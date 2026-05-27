Tennispelaaja Aryna Sabalenka loistaa yli 200 karaatin timanteilla

Roland-Garrosissa valkovenäläisen tenniksen maailmanlistan ykkönen Aryna Sabalenka ei loistanut vain tennistaidoillaan. Avausotteluunsa hän pukeutui mittatilaustyönä tehtyyn korusettiin, joka koostui yli 200 karaatin arvokkaista kivistä.

Yli 200 karaattia jalokiviä hovissa

Aryna Sabalenka aiheutti sensaation heti ensimmäisellä kierroksella Pariisin turnauksessa 26. toukokuuta 2026. Nelinkertainen Grand Slam -mestari astui kentälle koristautuneena mittatilaustyönä tehdyllä korusettillaan, joka oli suunniteltu tilaisuutta varten. Yksityiskohta, joka herätti niin paljon keskustelua: korusarjassa oli yhteensä yli 200 karaattia jalokiviä, yhdistäen erityisesti yli 200 karaattia tummanpunaisia granaatteja ja 23 karaattia timantteja. Tämä valinta oli kaikkea muuta kuin satunnainen, sillä nämä karmiininpunaiset granaatit valittiin erityisesti kunnioittamaan Roland-Garrosin legendaarisia massakenttiä.

Nike-asu ja minimalistinen meikki

Asukokonaisuudekseen Aryna Sabalenka valitsi liehuvan viininpunaisen ja mustan Nike-tennismekon, johon oli yhdistetty valkoiset Nike-lenkkarit ja musta kello. Hän täydensi lookin hillityllä mutta hohtavalla meikillä, jota korosti punainen kynsilakka, ja vaaleilla hiuksilla, jotka oli vedetty taakse tyylikkäälle nutturalle – sekä käytännöllisiä että tyylikkäitä. Yli 30 celsiusasteen lämpötiloista huolimatta hän vakuutti, ettei "tuntenut korujensa painoa", ja selitti, että hänen oli tärkeää "tuntea itsensä kauniiksi voidakseen suoriutua paremmin".

Kunnianosoitus savikentille, kohteliaisuus Material Goodilta

Tämä korusetti on Material Goodin, newyorkilaisen luksuskoru- ja kellobrändin, käsialaa. Aryna Sabalenka toimii brändin lähettiläänä. Hän oli jo käyttänyt heidän luomuksiaan Australian ja US Openissa, mutta tämä korusetti suunniteltiin erityisesti Pariisin turnausta varten. Kentällä Aryna Sabalenka valitsi kaksikerroksisen kaulakorun ja korvakorut. Yksittäisten korujen arvoksi arvioitiin yli 110 000 dollaria (noin 85 000 euroa), kun taas kolmen kaulakorun koko setin arvoksi arvioitiin noin 148 000 dollaria.

Korut, jotka herättävät kiistaa

Esteettisen vetovoimansa lisäksi nämä korut eivät todellakaan jääneet huomaamatta, ja hyvästä syystä. Aryna Sabalenka esitteli ne vain päiviä sen jälkeen, kun hän oli vakiinnuttanut asemansa johtohahmona pelaajien kampanjassa parempien palkintorahojen perässä turnauksissa. Kontrasti herätti reaktioita: hänen kentällä käyttämiensä korujen arvo ylitti vastustajansa ensimmäisen kierroksen tappiosta saaman palkintorahan. Kun Aryna Sabalenkalta kysyttiin tästä ilmeisestä ristiriidasta, hän hylkäsi kaikki yhteydet asusteidensa ja pelaajien oikeuksien puolustamisen välillä.

Voitto – ja miljoonan dollarin sormus

Aryna Sabalenka voitti Espanjan Jessica Bouzas Maneiron kahdessa erässä luvuin 6-4, 6-2 ja varmisti paikkansa toisella kierroksella. Mestarin intohimo hienoihin jalokiviin ei ole mitään uutta. Viime kuukausina hänet on nähty myös vaikuttavassa kihlasormuksessaan: hänen kumppaninsa Georgios Frangulis kosi häntä maaliskuussa 12 karaatin soikealla timantilla, jota ympäröivät smaragdit – hänen lempikivinsä – koru, jonka arvoksi arvioidaan noin miljoona dollaria.

Yli 200 karaatin arvoisten korujen, savikentille tehdyn kunnianosoituksen ja "poikkeuksellisen" kihlasormuksen avulla Aryna Sabalenka on vahvistanut aikovansa loistaa yhtä paljon tyylillään kuin pelillään.