"Hän on liian viettelevä": Kim Novak kritisoi Sydney Sweeneyn valintaa elämäkertaelokuvaansa

Amerikkalainen näyttelijä Kim Novak (93) ilmaisi hiljattain varauksensa amerikkalaisen näyttelijä-tuottaja Sydney Sweeneyn valinnasta esittää häntä elämäkertaelokuvassa "Scandalous!", joka keskittyy hänen suhteeseensa laulaja Sammy Davis Jr.:n kanssa. The Timesin haastattelussa Marilyn Pauline Novak – joka tunnetaan nimellä Kim Novak – totesi, ettei hän olisi hyväksynyt tätä roolituspäätöstä.

Huoli elokuvan lähestymistavasta

Kim Novakin mukaan Sydney Sweeneyyn liitetty imago voi vaikuttaa hänen henkilökohtaisen tarinansa käsitykseen. "Se on täysin sopimaton minun kuvaamiseeni", hän totesi ja lisäsi, että hänen mielestään näyttelijä "kiinnittää liikaa huomiota fyysiseen ulkonäköönsä" ja että "Sydney Sweeney on koko ajan liian viettelevä".

Pääosan esittäjän valinnan lisäksi Kim Novak ilmaisi huolensa siitä, miten hänen ja Sammy Davis Jr.:n suhdetta saatetaan kuvata valkokankaalla. Hän pelkää, että "elokuva keskittyy liikaa sensaatiohakuisuuteen tarinan henkilökohtaisten ja emotionaalisten puolien sijaan" .

”Pelkään, että heidän suhteensa esitetään ensisijaisesti hyvin sensaatiomaisesta näkökulmasta”, hän selitti ja korosti, että heidän siteensä perustui ennen kaikkea yhteisiin arvoihin ja kokemuksiin. ”Meillä oli paljon yhteistä”, hän lisäsi ja korosti, kuinka tärkeää on asettaa heidän suhteensa historialliseen kontekstiinsa. Elokuva ”Scandalous!” kertoo amerikkalaisen näyttelijättären Kim Novakin ja amerikkalaisen laulajan Sammy Davis Jr.:n romanssista 1950-luvun lopulla, suhteesta, joka herätti huomattavaa kiistaa tuon ajan sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.

Sydney Sweeney puhuu ihailustaan Kim Novakia kohtaan.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Sydney Sweeney puolestaan ilmaisi innostuksensa Kim Novakin roolin esittämisestä. Hän totesi olevansa "kunnia voidessaan esittää näin ikonista hahmoa elokuvassa" ja korosti näyttelijättären matkan modernia luonnetta mediapaineen edessä. Hän kertoi olevansa erityisen kiinnostunut siitä, miten Kim Novakin oli käsiteltävä julkisuuskuvaansa ja yksityiselämäänsä kohdistuvaa huomiota – teemoja, joiden hän uskoo olevan edelleen ajankohtaisia.

Kim Novakin sanat havainnollistavat lopulta niitä toisinaan toisistaan poikkeavia odotuksia, joita asetetaan elokuvateattereihin elävien henkilöiden ja heidän tarinoitaan kertovien luovien tiimien välillä. ”Scandalous!”-projekti on osa kasvavaa elokuvahahmoille omistettujen elämäkertaelokuvien trendiä, joka usein herättää keskustelua ja keskustelua näyttelijöiden valinnoista ja kerronnallisesta lähestymistavasta.