FOFO, tämä uusi moderni oireyhtymä: Näin tiedät, onko sinulla se

Hyvinvointi
Léa Michel
FOFO eli "pelko saada selville" on moderni oireyhtymä, joka saa ihmiset välttämään lääkärinkäyntejä tai seulontoja vakavan diagnoosin pelossa. Se on FOMOn (fear of missing out) seuraaja. Tämä ilmiö, jonka odotetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, heijastaa kasvavaa tarvetta hallita omaa elämäänsä, mutta se voi viivästyttää elintärkeitä hoitoja ja vähentää toipumismahdollisuuksia.

FOFO:n alkuperä ja ilmentymät

Sosiaalisen median ja laajalle levinneen ahdistuksen vanavedessä syntynyt FOFO (fear of bad news) ilmenee kieltäytymisenä tutkimuksista, kuten mammografiasta tai eturauhastesteistä, negatiivisten tulosten pelossa. Se voi esiintyä itsenäisesti tai liittyä häiriöihin, kuten hypokondriaan, pakko-oireiseen häiriöön tai iatrofobiaan, jotka johtuvat negatiivisista lääketieteellisistä kokemuksista. Psykologit huomauttavat, että jotkut ihmiset kompensoivat tätä etsimällä pakonomaisesti vastauksia Googlesta tai käyttämällä chatbotteja, mikä pahentaa ahdistusta.

Konkreettinen vaikutus kansanterveyteen

Vuonna 2025 Yhdysvalloissa tehty 2 000 työssäkäyvälle aikuiselle tehty kyselytutkimus paljasti, että kolme viidestä välttää lääkärintarkastuksia pelon tai hämmennyksen vuoksi, mikä on merkittävä este varhaiselle havaitsemiselle. Ranskassa asiantuntijat, kuten tohtori Lounici, korostavat, että tämä pelko haittaa erityisesti rintasyövän seulontaa, mikä johtaa "menetettyyn tilaisuuteen" sairauksien suhteen, jotka ovat parannettavissa, jos ne havaitaan varhain.

Strategioita FOFOn voittamiseksi

Tämän esteen voittamiseksi asiantuntijat suosittelevat punnitsemaan rationaalisesti varhaisen diagnoosin hyötyjä havaittuihin riskeihin nähden ja vähentämään oman selviytymiskyvyn aliarviointia tulosten edessä. Ehdotettuja käytäntöjä ovat: testien ryhmittely yhdeksi testikerraksi, luotettavan ystävän tai perheenjäsenen läsnäolo, palkkion suunnittelu konsultaation jälkeen ja rauhoittaviin aktiviteetteihin osallistuminen tuloksia odotellessa. Jos pelko jatkuu, psykologiterapia on tarpeen tämän mekanismin purkamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että FOFO havainnollistaa, kuinka informaatiotulva ja kontrollin illuusio heikentävät ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, mutta sen kasvava tunnustus tasoittaa tietä koulutuskampanjoille ja paremmalle psykologiselle tuelle. Sen oireiden – kroonisen lääketieteellisen välttämisen ja pakkomielteisen verkkotutkimuksen – tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti oman terveyden hallintaa takaisin ilman, että sorrutaan pelon halvaantumiseen.

