Pysähtynyt painonpudotus: hiljainen signaali, jonka kehosi lähettää sinulle tietämättäsi

Hyvinvointi
Fabienne Ba.
Karola G/Pexels

Painonpudotuksen ajatus on yleistynyt siinä määrin, että monet lopulta uskovat, että heidän on ehdottomasti laihdutettava. Silti, ellei ole olemassa elintärkeää lääketieteellistä tarvetta, kehollasi ei ole velvollisuutta muuttua. Ja kun se vastustaa, se ei ole henkilökohtainen epäonnistuminen, vaan hienovarainen viesti, jonka se lähettää sinulle. Suojeleva viesti, joka usein jätetään huomiotta.

Kun aineenvaihdunta painaa hätäjarrua

Painonpudotus esitetään usein yksinkertaisena laskutoimituksena: syö vähemmän, liiku enemmän. Todellisuudessa kehosi toimii kuin hienosäädetty kone, joka on ohjelmoitu selviytymään, ei mukautumaan esteettisiin saneluihin. Kun astut rajoitusprosessiin, olipa kyseessä sitten tiukka dieetti tai jatkuva henkinen paine "laihtua", se laukaisee välittömästi sarjan hienostuneita mekanismeja tasapainon ylläpitämiseksi. Ja siitä alkaa pahamaineinen tasanne.

Kehosi, uskollisena suojeluvaistoilleen, hidastaa sitten perusaineenvaihduntaasi , ilmiötä, jota tiedemiehet kutsuvat adaptiiviseksi termogeneesiksi. Yksinkertaisesti sanottuna: kehosi polttaa vähemmän kaloreita säästääkseen resurssejaan. On kuin kehosi sanoisi itselleen: "Emme tiedä, kuinka kauan tämä rajoitusjakso kestää, joten meidän kannattaa säästää energiaamme." Tämä on selviytymismekanismi, joka on periytynyt satojen tuhansien vuosien evoluutiosta. Sillä ei ole mitään tekemistä tahdonvoiman puutteen tai niin sanotun "irti päästämisen" kanssa.

Kehosi yksinkertaisesti sopeutuu. Tämä sopeutuminen voi olla niin tehokasta, että vaikka syöt saman verran kuin ennen, kulutat vähemmän energiaa. On kuin sisäinen järjestelmäsi vähentäisi sähkönkulutustaan oman turvallisuutensa varmistamiseksi.

Hormonit astuvat kuvaan

Painonpudotus muuttaa myös kokonaista hormoniketjua. Jälleen kerran kehosi viestii sinulle jotakin:

  • Nälkähormoni greliini lisääntyy. Se saa sinut syömään enemmän, joskus silloinkin, kun et ole aiemmin ollut nälkäinen.
  • Kylläisyyshormonien, leptiinin ja peptidi YY:n, määrä vähenee. Tämän seurauksena olosi on vähemmän kylläinen, jopa täyden aterian jälkeen.

Et sinä "häivy". Hormonijärjestelmäsi tekee työtään tasapainon ylläpitämiseksi. Kehosi yrittää välttää pitkittynyttä puutosta, jota se pitää vaarallisena. Siksi se vahvistaa nälän tunnetta kannustaakseen sinua palauttamaan turvallisemmaksi katsotun energiansaannin.

Kun aivot ottavat vallan

Myös aivoillasi on keskeinen rooli tässä prosessissa. Ne eivät ainoastaan säätele nälkää, vaan ne myös hallinnoivat ruoan nautinnon, motivaation ja emotionaalisen reaktion käsitteitä. Laihdutuksen tai intensiivisen henkisen rajoittamisen aikana ne voivat aktivoida niin sanotun emotionaalisen nälän tunteen . Tämä tarkoittaa, että aivosi, jotka vihaavat stressiä ja puutetta, pyrkivät rauhoittamaan sinua, kuten ne ovat oppineet lapsuudesta asti: ruoan kautta, joka on helposti saatavilla olevan ja välittömän lohdun lähde.

Lisäksi jokaisella yksilöllä on erilaiset aineenvaihduntavaikutukset. Se, mikä toimii naapurille, ei välttämättä toimi sinulle, koska aivosi, hormonisi, kehosi historia ja emotionaaliset kokemukset muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Juuri tämä ainutlaatuisuus tekee sinusta kokonaisvaltaisen ihmisen, ei vain "painonpudotusprojektin".

Tasapainopaino: ajatus, jota kukaan ei selitä sinulle

Yksi peruskäsite valaisee kaikkia näitä reaktioita: tasapainopaino. Tämä on paino, jota kehosi pyrkii luonnollisesti ylläpitämään, koska se pitää sitä optimaalisena toimintansa kannalta. Tämä paino muodostuu hyvin varhain elämässä monien tekijöiden vaikutuksesta: genetiikka, ympäristö, lapsuuden ruokavalio, hormonit, stressi, fyysinen aktiivisuus jne.

Kuvittele tasapainopainosi sisäisenä termostaattina. Voit työntää sitä hieman ylös tai alas, mutta jos yrität poiketa liian pitkälle, kehosi aktivoi välittömästi puolustusmekanisminsa palatakseen turvalliseksi katsomaansa pisteeseen. Eli kyse ei ole siitä, ettetkö "pystyisi tekemään sitä". Kehosi kieltäytyy taipumasta muutokseen, jota se pitää liiallisena tai vaarallisena. Se ei seuraa nykyisiä esteettisiä trendejä. Se noudattaa omaa biologista logiikkaansa.

Normaali ilmiö

Toisin kuin dieettiteollisuus yrittää uskotella sinulle, painonpudotuksen vastustaminen ei ole vika. Se on normaali ja terve fysiologinen reaktio. Hidastunut aineenvaihdunta, lisääntynyt nälkä, hormonien uudelleenjärjestelyt ja insuliinin vaikutus energian saatavuuteen: kaikki nämä ovat merkkejä siitä, että kehosi suojelee sinua.

Tätä vastustuskykyä voi joskus pahentaa insuliiniresistenssi, mikä vaikeuttaa rasvan mobilisointia. Se voi myös aiheuttaa väsymystä ja motivaation laskua. Jälleen kerran, sinä et ole ongelma. Nämä ovat näkymättömiä, mutta täysin luonnollisia mekanismeja.

Painonpudotuksen uudelleenajattelu kehoa kunnioittaen

Viime kädessä kysymyksen tulisi aina olla: miksi haluat laihtua? Jos vastaus liittyy elintärkeään terveyteesi, näiden mekanismien ymmärtäminen voi auttaa sinua lähestymään prosessia lempeämmin, vähemmällä syyllisyydellä ja ammattimaisemmalla tuella.

Toisaalta, jos tavoitteena on mukautua myrkyllisiin kauneusstandardeihin, kehonkuvaongelmat voivat olla arvokas muistutus: sinun ei tarvitse muuttaa itseäsi ansaitaksesi kunnioitusta, rakkautta tai itseluottamusta. Kehosi ei ole projekti, jota pitää korjata, vaan kumppani, jota tulee kuunnella.

Viime kädessä näiden biologisten mekanismien ymmärtäminen antaa sinulle mahdollisuuden omaksua myötätuntoisemman, realistisemman ja syvällisemmin inhimillisen näkökulman suhteeseesi kehoosi. Hyväksymällä tämän hiljaisen vuoropuhelun annat itsellesi mahdollisuuden edetä itsesi kanssa, ei itseäsi vastaan.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
