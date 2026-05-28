Tämä Hilary Duffin käyttämä kimalteleva mekko lumoaa fanit

Kaksikymmentäyksi vuotta viimeisimmän esiintymisensä jälkeen yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja-lauluntekijä Hilary Duff teki huomattavan paluun vuoden 2026 American Music Awards -gaalassa. Hänen Rabannen suunnittelema hopeinen rengaspanssaripukunsa valloitti yleisön välittömästi.

Hilary Duff valaisee punaisen maton vuoden 2026 AMA-gaalassa

Hilary Duff esiintyi 52. American Music Awards -gaalassa, joka pidettiin MGM Grand Garden Arenalla Las Vegasissa. Hänellä oli yllään hopeanhohtoinen metallinhohtoinen mekko, jossa oli syvään uurrettu ja laskeutuva, istuva siluetti, ja hän yhdisti sen yhteensopiviin hopeanvärisiin korkokengiin ja tarkoituksellisen minimalistisiin asusteisiin.

Viimeistelekseen lookin entinen Disney Channel -tähti valitsi pehmeän, tuuhean vaalean föönatun hiuksen ja pehmeän, luonnollisen meikin, antaen mekolle keskipisteen. Hillityn elegantti valinta, joka sopii täydellisesti tilaisuuden juhlavuuteen.

Rabannen kimalteleva rengaspanssaripaita

Paljon huomiota herättänyt kappale oli Rabannen muotitalon luomus. Kokonaan metallisesta rengaspanssarista valmistettu se leikitteli valolla jokaisella liikkeellä, ja siinä oli selkeä kaula-aukko ja kapea halkio, joka paljasti laulajan avokkaat.

Mielenkiintoista kyllä, tämä mekko ei tehnyt debyyttiään: brittiläinen näyttelijä Ella Purnell oli jo käyttänyt sitä vuoden 2024 Emmy-gaalassa, tosin eri meikillä. Hilary Duffin käsissä mekko sai kuitenkin uuden elämän, ja siitä tuli yksi illan puhutuimmista lookeista.

Odotettu paluu 21 vuotta myöhemmin

Tyylin lisäksi tällä esiintymisellä oli vahva symbolinen arvo. Hilary Duff ei ollut kävellyt AMA-gaalan punaisella matolla sitten vuoden 2005, eli 21 vuoden tauon. Tänä vuonna hän palasi tapahtumaan juontajana muiden persoonien, kuten amerikkalaisen soul- ja R&B-laulaja John Legendin, amerikkalaisen näyttelijättären, stand up -koomikon ja televisiojuontajan Nikki Glaserin, amerikkalais-kanadalais-syyrialaisen laulajan, tanssijan ja koreografin Paula Abdulin sekä amerikkalaisen näyttelijättären Lisa Rinnan, rinnalla.

Amerikkalaisen räppärin Queen Latifahin – joka oli jo vuoden 1995 gaalan toinen juontaja – isännöimä seremonia toi lavalle pitkän listan artisteja, mukaan lukien: yhdysvaltalaisen vaihtoehtomusiikkiyhtye Twenty One Pilotsin, kolumbialaisen latinotrap- ja reggaeton-laulaja Karol G:n, kolumbialaisen reggaeton-laulaja-lauluntekijän Maluman, brittiläisen rocklaulaja ja -muusikko Billy Idolin sekä yhdysvaltalaisen pop- ja R&B-tyttöyhtye Pussycat Dollsin.

Vuotta 2026 leimaa suuri paluu.

Tämä paluu vuoden 2026 AMA-gaaleihin on todella loogista, koska se tapahtuu Hilary Duffin kannalta käännekohtana. Kymmenen vuoden tauon jälkeen musiikista hän teki levytyspaluun kriitikoiden ylistämällä albumilla, jota seurasi loppuunmyyty kiertue. Eikä hänen näkyvyytensä loppunut siihen.

Vuonna 2026 hän koristi myös Sports Illustratedin kuuluisan uimapukunumeron kantta poseeraten valkoisessa, syvään uurretussa uima-asussa kuvauksissa Etelä-Caicossaarilla. Tämä tapahtumaketju teki tästä yhden hänen uransa kiireisimmistä ajanjaksoista.

Itsensä hyväksymisen viesti

Paluu parrasvaloihin tuo mukanaan vahvan viestin kehonkuvasta. Sports Illustrated -kuvauksissaan Hilary Duff paljasti oppineensa arvostamaan kehoaan ja kaikkea, mitä se oli mahdollistanut hänen saavuttaa, ja selitti, ettei hän "enää jatkuvasti vertaa itseään muihin".

Neljän lapsen äitinä hän asetti myös omat rajansa kuvausten aikana ja valitsi asuja, joissa hän tunsi olonsa mukavaksi. Tämä rauhallinen ja välittävä lähestymistapa heijastelee kuvaa taiteilijasta, joka on nyt täysin rento sekä lavalla että kameran edessä.

Hopeisessa rengaspanssarirenkaassa Hilary Duff muutti AMA-gaalan punaisella matolla nähdyn yksinkertaisen esiintymisen illan kohokohdaksi. Yhdistämällä hillityn eleganssin, tyylikkään ilmeen ja kahden vuosikymmenen ajan odotetun paluun symbolin hän antoi faneilleen jälleen yhden syyn seurata häntä tässä uudessa luvussa.