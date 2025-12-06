Se, mitä lääkärit poistivat hänen nenästään 35 vuoden jälkeen, on järkyttänyt kaikkia.

Candela Reybaud, 35-vuotias argentiinalainen ravitsemusterapeutti ja vaikuttaja, jolla on 105 000 Instagram-seuraajaa, jakoi marraskuun lopulla 2025 hämmästyttävän lääketieteellisen löydöksen, joka selitti hänen syntymästään asti kärsineet krooniset hengitysvaikeudet. Toistuvan poskiontelotulehduksen jälkeen tehdyssä skannauksessa paljastui vierasesine hänen oikeassa nenän väliseinässä. Se poistettiin tähystämällä 35 vuotta kestäneen hiljaisen tukkeuman jälkeen.

Hengityselinongelmat, jotka on pidetty vähäisinä lapsuudesta asti

Syntymästään vuonna 1990 lähtien Candela oli hengittänyt pääasiassa suun kautta, ja ilma tuskin pääsi hänen oikean sieraimensa kautta sisäänhengitettäessä, mikä vaikeutti urheilua, unta ja päivittäisiä toimintoja. Tähän epämukavuuteen tottunut Candela ei ollut koskaan käynyt korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin vastaanotolla pitäen sitä "henkilökohtaisena normaalina" huolimatta sen vaikutuksesta elämänlaatuunsa. Vuonna 2024 saatu poskiontelotulehdus, jota alun perin hoidettiin ilman tietokonetomografiaa paikallisen pääsyn puutteen vuoksi, pahensi hänen oireitaan – kipua oikeassa poskessa ja lisääntynyttä tukkoisuutta – entisestään, mikä lopulta sai hänet hakeutumaan perusteelliseen tutkimukseen.

Epätodennäköinen löytö skannauksen aikana

Kuvantamistutkimuksissa paljastui pieni, vain muutaman millimetrin kokoinen vierasesine nenän väliseinään kiinnittyneenä, joka vuosikymmenten jälkeen muodosti nenän väliseinän. Lääkäri poisti sen endoskoopilla lähes kahdessa tunnissa: pala taiteltua ja rullalle käärittyä teippiä, joka oli ajan myötä kalkkeutunut. "Aluksi emme ymmärtäneet, mikä se oli", Candela kertoo, ennen kuin odottamaton esine, joka oli estänyt hänen ilmavirtauksensa niin pitkään, tunnistettiin selvästi.

Katso tämä postaus Instagramissa Candela Reybaudin jakama julkaisu | Helppoja ja terveellisiä reseptejä (@candelanutri)

Todennäköinen alkuperä liittyy syntymään

Äiti muistelee vastasyntyneiden osastolla ilmennyttä hengitysvaikeuksia, kun potilaaseen oli asetettu ventilaatiota varten nenäputki. Laitteen kiinnittämiseen käytetty teippi saattoi irrota ja jäädä kiinni poiston aikana. "Se on ainoa löytämämme looginen selitys", äiti selittää ja korostaa hypoteesin epätodennäköisyyttä, mutta myös johdonmukaisuutta, kun otetaan huomioon muiden ilmeisten syiden puuttuminen.

Raikasta ilmaa ja tietoisuuden viesti

Hampaanpoiston jälkeen Candela hengittää "paremmin joka päivä" ja huomaa 35-vuotiaana sierainten olevan puhtaat, mikä parantaa välittömästi hänen jokapäiväistä elämäänsä. Hänen Instagram-videonsa levisi kulovalkean tavoin ja kannustaa ihmisiä olemaan vähättelemättä kroonisia oireita: "Jos kokemukseni auttaa jotakuta hakemaan lääkärin apua ajoissa, se on ollut sen arvoista." Tämä erittäin harvinainen tapaus korostaa tarkastusten tärkeyttä, kun kohtaa jatkuvaa, jopa totunnaista, epämukavuutta.

Candela Reybaudin ainutlaatuinen tarina havainnollistaa, kuinka keho voi hiljaa sopeutua odottamattomiin poikkeavuuksiin, joskus jopa koko elämän ajan. Hänen "hämmentävä" matkansa muistuttaa siitä, että itsepintaisia oireita ei pidä koskaan sivuuttaa, vaikka ne näyttäisivätkin olevan osa "normaaliuttamme". Jakamalla kokemuksensa hän auttaa rikkomaan tiettyjen häiriöiden vähättelyä ja kannustaa kaikkia kuuntelemaan kehonsa signaaleja.