Miestyyppinen kaljuuntuminen: tämä maa on yksi maailman eniten kärsineistä maista

Lähes joka toinen mies kokee merkittävää hiustenlähtöä ajan myötä. Ranskassa tämä ilmiö vaikuttaa kaikkiin, myös nuorempiin miehiin. Medihairin vuonna 2023 tekemän tutkimuksen mukaan 44,25 % ranskalaisista miehistä kärsii huomattavasta hiustenlähdöstä – luku sijoittaa Ranskan kolmanneksi maailmassa, heti Espanjan ja Italian jälkeen. Maailmanlaajuisesti tämä havainto korostaa todellisuutta, jota usein koetaan epävarmuuden lähteenä, mutta joka hyväksytään yhä avoimemmin.

Ilmiö, jolla on useita syitä

Kaljuuntuminen eli androgeeninen alopesia johtuu pääasiassa hormonaalisista ja geneettisistä tekijöistä. Etelä-Euroopassa havaitut korkeat luvut selittyvät perinnöllisillä alttiuksilla ja elämäntavalla, johon joskus liittyy lisääntynyt stressi tai hormonaalinen epätasapaino. Vertailun vuoksi luvut ovat paljon alhaisemmat Kolumbiassa (27 %) tai Indonesiassa (26,9 %), joissa ympäristötekijät ja genetiikka näyttävät olevan suojaavampia.

Häpeästä välittämiseen: sananvapaus

Pitkään tabuna pidetty miestyyppinen kaljuuntuminen on nyt tulossa julkiseen keskusteluun. Lukuisat julkkikset, kuten Florent Pagny, Rafael Nadal ja Elton John, ovat myöntäneet käyneensä hiustensiirroissa, mikä tekee toimenpiteestä yhä yleisemmän.

Samaan aikaan hiuslisäkkeiden eli hiustenpidennysten trendi houkuttelee yhä nuorempaa asiakaskuntaa. TikTokissa ja Instagramissa hiusproteesien kiinnittämistä esittelevät videot keräävät miljoonia katselukertoja. Nämä välittömät ja usein upeat muutokset auttavat normalisoimaan kaljuuntumisen kosmeettista hoitoa.

Tämä näkökulman muutos ei koske pelkästään korjaamista tai peittämistä. Kehopositiivisuuteen perustuva vastaliike kannattaa kaljuuntumisen hyväksymistä luonnollisena elämänvaiheena. Olipa hiustenlähtö sitten ajeltu tai hyväksytty sellaisenaan, sitä ei enää pidetä tragediana tai häpeän lähteenä, vaan normaalina kehon kehityksenä. Tämä lähestymistapa kannustaa sovintoon oman imagon kanssa ja muistuttaa meitä siitä, että valinta toimia – tai olla tekemättä mitään – on ennen kaikkea yksilönvapauden asia.

Nopeasti kehittyvä suhde maskuliinisuuteen

Tämän kehityksen taustalla on syvällinen sosiologinen muutos: miesten ja heidän ulkonäkönsä välinen muuttuva suhde. Pitkään hiustenlähtö symboloi joko väistämättömyyttä tai päinvastoin kypsyyttä. Nykyään kaikki vaativat vapauttaan valita – hyväksyä kaljuuntuminen, peittää se tai hoitaa sitä – ilman häpeää tai tuomitsemista. Sekä kosmetiikkamerkit että miesvaikuttajat kannustavat tähän vaihtoehtojen monimuotoisuuteen.

Ranskassa on lähes 45 % miehistä, joten se on yksi maista, joihin kaljuuntuminen vaikuttaa eniten. Se, mikä todella muuttuu, on kuitenkin käsitys ilmiöstä. Lääketieteellisten innovaatioiden, hiustrendien ja rehellisten henkilökohtaisten kertomusten ansiosta hiustenlähtö ei ole enää tabu, vaan hyväksytty tosiasia.