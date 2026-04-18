Hän palaa äitiyslomalta ja rikkoo Pariisin maratonin ennätyksen

Vuoden 2026 Pariisin maraton oli urheilusaavutus ja voimakas symboli. 12. huhtikuuta 2026 etiopialainen Shure Demise voitti naisten kilpailun ajalla 2 tuntia, 18 minuuttia ja 34 sekuntia, mikä oli uusi rataennätys. Tämä suoritus merkitsi myös paluuta korkeimmalle tasolle äitiysloman aiheuttaman tauon jälkeen.

Historiallinen ennätys Pariisissa

Shure Demise voitti kilpailijansa ennätysajalla Pariisin 42,195 kilometrin reitillä. Pariisin maratonin virallinen järjestäjä vahvisti hänen aikansa 2 tuntia, 18 minuuttia ja 34 sekuntia, ja totesi sen olevan uusi naisten ennätys tapahtumassa. AP ja Olympics raportoivat samoista palkintokorokesijoista, Misgane Alemayehun ollessa toinen ajalla 2 tuntia, 19 minuuttia ja 8 sekuntia ja kenialaisen Magdalyne Masai kolmantena ajalla 2 tuntia, 19 minuuttia ja 17 sekuntia.

Urheilija vahvisti paluun äitiysloman jälkeen

Toronto Waterfront Marathonin syyskuussa 2025 julkaisemassa haastattelussa Shure Demise selittää, että hänellä oli kaksi vuotta taukoa kilpailuista, hän synnytti tyttärensä tuona aikana ja palasi sitten kilpailujen pariin Milanon maratonilla vuonna 2025.

Katso tämä postaus Instagramissa SE Marathon de Parisin (@parismarathon) jakama julkaisu

Tässäkin painoksessa kirjattiin ennätysmäärä naiskävijöitä.

Myös vuoden 2026 painos teki historiaa osallistujamäärillään. Järjestäjän mukaan kilpailuun lähti 58 853 juoksijaa ja maaliviivan ylitti 57 464. Naisten osuus osallistujista oli 33 %, kun vastaavat osuudet vuonna 2025 olivat 31 %, 28 % vuonna 2024 ja 25 % vuonna 2022. Järjestäjät korostivat siten naisten osallistumisen jatkuvaa kasvua.

Shure Demisen voitto ylittää pelkän urheilusaavutuksen rajat.

Rikkomalla Pariisin maratonin naisten ennätyksen muutama kuukausi äitiyden jälkeisen kilpailuihin paluunsa jälkeen etiopialainen maratonjuoksija saavutti yhden tämän vuoden 2026 maratonin kohokohdista. Hänen saavutus on myös osa laajempaa trendiä: naisten jatkuvasti kasvavaa läsnäoloa suurissa kilpailuissa.