Ihmiset usein kommentoivat hänen poskikuopattaan; nykyään hän tekee niistä nimikkohahmonsa.

Kehopositiivinen
Émilie Laurent
@dara_smiles1 / Instagram

Olivatpa ne sitten leuassa tai poskien jommallakummalla puolella, kuopat lisäävät kasvojen ainutlaatuisuutta. Ne näkyvät arvokkaina viehätysvoiman elementteinä lievänä irvistyksenä ja kehystävät kauniisti hymyn. Joillakin ihmisillä on minimalistiset kuopat, jotka ilmestyvät, kun he ovat onnellisia, kun taas toisilla, kuten Evelynillä @dara_smiles1-tililtä, on puolikuun muotoiset kuopat. Genetiikka on monien taideteosten lähde.

Eebenpuun ihoon kaiverretut kuopat

Hymyn varjossa näkyvät ja kasvoilla välimerkkejä muistuttavat kuopat eivät ole keksittyjä. Ne ovat geneettinen perintö, synnynnäinen ominaisuus. Puhtaasti ihotautilääketieteellisestä näkökulmasta kuoppia pidetään poskilihasten epämuodostumana. Esteettisessä mielikuvituksessa niitä kuitenkin pidetään pikemminkin etuna kuin poikkeavuutena. Vaikka selluliittia muodostavat kuopat karkottavat katsetta, nämä huulten yläosaan upotetut kuopat herättävät ehtymätöntä kiehtovuutta.

Miley Cyrus, Ariana Grande ja Kate Middleton ovat tietämättään tehneet suosituksi tämän iho-ominaisuuden, jota he eivät edes valinneet. Yhteiskunnassa, jossa ulkonäkö on helposti ostettavissa, monet naiset ovat yrittäneet jäljitellä tätä luonnollista ominaisuutta toimenpiteellä nimeltä "dimpleplastia". Jotkut yrittävät epätoivoisesti matkia synnynnäistä epämuodostumaa, mutta Evelyn @dara_smiles1-tililtä urheilee aitoja dimplejä.

Huomaamattomat ja poskipäihin sulautuvat kuopat ovat hänen eebenpuunväristen kasvojensa keskipiste. Ne täydentävät kauniisti hänen suunsa kuin huutomerkki lauseen lopussa. Aina kun hänen huulensa venyvät tunteesta tai hänen puhuessaan, kuopat tulevat selkeämmiksi ja näyttävät siltä kuin sarjakuvapiirtäjä olisi piirtänyt ne.

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Evelyn Ambrosen (@dara_smiles1) jakama julkaisu

Fyysinen ominaisuus, joka lisää kasvoille määritelmää

Tästä kohtalon merkistä olisi voinut tulla epävarmuuden lähde tai levottomuuden airut. Evelyne olisi voinut pitää suunsa neutraalina peittääkseen poskikuopat tai tehdä päivittäisiä kasvoharjoituksia "rauhoittaakseen" ne. Mutta siitä tuli ainutlaatuisen kauneuden symboli, henkilökohtaisen ylpeyden lähde, osa hänen identiteettiään.

Nähdessään niiden ilmestyvän jokaisessa hymyssä, Evelyn lopulta lakkasi yrittämästä piilottaa niitä. Päinvastoin, hän näyttää ne ihailtavalla vaivattomuudella. Hän kertoo, ettei poskikuopat ole koskaan piilotettu suodattimen tai huolellisesti asetetun asennon taakse. Ne toimivat jopa monien postausten lähtökohtana, ikään kuin hänen kasvonsa olisivat löytäneet oman käsikirjoituksensa.

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Evelyn Ambrosen (@dara_smiles1) jakama julkaisu

Yksi yksityiskohta, joka erottaa sen muusta maailmasta

Tämä ainutlaatuinen piirre muistuttaa siitä, että kauneus ei aina tarkoita täydellisen symmetrisiä piirteitä tai samojen trendien muokkaamia kasvoja. Odottamaton yksityiskohta voi riittää antamaan ulkonäölle luonnetta ja tekemään siitä välittömästi mieleenpainuvan. Evelynin poskikuopat eivät yritä kilpailla standardien kanssa: he eivät voisi välittää vähempää.

Ja ehkä juuri se tekee niistä niin viehättäviä. Aikakaudella, jolloin suodattimet poistavat epätäydellisyyksiä, jolloin sovelluksilla voi muotoilla nenää uudelleen tai korostaa poskipäitä sekunneissa, hänen poskikuopat muistuttavat meitä siitä, että kasvoja ei tarvitse retusoida syvyyden saavuttamiseksi.

Videoidensa kautta Evelyn muuttaa piirteen, jonka hän on ehkä yrittänyt peittää, todelliseksi symboliksi. Hänen hymyillessään ilmestyvät kuopat eivät ole enää vain kaksi koloa: niistä on tullut osa hänen identiteettiään, se osa, joka antaa hänen kasvoilleen sen pienen, mahdottoman jäljentää.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
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