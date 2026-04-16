"Uskon, että kehoni pystyy siihen": 47-vuotias tähti jatkaa IVF-matkaansa ja inspiroi naisia

Amerikkalainen toimittaja ja urheilukommentaattori Erin Andrews jatkaa äitiyden puolustamista 47 ikävuoden jälkeen ja aloittaa uuden luvun koeputkihedelmöityspolulla. Avoimessa keskustelussa podcast-juontajaparinsa kanssa hän selittää uskovansa, että iästään huolimatta hänen kehonsa voi silti antaa hänelle toisen lapsen.

Raskaus on jo saavutettu esteistä huolimatta

Erin Andrews ja hänen aviomiehensä, entinen jääkiekkoilija Jarret Stoll, ovat jo kokeneet äitiyden ilot. Heidän ensimmäinen lapsensa, Mack-niminen poikavauva, syntyi heinäkuussa 2023 sijaissynnytyksen avulla yhdeksän vuoden yrittämisen ja hoitojen jälkeen. Lapsi syntyi alkioista, jotka oli pakastettu ennen ja jälkeen Erin Andrewsin kohdunkaulan syövän diagnoosin vuonna 2016, ja syöpäleikkauksen.

Toinen IVF-yritys 47-vuotiaana

Podcastin "Calm Down with Erin and Charissa" jaksossa Erin kertoo koeputkihedelmöityksen (IVF) uudelleen aloittamisesta, vaikka hänen edellinen kiertonsa epäonnistui. Hän selittää, että hän päätti jättää väliin kosmeettisen toimenpiteen (CO2-laserhoidon) keskittyäkseen tähän uuteen yritykseen, mikä osoittaa, kuinka tärkeä tämä projekti hänelle on edelleen.

Puhuessaan ystävälleen, amerikkalaiselle urheilukommentaattorille Charissa Thompsonille, Erin ilmaisi syvän vakaumuksensa: "Uskon, että kehoni pystyy siihen." Hän myönsi, että tilastollisesti hänen iässään elinkelpoisten munasolujen tuotantomahdollisuudet ovat rajalliset, mutta hän kieltäytyi näkemästä tätä lopullisena rajana. Erin Andrews kuvaili tätä päättäväisyyttä "omituiseksi riippuvuudeksi" yrittää, taistella, antamatta koskaan periksi.

Hänen perheensä ja fanien tuki

Hänen juontajaparinsa Charissa Thompson korostaa tämän sinnikkyyden tärkeyttä ja huomauttaa, että Mackia ei olisi olemassa ilman Erinin sinnikkyyttä kohtaamiensa esteiden edessä. Hän muistuttaa myös Erin Andrewsia siitä, että tämä on jo "voittanut" synnytettyään niin kallisarvoisen pojan. Tämä verkossa jaettu sydämellinen tuki resonoi monien naisten kanssa, jotka näkevät itsensä heijastuvan hänen matkassaan koeputkihedelmöityksen, lisääntymisterveyden ja äitiyden parissa 40 vuoden iän jälkeen.

Tarina, joka inspiroi naisia

Päättämällä puhua julkisesti iästään, takaiskuistaan, epäilyksistään ja päättäväisyydestään Erin Andrewsista on tullut näkyvä hahmo myöhäisen äitiyden ja koeputkihedelmöityksen maailmassa. Hänen tarinansa, jota leimasivat kohdunkaulan syöpä, pitkä matka hedelmällisyyteen ja raskaus sijaissynnytyksellä, muistuttaa siitä, että äitiys voi kulkea monia eri polkuja, mutta se on oikeutettu pyrkimys missä tahansa iässä.

Lopulta keskusteluissaan Charissa Thompsonin kanssa Erin Andrews myöntää, että jonain päivänä hänen on ehkä suljettava tuo ovi. Hän kuitenkin toivoo, että tuo hetki koittaa sellaisen ihmisen tyyneydellä, joka on kokeillut kaikkea katumatta ja joka on omistanut kehonsa, sydämensä ja aikansa elämälle.