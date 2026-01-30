Ystävänpäivä: Nämä intiimit lahjat ovat arvokkaampia kuin ruusut

Ystävänpäivä on toki kaupallinen juhlapäivä, mutta se on myös hyvä tekosyy irtautua tavallisista intiimiysrutiineista ja kokeilla uusia käytäntöjä, joista ei koskaan mainita oppikirjoissa. Tänä vuonna nautinto ei ole ylellisen leivonnaisen tai kirkkaanpunaisen kimpun muodossa, vaan pikemminkin silikonilelujen ja vihjailevien voiteiden muodossa. Sisälläsi oleva Julia kätkee myös Afroditen, eikä hän halua piikikkäitä ruusuja, vaan mieluummin hyväileviä asusteita.

Ma Joie -strapp-on-dildo yhteiseen voihkaisuun

Tiesitkö, että ennakkoluulot ovat nautinnon vihollinen? Niin kauan kuin et ole päässyt niistä yli, jäät jumiin seitsemännen taivaan porteille ja saat lisää epätäydellisyyden tunnetta. Joten tämä ystävänpäivä on täydellinen aika kokeilla jotain uutta ja antaa intiimiydellesi hieman hoivaa. Ja tämä strap-on-dildo on erinomainen lähtökohta toisenne löytämiselle eri näkökulmasta: mikä parasta, se on intiimiyden perusta.

Tämä on markkinoiden hienostunein strap-on-dildo ja ennen kaikkea anatomisesti järkevin. Vartalo ei mukaudu asusteeseen, vaan päinvastoin, ja se on Ma Joien suuri lupaus, joka tuo hymyn takaisin kasvoillesi (sekä ylhäältä että alhaalta). Mikä tekee siitä niin ainutlaatuisen? Sen magneettinen kiinnitysjärjestelmä ja modulaarinen muotoilu sopivat kaikille vartalotyypeille ja kaikkiin intiimeihin tarpeisiin.

Menetelmä on yksinkertainen. Pujotat elegantit pitsialushousut magneetilla jalkaan, kiinnität vibraattorin toiselle puolelle ja klitoriksen stimulaattorin toiselle, ja olet valmis päästämään valloilleen jännityksen tunteet. Naisten naisille suunnittelema strap-on-dildo on täydellisen ergonominen ja sillä on ansio osua maaliin. Koska seksuaalisuus ei ole makuuhuonetoimintaa, vaan ajaton hetki.

MyLubie luonnollinen liukuvoide tasaiseen ja keskeytymättömään nautintoon

Tämä on ensimmäinen askel pitkässä halausten sarjassa. Tämä perusteettomasti aliarvostettu tuote on jumalainen tapa aloittaa hyväilyt. Liukuvoiteen levittäminen ei ehkä tunnu itsestään selvältä kaikille, mutta tämä ilkikurinen pieni levite lämmittää vartaloa ennen kuin jatkaa pidemmälle.

Liukuvoide on ihonhoitorutiinissasi yhtä tärkeä kuin kosteusvoide, paitsi helpottaa imeytymistä ja parantaa intiimiyttä. Ilman sitä epämukavuus on väistämätöntä. Ja kuten tiedät, "missä on epämukavuutta, siellä ei ole nautintoa". Joten tänä ystävänpäivänä koe MyLubie-liukuvoiteen vertaansa vailla oleva pehmeys. Luonnollinen, vegaaninen ja Ranskassa valmistettu, se on rikastettu E-vitamiinilla, kehäkukalla ja punalevällä vaivattomiin syleilyihin.

Delikao's Love Tonic -suklaa: vastustamaton himo.

Ystävänpäivänä tämä suklaapatukka kilpailee parhaiden suklaamestarien koristeellisten rasioiden kanssa. Onko se jotain pientä ekstraa? Sillä on lemmenrohdoksia, ja se kiehtoo paljon muutakin kuin vain makunystyröitä. Herkullisempi ja hemmottelevampi vaihtoehto pienelle siniselle pillerille, tämä Delikaon suklaa on kuin lemmenjuoma, joka liikuttaa koko kehoa.

Kuten arvata saattaa, kyseessä ei ole pelkkää kaakaota. Damianan kukasta, maca-jauheesta ja sinkistä valmistettu pala riittää lähettämään kylmiä väreitä selkäpiitä pitkin. Näennäisen tavallinen herkku, joka tyydyttää paitsi makeanhimoasi myös seksuaalista haluasi. Se on paljon houkuttelevampaa kuin inkiväärin palan pureminen, eikö olekin?

Goliate-hierontakynttilä liekin sytyttämiseen

Tämä kynttilä ei ole tarkoitettu vain intiimien hetkien tai romanttisten illallisten valaisemiseen valkoisella pöytäliinalla. Sillä on sinulle muita suunnitelmia, jännittävämpiä kuin viihtyisä kynttilänvalossa vietetty ilta. Se lupaa ennennäkemättömän hieronnan ja hehkuvan tunnelman. Enemmän kuin pelkkä kynttilä, se on kutsu aistilliseen hyvinvointiin, aistilliseen tutkimiseen ja puhtaaseen hemmotteluun. Turvallinen ja puhdas Goliate-kynttilä on suunniteltu kosmeettiseksi hoidoksi, mikä tekee siitä entistäkin houkuttelevamman.

Luomurypsivahasta, kosteuttavista ominaisuuksistaan tunnetusta ainesosasta, Grassen lumoavista tuoksuistaan tunnetuista hajuvesistä ja herkästä E-vitamiinista valmistettu tuoksu lupaa lämpimiä kohtaamisia. Tarpeeksi nostamaan lämpötilaa, aivan kirjaimellisesti.

Keskustellaan pelistä aloittaaksemme dialogin (ja muustakin, jos yhteys on olemassa)

Jättäkää Uno ja Monopoli syrjään! Tuokaa esiin tämä win-win-korttipeli, jossa tavoitteena on puhua avoimesti ja välttää tabuja. Näissä korteissa ei käytetä numeroita, vaan pikemminkin kysymyksiä, jotka ovat joskus suoria, joskus oivaltavia. Ne voivat vaihdella "Mitä mieltä olet sanasta 'esileikki'?" ja "Mitä haluaisit tehdä minulle juuri nyt?". Ja mikä parasta, vääriä vastauksia ei ole.

Tämä aikuisille suunniteltu korttipeli tutkii kaikkia seksuaalisuuden puolia. Rohkeimmista haluista salaisimpiin fantasioihin, aina suostumusta kunnioittaen. Sen avulla voit palata intiimiyden perusteisiin ja lähestyä usein tabuina pidettyjä aiheita vaivattomasti, ilman häpeää tai epämukavuutta. Tämä peli on paljon enemmän kuin vain ajanviete sateisena sunnuntaina, se kannustaa vilpittömiin ja avoimiin keskusteluihin, jotka johtavat suurempaan vapauteen makuuhuoneessa.

Olet hyvässä seurassa huolettoman ja intohimoisen ystävänpäivän viettoon. Äläkä unohda parasta asuasettasi rakastelua varten: itseluottamusta. Olitpa sitten yksin tai jonkun kanssa, intiimiys ansaitsee parempaa kuin pikaisen seksin.