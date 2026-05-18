44-vuotias Sienna Miller keskustelee äitiyden haasteista kolmannen lapsensa syntymän jälkeen.

Léa Michel
Screen Sienna Miller dans l’émission « The Tonight Show » / YouTube

Kolme viikkoa kolmannen lapsensa synnytyksen jälkeen brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Sienna Miller teki huomattavan esiintymisen The Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelmassa 14. toukokuuta 2026. Kameran edessä hän puhui koskettavalla avoimesti äitiyden todellisuudesta: teini-ikäisestä, taaperosta ja vastasyntyneestä. Uupumuksen, naurun ja tunteiden keskellä hänen kertomuksensa tarjosi kurkistuksen suodattamattomaan äitiyteen, kaukana Hollywoodin loiston joskus esittämistä kiillotetuista kuvista.

Paluu kuuluisuuksien eturintamaan vain kolme viikkoa synnytyksen jälkeen

Kun Jimmy Fallon tervehti häntä, juontaja itsekään ei voinut uskoa, että hän seisoi siinä hymyillen tuskin 21 päivää synnytyksen jälkeen. "On hullua pystyä sommitelemaan lauseita ja pitämään mekkoa", hän uskoutui puoliksi huvittuneena, puoliksi pökerryksissä, viitaten humoristisesti pahamaineiseen "pyjamaporttiinsa". Kun juontaja kysyi leikkisästi, tiesikö hän edes missä hän oli, hän vastasi nauruun purskahtaen: "En tiedä." Vastaus, joka kiteyttää herkästi sen herkän sumun, jossa monet uudet äidit ovat synnytyksen jälkeisinä päivinä.

"Katastrofaalinen" Atlantin ylityslento, josta tuli ilmestys

Haastattelun ytimessä Sienna Miller mainitsee pitkän lennon, jonka hän oli tehnyt juuri edellisenä päivänä taaperonsa ja vastasyntyneen kanssa. "Olisin sanonut, että teini-ikäistä oli vaikein hallita, kunnes tämä Atlantin ylittävä lento taaperoni ja vastasyntyneen kanssa. Nyt taapero voittaa ylivoimaisesti. Se oli täydellinen katastrofi. Neuvottelut eivät olleet mahdollisia", hän kertoo.

Aseistariisuvalla rehellisyydellä Sienna Miller kuvailee myös muiden matkustajien raskaita tuijotuksia, itkevää vauvaa, kirkuvaa taaperoa. "Pääsin maahanmuuttojonoon ja romahdin", hän uskoutuu. Universaali kohtaus, jonka monet äidit tunnistavat.

Tämän hauskan ja vilpittömän kertomuksen kautta Sienna Miller tarjoaa harvinaisen kurkistuksen äitiyteen sellaisena kuin se "oikeasti" koetaan: täynnä epäilyksiä, ajoittain kyyneleitä, mutta ennen kaikkea valtavaa rakkautta. Jakamalla arkipäivän anekdoottejaan hän auttaa normalisoimaan niin monien äitien, kuuluisien tai ei-kuuluisien, kohtaamia vaikeuksia ja muistuttaa meitä siitä, että valokeilan ulkopuolellakin vanhemmuuden kokemus on universaali. Hänen sanansa ovat kallisarvoisia ja kaikuvat kuin tervetullut aitouden tuulahdus.

"Se sopii hänelle paremmin kuin miehille": 56-vuotiaana Jennifer Lopez keksii ylisuuren puvun uudelleen
Malli Bella Hadidin punainen mekko kiehtoo internetin käyttäjiä

