Väärät lupaukset rakkaudessa: merkit, jotka saavat sinut ajattelemaan kahdesti

Rakkauden maailmassa on kokeneita ja sulavia puhujia, jotka loistavat makeiden puheiden ja valheellisten toiveiden taidossa. He puhuvat enemmän kuin toimivat, ja heidän lupauksensa kuulostavat usein tyhjiltä. Nämä elämänkumppanit, jotka menettivät uran liike-elämässä, mutta olisivat helposti läpäisseet Don Juanin koekuvaukset, unelmoivat isosti, mutta lykkäävät sitoumuksiaan.

Väärät lupaukset tai "tulevaisuuden huijaus"

Kumppanillasi on taito saada sinut tuntemaan kuin leijuisit ilmassa. Hän vakuuttaa sinulle pian alkavista häistä, ottaa mittoja nimettömästäsi, lupaa satumaisen romanssin ja kilpailee Walt Disneyn mielikuvituksen kanssa aina, kun puhe "myöhemmin" nousee esiin. Hän antaa sinulle hyvin selkeän kuvan tulevaisuudestasi ja käytännössä asettaa sinut noihin tilanteisiin. Pohjimmiltaan todellinen käsikirjoittaja antaa sinun uskoa perhe-elämään kauniissa maalaistalossa , kanojen ja taaperoiden ympäröimänä, nauttien hänen valmistamistaan herkullisista kotiruoista. Koulussa hänen on täytynyt olla erittäin lahjakas luovassa kirjoittamisessa.

Kumppanisi pysähtyy jokaisen kiinteistönvälitystoimiston eteen ja pitää lähes itsestäänselvyytenä sitä ylellistä maalaistaloa. Hän pysähtyy koruliikkeiden näyteikkunaan arvioidakseen mieltymyksiäsi. Hän lähettää sinulle videoita maailmanympärimatkastaan vakuuttaen, ettei se jää vain täyttymättömäksi unelmaksi. Lyhyesti sanottuna, hän hemmottelee sinua suunnattomasti. Mutta nämä sanat, joihin olet tarttunut kiinni alusta asti, ovat vain kangastuksia, ohikiitäviä illuusioita. Vuosia myöhemmin sinulla ei vieläkään ole timanttia sormessasi tai omaa kotiasi. Ja tuo matka maailman ääriin on jäänyt pelkäksi fantasiaksi.

Tällä käytännöllä on jopa nimi deittailualan ammattikielessä: "hiekkalinna"-tekniikka. Yksinkertaisesti sanottuna hiekkalinnan rakentaja lupaa sinulle ruusuisen tulevaisuuden, mutta kaikki on savua ja peilejä. He vain puhaltavat savua ja peilejä silmiisi ja sokaisevat sinut hetkessä. Tämä taipumus olla toista parempi "tapahtuu usein, kun joku tuntee syvää tarvetta tehdä vaikutus kumppaniinsa voittaakseen hänen kiintymyksensä", selittää Jessica Alderson, Stylistin parisuhdeasiantuntija.

Tämä ei ole aina manipulointitekniikka

Jatkuvasti odottaessasi kumppanisi pitävän lupauksensa, tunnet olosi petetyksi, huijatuksi ja huijatuksi. Vaikka tämä bluffi on manipuloijien ja muiden narsististen väärinkäyttäjien yleismaailmallinen strategia, väärät lupaukset eivät aina ole tahallisia.

Tutun ”minä muutun” tai ”teen kaikkeni” -lausahduksen lisäksi, joka ei enää vakuuta ketään, on olemassa kumppaneita, jotka tuntevat pakkoa tehdä tämän pienen voimannäytöksen voittaakseen toisen ihmisen sydämen. ”Hän saattaa tuntea itsensä riittämättömäksi ja turvautua suuriin eleisiin ja lupauksiin yrittääkseen vietellä toisen ihmisen. Hän saattaa esimerkiksi luvata viedä sinut matkalle, mutta ei koskaan pidä lupaustaan, tai ajatella, että pitääkseen kiinnostuksesi yllä hänen on jatkuvasti hemmoteltava sinua lahjoilla ja tehtävä ylellisiä suunnitelmia”, asiantuntija selittää.

"Amorin opetuslapsi" maalaa myös toisenlaisen kuvan: ihmiset, joilla on alhainen tunneäly, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että he voivat tehdä sanoistaan totta tajuamatta niiden taustalla olevaa poikkeuksellista kunnianhimoa. "Kun he antavat näitä lupauksia, he tarkoittavat niitä vilpittömästi, mutta kun on kyse niiden pitämisestä, heiltä puuttuu motivaatiota", Jessica Alderson lisää.

Epätyypillinen oire sitoutumisen pelosta

Sitoutumisen pelko ei ilmene ainoastaan vahvana itsenäisyyden tunteena, jatkuvana ristiriitaisena tunteena tai epämukavuutena ajatuksesta määritellä suhde sellaiseksi. Se voi joskus esiintyä salakavalammina muotoina. Paradoksaalisesti sitoutumista pelkäävät ihmiset yrittävät joskus rauhoitella itseään "kertomalla itselleen tarinoita".

”Joillekin ihmisille ajatus loppuelämänsä viettämisestä kyseisen henkilön kanssa on kauhistuttava; he saattavat sitten pettää itseään sanomalla 'me teemme tämän', mutta todellisuus voi osoittautua hirvittävän tylsäksi, antaa vaikutelman jumiutumisesta ja väistämättä sisältää kompromisseja”, selittää pariterapeutti Sarah Ingram Independentille .

Liitetiedostojen tyyli, joka välttää taustaa

Näiden suurten lupausten ja punaisen maton lailla esille levitettyjen projektien takana piilee joskus syvempi mekanismi: välttelevä kiintymyssuhdetyyli. Nämä kumppanit voivat puhua tulevaisuudesta hämmentävällä, lähes teatraalisella vaivattomuudella, mutta heti kun on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin, he painavat jarrua pohjaan, vaihtavat puheenaihetta tai löytävät tuhat syytä lykätä asiaa. Aivan kuin he olisivat mieluummin rakastaneet teoriassa kuin käytännössä.

Tämä paradoksi on melko helppo selittää. Välttelevä persoonallisuus pelkää usein todellista läheisyyttä, sellaista, johon liittyy haavoittuvuuden osoittaminen, kompromissien tekeminen ja sen hyväksyminen, että suhde ei ole vain idealisoitu projektio. Niinpä he rakentavat upean, erittäin yksityiskohtaisen, lähes käsin kosketeltavan tulevaisuuden... mutta sellaisen, joka pysyy huolellisesti ulottumattomissa. Niin kauan kuin projekti pysyy fantasian puolella, se ei aseta heitä vaaraan. Ongelma alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, lippujen varaamisesta tai sormuksen valitsemisesta.

”Jos sinulla on tietty kiintymyssuhde, joka tukahduttaa turvallisuuden tunteen – eli vaikka ajatus vetoaisi sinuun, todellisuus on yksinkertaisesti ylivoimainen”, asiantuntija selittää. Lyhyesti sanottuna lupausten tekemisestä tulee tapa ylläpitää yhteyttä ilman, että tarvitsee kohdata, mitä sitoutuminen todella tarkoittaa.