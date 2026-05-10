Avioeronsa jälkeen tämä 64-vuotias eläkeläinen jätti kaiken taakseen ja muutti "pieneen taloon" Alankomaissa.

On olemassa tarinoita, jotka inspiroivat yksinkertaisesti siksi, että ne kertovat uudesta alusta. Margot Hollanderin tarina on selvästi yksi niistä. 64-vuotiaana, avioeron jälkeen, joka särki hänen maailmansa, tämä entinen tanssinopettaja ja hollantilainen projektipäällikkö teki rohkean valinnan: jättää kaiken taakseen ja muuttaa pieneen taloon Eindhovenin sydämessä Alankomaissa. Hänen Business Insiderissa julkaistu tarinansa on koskettava vilpittömyydellään ja lämmöllään.

Uusi alku avioeron jälkeen

Kun Margot Hollanderin suhde päättyi, hän kohtasi pulman: asunnon löytämisen. Vuokra-asuntomarkkinat olivat kyllästyneet, ja asuntolainan saaminen eläkeläisenä tuntui käytännössä mahdottomalta. Lähes sattumalta hän törmäsi vuoden 2023 lopulla Minitopia-projektin mainokseen. Kyseessä oli Eindhovenissa sijaitseva pienten talojen kylä, josta hän oli jo kuullut lehdistössä. "Varasin ajan vierailulle ja tein nopeasti tarjouksen", hän kertoo. Muutamaa viikkoa myöhemmin, tammikuussa 2024, hän muutti sisään. Omistaakseen asunnon hän maksoi noin 143 000 dollaria (noin 130 000 euroa) käteisenä – enimmäissumman, johon hänellä oli varaa. "Olen niin iloinen, että ostin asunnon tässä vaiheessa elämääni", hän sanoo.

Aloittaa kaikki alusta, kirjaimellisesti.

Muutto perinteisestä talosta paljon pienempään tilaan vaati merkittävää siivoamista. Vuosien varrella kertyneet vaatteet, kengät, esineet... oli pakko päästää irti. "Mielestäni siivoaminen on hyväksi mielelle, ja olen tyytyväinen eläessäni vähemmällä", hän selittää.

Vielä symbolisemmin hän päätti olla ottamatta mitään vanhasta elämästään mukanaan. Ei yhtäkään huonekalua, ei yhtäkään sisustuselementtiä. Kaiken piti olla uutta, kuin tyhjä sivu täytettäväksi. Nykyään hänen pientä taloaan koristavat hänen persoonallisuuttaan heijastavat taideteokset, pienet ikkunaluukut ja huolella valitut huonekalut. Se on täysin hänen kuvansa mukainen turvasatama, jonka hän jakaa pienen koiransa kanssa.

Yhteisö, joka muuttaa kaiken

Kokemuksen tekee vieläkin arvokkaammaksi kylätunnelma. Noin sadan asukkaan Minitopia Eindhoven on Alankomaiden suurin samannimisistä kylistä. Täältä löytyy nuoria, pariskuntia, perheitä, sinkkuja ja muutamia eläkeläisiä, kuten hän itse. "Ei tarvitse suunnitella drinkkiä; törmäät vain naapureihin koiraa ulkoiluttaessasi", Margot Hollander sanoo hellästi. Tämä arjen spontaanius, nämä pienet keskustelut, antavat hänelle vapauden ja inhimillisen lämmön tunteen, jota hän ei olisi koskaan kuvitellut löytävänsä. Hän korostaa myös paikan monimuotoisuutta: "En haluaisi siitä tulevan vain eläkeläiskylää. Juuri tämä sekoitus tekee siitä todellisen yhteisön."

Taloudellisesti turvallisempi elämäntapa

Nyt eläkkeellä oleva Margot Hollander muistuttaa meitä siitä, että intohimoista nauttiminen edellyttää varojensa rajoissa elämistä. Ja taloudellisesti hänen pieni talonsa on osoittautunut helpotukseksi. Aurinkopaneelien ansiosta hän ei maksa käytännössä lainkaan sähköä, ja kuukausittainen maanvuokra on vain muutama sata euroa. "Mitä enemmän kulutat asumiseen, sitä vähemmän voit omistautua sille, mitä rakastat", hän tiivistää. Ja mitä hän rakastaa, on urheilun harrastaminen.

Tarinansa kautta Margot Hollander muistuttaa meitä siitä, ettei koskaan ole liian myöhäistä uudistaa elämäänsä. Pienen talonsa myötä hän löysi paljon enemmän kuin vain katon päänsä päälle: oman tilan, tukevan yhteisön ja ennen kaikkea uuden vapauden. "Toivon, että tämä on viimeinen taloni", hän uskoutuu hymyillen. Kaunis elämänohje, joka resonoi lupauksena kaikille niille, jotka epäröivät aloittaa alusta.