"Keski-iän pahin vihollinen ei ole ikä": tämä kahden lapsen äiti avautuu

Neljänkymmenen ikään siirtyminen on vähän kuin uuden luvun avaaminen tietämättä täysin, mitä odottaa: jännittävää, joskus hämmentävää, usein täynnä muutoksia. Mutta entä jos, toisin kuin yleisesti uskotaan, energian laskujen pääsyyllinen ei olekaan ikä itsessään? Näin ehdottaa Olivia Drouot (@oliviadrouot), sisällöntuottaja ja pilates-ohjaaja, jakaen näkökulmansa.

Keski-iän "virstanpylvään" myytti

Neljänkymmenen vuoden täyttäminen tuntuu monille edelleen olevan synonyymi "virstanpylväälle". Se on lähes juhlallinen sana, joka tuo mieleen käännekohdan, ylitettävän rajan. Yhteiskunnassa, joka rakastaa juhlistaa nuoruutta, nelikymppiset naiset tuntevat joskus joutuvansa pyytämään anteeksi väsymystä tai särkyjä ja kipuja. He usein pitävät näitä tuntemuksia hitaampana aineenvaihduntana, epävakaina hormoneina tai yksinkertaisesti ajan kulumisena. Olivia Drouot'n (@oliviadrouot) mukaan todellinen vastustaja ei olekaan neljänkymmenen vuoden täyttäminen itsessään, vaan istuva elämäntapa, joka vähitellen alkaa, joskus jopa huomaamattamme.

Hänen viestinsä ei ole tarkoitettu vähättelemään naisten tunteita; se yksinkertaisesti korostaa usein unohdettua näkökohtaa: keho voi menettää elinvoimaa, jos siltä puuttuu säännöllinen liike. Eikä tämä todellisuus ole henkilökohtainen epäonnistuminen. Se on luonnollinen ilmiö. Kun arki täyttyy vastuista, työstä ja henkisestä kuormituksesta, huomaamme nopeasti toimivamme autopilotilla ja unohtavamme, että myös kehomme tarvitsevat huomiota.

Kun keho menee "tauolle"

Olivia muistuttaa meitä siitä, että keho ei ole työkalu, jota voi käyttää uupumukseen asti, vaan kumppani. Kumppani, joka liian pitkään "tauolla" ollessaan lopulta antaa itsensä tuntea: kertyneenä väsymyksenä, lihasjännityksenä, hengenahdistuksena ja mielialan laskuna. Ei siksi, että olisimme 40-vuotiaita, vaan koska vaadimme liikaa keholta, jolle annamme vähän tilaa ilmaista itseään.

Hänen viestinsä inspiroivan luonteen tekee sen yksinkertaisuus. Ei ole tarvetta ryhtyä maratoonariksi tai omaksua äärimmäisen kurinalaista kuntoilurutiinia. Sen sijaan hän ehdottaa helposti lähestyttäviä aktiviteetteja: muutamaa venyttelyä, tavallista pidempää kävelyä, pilates-asanoja tai jopa muutaman minuutin syvähengitystä. Juuri nämä pienet, huomaamattomat mutta säännölliset liikkeet voivat lievittää tiettyjä särkyjä ja kipuja tai lisätä energiaa. Liikkuvamman, valppaamman ja eloisamman olon tunteet: nämä ovat usein tuntemuksia, jotka palauttavat itseluottamuksen.

Liikkuminen on ihan ok, mutta ei koskaan pakon edessä.

On kuitenkin tärkeää täsmentää hänen viestiään. Olivia Drouot (@oliviadrouot) jakaa henkilökohtaisen näkökulmansa, joka on muotoutunut hänen työnsä, ammattinsa ja elämänkokemustensa pohjalta. Kyllä, lääkärit suosittelevat liikkumista joka päivä. Liiallisen istumatyön välttäminen yleensä edistää parempaa yleistä hyvinvointia. Tästä ei kuitenkaan pitäisi koskaan tulla vain yksi kielto, välttämättömyys, joka kuormittaisi entisestään jo ennestään raskasta henkistä taakkaa.

Liikumme, jos pystymme. Aktiivinen toiminta voi olla tarpeen. Etenemme omaan tahtiimme tuntematta koskaan syyllisyyttä. Jotkut elämänvaiheet jättävät vähemmän tilaa liikkumiselle, eikä tämä vähennä niiden ihmisten arvoa, voimaa tai kauneutta, jotka käyvät läpi näitä vaiheita. Itsemyötätunnon tulisi aina pysyä prosessin ytimessä.

Lyhyesti sanottuna voit valita tuoda hieman enemmän liikettä takaisin arkeesi, jos se tuntuu hyvältä. Voit kuunnella kehoasi ja päättää, mitä se tarvitsee, omaan tahtiisi. Neljänkymmenen vuoden täyttäminen ei silloin enää tunnu pelätyltä käännekohdalta. Siitä voi tulla rikas, tietoinen aika, hedelmällinen maaperä yhteyden luomiselle uudelleen itseesi, uuden, harmonisemman luvun kirjoittamiselle. Koska todellinen ongelma ei ole ikä, vaan se, miten päätät nähdä itsesi.