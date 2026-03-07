"Kiitos, että näytit tämän": Vaikuttaja paljastaa, mitä kuntosalikuvien takana todella on

Sosiaalisessa mediassa kuntoilukuvat antavat usein vaikutelman "täydellisesti muotoilluista" vartaloista. Jotkut sisällöntuottajat pyrkivät nyt näyttämään vivahteikkaamman todellisuuden. Näin on esimerkiksi kuntoiluvaikuttaja Emily Barkerin tapauksessa, joka jakoi hiljattain Instagramissa viestin, jossa hän muistutti ihmisiä siitä, että uutisvirroissa näkyvät kuvat eivät aina heijasta kehon todellisuutta arkielämässä.

Kahden saman vartalon kuvan vertailu

Viraaliksi levinneessä postauksessa Emily Barker esittelee kaksi versiota itsestään: tyypillisen poseerauskuvan kuntoilusisällöissä ja toisen luonnollisemmassa asennossa otetun kuvan. Hän liittää näihin kuviin selkeän viestin: "Kuntosalivartalo, jonka odotat näkeväsi selatessasi syötettäsi, verrattuna versioon, jonka näet peilistä katsoessasi."

Toisin sanoen, sosiaalisen median selaamisessa näkemämme keho vastaa usein tiettyä asentoa, kulmaa tai asetelmaa, kun taas peilistä päivittäin havaitsemamme keho on yksinkertaisesti luonnollisessa asennossaan.

Usein sosiaalista mediaa varten luotuja kuvia

Sosiaalisen median asiantuntijat huomauttavat säännöllisesti, että suuri osa verkkosisällöstä perustuu asennon, tiettyjen kuvakulmien, huolellisesti suunnitellun valaistuksen ja joskus myös retusoinnin käyttöön. Nämä elementit voivat muuttaa käsitystä valokuvassa olevasta vartalosta.

Useiden Instagramin käyttöä koskevien analyysien mukaan kuvien lavastus on keskeisessä roolissa siinä, miten käyttäjät esittävät ulkonäköään ja elämäntapaansa verkossa. Kuntoilun tapauksessa ryhti voi muuttaa kehon ulkonäköä dramaattisesti: vatsalihasten supistaminen, selän kaareuttaminen tai lantion asennon muuttaminen voi korostaa lihaksia tai silottaa tiettyjä alueita. Juuri tätä kontrastia Emily Barker halusi korostaa.

Viesti jatkuvaa vertailua vastaan

Viestissään Emily Barker kannustaa ensisijaisesti internetin käyttäjiä ottamaan askeleen taaksepäin verkossa näkemistään kuvista. Hän kirjoittaa erityisesti: "Jos selailet Instagramiasi toivoen ja miettien, miksi vartalosi ei näytä kaikilta tytöiltä, joita näet syötteessäsi... se johtuu siitä, että he eivät näytä sinulle täyttä versiota itsestään ."

Toisin sanoen julkaistut valokuvat kuvaavat usein huolellisesti aseteltua versiota kehosta, eivätkä luonnollista ulkonäköä, jonka useimmiten näemme. Tämä havainto liittyy laajempaan keskusteluun sosiaalisen median vaikutuksesta kehonkuvaan.

Sosiaalinen media ja kehonkuva

Useissa tutkimuksissa on tarkasteltu sosiaalisen median käytön ja kehonkuvan välistä yhteyttä. Body Image -lehdessä julkaistu tieteellinen katsaus korostaa, että "toistuva altistuminen idealisoiduille kehonkuville sosiaalisessa mediassa voi edistää sosiaalista vertailua ja kehonkuvaan liittyvää tyytymättömyyttä joillakin käyttäjillä".

Muut tutkimukset osoittavat myös, että vertaaminen muiden käyttäjien julkaisemiin kuviin on yksi yleisimmistä tavoista näillä alustoilla. Tässä yhteydessä jotkut sisällöntuottajat julkaisevat realistisempia kuvia havainnollistaakseen kehon luonnollisia variaatioita.

"Rento versiosi on edelleen se oikea versio sinusta."

Viestin loppuosassa Emily Barker korostaa, että luonnollisessa asennossa oleva keho on se, jonka näemme suurimman osan ajasta. Hän kirjoittaa: "Rento versiosi itsestäsi on se sinä, jonka näet 99 % ajasta, eikä se ole yhtään vähemmän arvokas kuin se versio, jonka kanssa poseeraat kuvassa."

Hän kannustaa ihmisiä myös olemaan analysoimatta jokaista kehonsa yksityiskohtaa, etenkään vatsaa, muistuttaen heitä siitä, että ne suorittavat olennaisia toimintoja ja että on normaalia, että ulkonäkö vaihtelee asennon mukaan. Tämä viesti on osa laajempaa trendiä sosiaalisessa mediassa, jossa jotkut vaikuttajat pyrkivät korostamaan eroja poseerattujen kuvien ja luonnollisempien hetkien välillä.

Tällä postauksella Emily Barker muistuttaa meitä siitä, että sosiaalisessa mediassa jaetut kuntoilukuvat edustavat usein vain yhtä, huolellisesti aseteltua hetkeä. Näissä kuvissa näkyvä vartalo ei välttämättä ole se, jonka näemme joka päivä. Hänen viestinsä kannustaa meitä asettamaan vertailut perspektiiviin ja tunnustamaan, että kehon luonnolliset vaihtelut – rentoutuneena, istuen tai liikkeessä – ovat osa jokaisen todellisuutta.