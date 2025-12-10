Downin syndroomaa sairastava nainen levittää onnellisuutta kaupungissaan kaupunginvaltuutettuna.

Vuodesta 2020 Arrasin politiikassa aktiivisesti mukana ollut Éléonore Laloux todistaa, että "mahdoton" ei ole ranskalainen sana. Tämä kolmekymppinen Laloux kumoaa yksin kaikki Downin syndroomaan liittyvät väärinkäsitykset. Hän kantaa harteillaan kolmiväristä vyötä, mutta myös muutoksen värejä. Tällä "ilon kromosomilla" hän tuo raikkaan tuulahduksen kaupunginvaltuustoonsa ja työskentelee osallisuuden, keskinäisen tuen ja ystävällisyyden puolesta.

Matka, joka herättää ihailua

Elämä ei ole aina ollut Eleonore Laloux'lle armollista, mutta aivan ensimmäisestä hengenvedostaan lähtien tämä eloisa nuori nainen osoitti taistelutahtoaan. Sydänvian vaivaamana hänen ensimmäiset elinkuukautensa olivat kaikkea muuta kuin rauhallisia. Iässä, jolloin muut vauvat kurlaavat iloisesti ja saavat kirahvit kiljumaan, hänelle tehtiin vaativa avosydänleikkaus. Lääkärit olivat melko hälyttäviä ja ennustivat hänelle lyhyttä elämää. Silti tänä päivänä Eleonore on inspiroiva hahmo, puhumattakaan paikallisesta julkkiksesta.

Jo neljän vuoden iässä hänen kasvonsa olivat näkyvästi esillä mainostauluilla ympäri Arrasin kaupunkia uudenvuoden tervehdysten rinnalla. Hän näytti olevan matkalla kohti valoisaa poliittista uraa. Käytyään yleissivistävää koulua lukioon asti hän sai vakituisen viran Arrasin sairaalan laskutusosastolla. Pilkkaavista katseista ja jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta hän loi oman polkunsa synnynnäisen positiivisuuden ja tarttuvan optimismin avulla. Hänelle vammaisuus on ensisijaisesti mielentila.

Lisäksi hän halusi omaksua toisenlaisen, konkreettisemman ja vähemmän leimaavan leiman liittymällä pormestari Frédéric Letruquen listalle vuonna 2020. Kruunaava saavutus Eléonorelle, joka kantaa vyötä sekä erilaisuuttaan. Mutta ennen kaikkea se on looginen jatko hänen vanhempiensa käymälle taistelulle. Vuonna 2010 he perustivat kollektiivin "Les Amis d'Éléonore" (Eléonoren ystävät) puolustamaan Downin syndroomaa sairastavien ihmisten oikeuksia ja ääntä. Tämä selittää kolmekymppisen kapinallisen luonteen ja kaunopuheisuuden, kun hän on tottunut keskustelemaan tästä aiheesta, joka huolestuttaa häntä enemmän kuin useimpia.

Nainen, joka ilmentää muutosta

Kun hänet valittiin osallistavasta siirtymästä ja hyvinvoinnista vastaavaksi kunnanvaltuutetuksi, hän ei ole pelkkä keulakuva. Hän ei ole pelkkä iloinen läsnäolo, vaan liikkeellepaneva voima, joka toteuttaa ideoita, joiden pitäisi olla normi. Vaikka monet ihmiset ovat menettäneet uskonsa poliitikkoihin, Éléonore palauttaa uskon merkityksellisillä toimilla. Ja tämän roolin ottamisen jälkeen Arrasin kaupungista on tullut helpommin saavutettava ja vieraanvaraisempi paikka.

Éléonore on lähtölaskenta-ajastimilla varustettujen liikennevalojen liikkeellepaneva voima, joka tarjoaa lisäopastusta vammaisille henkilöille. Tämän mielessä hän myös kopioi 40 katukylttiä nostamalla ne 1,20 metrin korkeuteen, jotta hänen kaltaisensa ihmiset voivat paremmin suunnistaa julkisissa tiloissa. Hän loi myös uuden, hauskan ja yhdistävän tapahtuman nimeltä Incluthon, joka tuo yhteen vammattomia ja vammaisia ihmisiä. Ei tyhjiä lupauksia tai tyhjiä sanoja; Éléonore työskentelee väsymättä muuttaakseen näitä jaettuja tiloja varmistaakseen, ettei ketään jätetä jälkeen.

Kaupungissa aistittavissa oleva positiivinen mentaliteetti

Toisin kuin muut poliitikot, jotka toimivat hioakseen imagoaan ja lisätäkseen suosiotaan, Éléonore on luonteeltaan hyväntahtoinen. Hänellä ei ole taka-ajatuksia, vain hyvää tahtoa. Vaikka kaupunkilaiset pitävät Éléonorea sankarittarena, nuori nainen pitää itseään tavallisena kansalaisena. Hän toistaa tämän omaelämäkerrassaan "Triso et alors!" (Entä jos minulla on Downin syndrooma!), jonka nimi kertoo paljon hänen ajattelutavastaan.

Huivinsa ja viittansa lisäksi, jonka jotkut ihmiset lainaavat hänelle, Éléonore on saanut myös ansioritarikunnan ritarikunnan mitalin. Tämä kunnianosoitus tunnustaa hänen sinnikkyytensä, päättäväisyytensä ja sitoutumisensa oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan. Muutamaa vuotta myöhemmin hän poseerasi ensimmäisen Downin syndroomaa sairastavan Barbie-nuken vieressä, jonka lähettiläs hän on.

Hänen matkansa on inspiroiva, liikuttava ja asettaa ihmisyyden takaisin prioriteettien keskiöön. Eléonore antaa tälle taistelulle kasvot, äänen ja uutta energiaa ja auttaa muuttamaan näkökulmia tarttuvalla hymyllään. Jos altruismilla olisi kasvot, se olisi Eléonore, nykyajan Mariannemme.