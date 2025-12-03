Tämä sydänoire pahenee lomakauden aikana.

Joulunaika on täynnä taikaa, jälleennäkemisiä ja mukavia hetkiä. Mutta välkehtivien valojen ja runsaiden juhlien takana piilee paljon vähemmän juhlallinen ilmiö. Sydämesi, tuo elämän mahtava moottori, voi joutua koetukselle.

Kun joulun taika muuttaa sykkeesi

Kun ajattelemme joulua, mieleemme tulee heti suuria kokoontumisia pöydän ääreen, tunnelmaa lämmittävää naurua ja kodikasta tunnelmaa, joka kietoo meidät kuin lämmin peitto. Vaikka nämä hetket ovat arvokkaita, niihin liittyy myös käyttäytymismalleja, jotka voivat tajuamattamme häiritä sydämen rytmiä. Yksi näistä on pahamaineinen joulusydänoireyhtymä eli ei-toivottu vieras.

Tämä oireyhtymä, jonka nimi kuulostaa melkein siltä kuin se kuuluisi jouluromanttiseen komediaan, on kuitenkin hyvin todellinen. Se on sydämen rytmihäiriö, jonka laukaisee liiallinen alkoholinkäyttö. Olitpa sitten juomassa samppanjaa juhlistaaksesi, hyvää punaviiniä aterian kanssa tai sitä kotitekoista boolia, jonka setäsi kaatoi hieman liian avokätisesti, sydämesi voi reagoida arvaamattomasti.

Alkoholi: sydämesi salakavala vihollinen

Ylensyönnin jälkeisenä päivänä ei ole epätavallista kokea sydämentykytys, tunne nopeasta sydämenlyönnista, aivan kuin sydämesi olisi yhtäkkiä alkanut juosta maratonin, kun vain yrität toipua edellisen yön jäljiltä. Ensiapulääkäri, tohtori Gérald Kierzekin mukaan tätä rytmihäiriötä – jota kutsutaan eteisvärinäksi – ei pidä ottaa kevyesti. Se jopa lisää aivohalvauksen riskiä. Hän huomauttaa, että joka neljäs aivohalvaus liittyy eteisvärinäjaksoon.

Vuonna 2020 tehty tutkimus tarjoaa biologisia selityksiä tälle ilmiölle. Etanoli, suosikkijuomiesi keskeinen ainesosa, vaikuttaa suoraan välttämättömään entsyymiin: proteiinikinaasi C:hen. Häiritsemällä sydämesi tasaisen lyönnin mahdollistavia sähköisiä signaaleja se voi aiheuttaa rytmihäiriöitä. Tämä häiriö ilmenee yleensä 8 tunnin kuluessa nauttimisesta ja häviää 24 tunnin kuluessa. Jos olet jo altis sydänongelmille, on parasta välttää alkoholia kokonaan, suosittelee tohtori Kierzek.

Talvi: vuodenaika, joka vaikeuttaa sydämen työtä

Eikä alkoholi ole ainoa syyllinen. Talvi itsessään on salaliitossa sinua vastaan. American Heart Associationin mukaan sydänkohtauksiin kuolleiden määrä kasvaa noin 10 % tänä vuodenaikana, ja huippu on joulun ja uudenvuoden tienoilla. Miksi tämä emotionaalisesti lämmin aika muuttuu niin kylmäksi sydämellesi?

Useat tekijät yhdistyvät. Ensinnäkin kylmä sää aiheuttaa valtimoiden supistumista, mikä pienentää niiden halkaisijaa. Sydämesi joutuu sitten työskentelemään kovemmin veren kierrättämiseksi. Lisää tähän vielä runsaasti rasvaa ja suolaa sisältävät ateriat, jotka asettavat todellisen aineenvaihdunnan haasteen, ja saat cocktailin, joka ei ole suotuisa sydämesi terveydelle. Eikä pidä unohtaa stressiä – kyllä, vaikka rakastaisitkin jouluun valmistautumista – josta voi tulla pahentava tekijä. "Täydellisen" lahjan etsiminen, aterian järjestäminen, perhevierailujen hallinta: kaikki tämä rasittaa kehoasi. Lopuksi vielä yksi usein unohdettu asia: joulun aikaan monet ihmiset epäröivät hakea lääkärin apua, jos he tuntevat olonsa huonoksi, koska he pelkäävät häiritsevänsä jotakuta. Tämä on refleksi, jota tulisi välttää.

Miten viettää rauhallinen loma ilman, että sydän särkyy?

Tri Kierzek korostaa tätä asiaa: jos koet epämukavuutta, kipua, hengenahdistusta tai epäsäännöllistä pulssia, älä koskaan lykkää lääkärin hoitoon hakeutumista. Terveytesi on arvokas, ja sydämesi ansaitsee täyden huomiosi. Jotta voisit nauttia lomista täysin siemauksin luopumatta rakkaistasi, American Heart Association tarjoaa muutamia yksinkertaisia vinkkejä.

Toimi nopeasti, jos tunnet olosi epämukavaksi: jos sinulla on rintakipua, hengenahdistusta tai yleistä huonovointisuutta, soita välittömästi numeroon 15. On parempi hakeutua lääkärin hoitoon liian usein kuin liian harvoin.

Kohtuu aterioidesi ja alkoholinkäyttösi: nauti sesonginmukaisesta ruoasta ja pidä samalla mielessä rajasi.

Hallitse stressiäsi: hengitä, delegoi, aseta asiat perspektiiviin. Sinun ei tarvitse kantaa kaikkea harteillasi.

Ylläpidä fyysistä aktiivisuutta: kävely, joogatunti, vähän tanssia, mikä tahansa on hyväksi kehosi aktivoimiseksi.

Älä laiminlyö hoitojasi: jos olet hoidossa, noudata niitä tunnollisesti, jopa juhlatunnelman keskellä.

Juhli ystävällisesti: kaunein lahja sydämellesi

Joulunaika on rakkauden ja jakamisen aikaa. Juhliminen ei kuitenkaan tarkoita itsensä laiminlyöntiä. Omaksumalla ystävällisen ja välittävän asenteen kehoasi kohtaan voit aloittaa vuoden hyvinvoivasti. Voit nauraa, juhlia ja nostaa maljan, jos haluat, säilyttäen samalla tasapainon, jonka avulla voit nauttia jokaisesta hetkestä vaarantamatta sydäntäsi.

Lyhyesti sanottuna, sydämesi on uskollinen kumppani: anna sille ansaitsemaansa kunnioitusta, huomiota ja hellyyttä. Näin voit nauttia valoisista joulunpyhistä ja uudesta vuodesta, joka alkaa parhaalla mahdollisella tavalla.