"Häämatkanuha": vähän tunnettu yhteys halun ja nenän tukkoisuuden välillä

Nautit autuaallisesta hetkestä peiton alla, kun yhtäkkiä nenäsi alkaa vuotaa. Yöpöydälle sijoitettu nenäliinarasia, jota ei ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen, osoittautuu korvaamattomaksi. Juuri sillä hetkellä sinusta tuntuu kuin olisit sairastumassa johonkin. Silti se ei ole alkua pahasta flunssasta, vaan yleinen oire "häämatkanuhasta". Rakastelun aikana kaikki kehon läpät avautuvat, myös kaikkein odottamattomimmat.

Yllättävä ilmiö seksuaalisen kanssakäymisen aikana.

Kun kehot ovat yhdistyneet ja tanssineet vimmaisen valssin kliimaksiin asti, voi esiintyä naurua, kyyneleitä, vapisevia jalkoja tai kouristuksia. Tämä nautinnon räjähdys laukaisee kokonaisen joukon reaktioita, joskus jopa näyttäviä. Kukaan ei kuitenkaan puhu "häämatkanuhasta", joka edeltää intohimoista rakastelua tai merkitsee seitsemänteen taivaaseen nousun loppua.

Ei, se ei ole mikään häämatkalla saatu eksoottinen virus, vaan "tunneperäinen" flunssa. Se on vähän kuin rakkaustauti. Ei hikoilevia kämmeniä tai perhosia vatsassa, mutta toistuvaa aivastelua, joka pakottaa siirtymään pois kumppanin luota, ja tukkoinen nenä, joka vaatii useita nenäliinoja.

Aluksi ajattelet spontaanisti kausiluonteista allergiaa tai influenssaa. Voit jo kuvitella itsesi kuumavesipullo päässäsi ja nenäsi tulessa. Silti tämä oletettu flunssa katoaa kuin taikaiskusta, jännityksen mukana. Tämä "häämatkanuha" vaivaa sinua juuri kun olet aikeissa päättää suhteen ja katoaa yhtä nopeasti. Tämä jokseenkin metaforinen termi on kaikkea muuta kuin anekdoottinen. Se on jopa osa lääketieteellistä sanakirjaa ja tieteellisesti hyvin dokumentoitu. Himo ei ainoastaan stimuloi kehon erogeenisiä vyöhykkeitä, vaan se kutittaa myös odottamattomia alueita.

Miten tiede selittää sen

Tätä ilmiötä kuvattiin Royal Society of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa . Tutkijat keskittyivät ihmisiin, jotka aivastavat seksuaalisten ajatusten aikana, kiihottumisen aikana tai orgasmin hetkellä.

Heidän johtopäätöksensä? Se ei ole pään sisällä eikä mikään erillinen outo ilmiö. Se on tahaton kehon reaktio. Ymmärtääksemme sen meidän on tarkasteltava autonomista hermostoa, joka hallitsee automaattisia toimintojamme: hengitystä, sydämen sykettä… ja nenän reaktioita.

Seksuaalinen kiihottuminen aktivoi voimakkaasti parasympaattista hermostoa. Sama järjestelmä osallistuu nenän limakalvojen säätelyyn. Tämän seurauksena voi syntyä eräänlainen "oikosulku". Lyhyesti sanottuna kehosi sekoittaa signaalit. Se ei ole romanttista, mutta kiehtovaa.

Miksi jotkut ihmiset ovat enemmän huolissaan?

"Häämatkanuha" ei ole tarttuvaa. Itse asiassa kaikki eivät koe sitä. Tutkijat viittaavat siihen, että hermoratojen organisaatiossa on yksilöllisiä eroja. Joillakin ihmisillä voi olla herkempiä yhteyksiä sukupuolielinten ja nenän hermoverkkojen välillä.

Tämä ei ole ainoa outo refleksi, joka ihmiskeholla on. Jotkut ihmiset aivastavat katsoessaan aurinkoa (kuuluisa fotoottinen aivastusrefleksi), toiset taas suuren aterian jälkeen. Yhteinen piirre? Automaattinen, arvaamaton ja täysin vaaraton reaktio.

Kehollinen reaktio, jota ei vieläkään ymmärretä hyvin

Jos "häämatkanuha" on edelleen suhteellisen tuntematon, se johtuu osittain sen intiimistä luonteesta. Aivastaminen ja niiskuttaminen rakkaan korvaan sen sijaan, että kuiskaisi makeita nillityksiä, on yhtä kiusallista kuin sukkien pitäminen jalassa seksin aikana. Monet pitävät asian mieluummin omana tietonaan ja tuntevat olonsa valitettavan avuttomaksi. Tämä häiriö ei kuitenkaan ole harvinainen, eikä välttämättä tarkoita, että sinulla on neurologinen ongelma.

Asiantuntijat ovat yksiselitteisiä: tämä ilmiö ei ole vaarallinen eikä patologinen. Useimmissa tapauksissa hoitoa ei tarvita. Sen alkuperän ymmärtäminen riittää usein sen suhteuttamiseksi. Ja ollaanpa rehellisiä: jos keho reagoi, se johtuu siitä, että se on täysin läsnä hetkessä.

Aivastelu seksin aikana ei siis ole muutaman punkin tai pysähtyneen mikrobin työtä, vaan rajattoman halun ilmaus.