sitä oli” , hän sanoo hämmästyneenä. Hänelle tämä reaktio ”osoittaa, kuinka paljon kulttuurimme normalisoi pedofiliaa”.

Syyllisyyttä herättävän diskurssin hylkääminen

Kiistan lisäksi Olivia Rodrigo tuomitsee viestin, jota tytöille on toistettu hyvin nuoresta iästä lähtien: "Älä käytä sitä, muuten mies seksualisoi vartaloasi, ja se on sinun vikasi." Hän pitää tätä logiikkaa "niin outona" ja äärimmäisen epäreiluna, koska se asettaa vastuun siitä, miten muut näkevät naiset, heidän itsensä kannettavaksi. Olivia Rodrigo vakuuttaa: pukeutuminen haluamallaan tavalla on hänen ehdoton oikeutensa.

Kunnianosoitus 90-luvun ikoneille

Olivia Rodrigo haluaa myös selventää aikomuksiaan: tämä asu ei ollut hänestä lainkaan shokeeraava. "En mielestäni näyttänyt lainkaan shokeeraavalta, ajattelin vain, että se oli siistiä", hän uskoutuu. Babydoll-mekko oli itse asiassa kunnianosoitus 1990-luvun naisrock-ikoneille, jotka inspiroivat häntä, kuten feministisen punkin pioneeri Kathleen Hannalle ja Courtney Lovelle. "Kaikki nämä naiset ovat sankarittariani, ja tunsin oloni hyväksi tuossa asussa", hän selittää.

"Suojellaan nuoria tyttöjä"

Olivia Rodrigo puhuu ensisijaisesti tuleville sukupolville. "Suojelen nuoria naisia ja tyttöjä erittäin hyvin, enkä halua heille opetettavan tällaista viestiä", hän vakuuttaa. Tämä lausunto tulee vain päiviä ennen hänen kolmannen albuminsa "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" julkaisua, joka julkaistaan 12. kesäkuuta ja sisältää singlet "Drop Dead" ja "The Cure".

Kieltäytymällä puolustelemasta itseään Olivia Rodrigo muuttaa vaatekiistan voimakkaaksi feministiseksi viestiksi. Hän muistuttaa meitä siitä, että ongelma ei ole siinä, mitä nainen käyttää, vaan siinä, miten yhteiskunta häneen suhtautuu – ja niin tehdessään hän vaatii nuorten suojelemista näiltä yhteiskunnallisilta paineilta.