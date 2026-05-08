Miksi jotkut ihmiset kokevat fyysisen kontaktin vaikeaksi parisuhteessa?

Kaikki eivät ole vastaanottavaisia hiusten hellälle silittelylle, lämpimille halauksille ja leikkisille kutitteluille. Vaikka nämä intiimit eleet ovat usein luonnollisia ja spontaaneja parisuhteessa, ne eivät aina tarjoa toivottua mukavuutta. Jotkut kumppanit eivät reagoi kosketukseen ja jännittyvät, kun taas toiset kiihottavat helposti. Eikä tämä välttämättä ole romantiikan puutetta tai merkki horjuvasta suhteesta. Selitys on usein monimutkaisempi.

Keho, traumojen turvasatama

Vaikka kaulasuukot ja hellät öiset hyväilyt saavat jotkut kylmiä väreitä pitkin selkäpiitä, nämä hellyydenosoitukset saavat toiset inhoamaan. Kämmen, joka hellästi hipaisee reisiä illallisen aikana, peukalo, joka hipaisee poskea jäljittelemättömällä lempeydellä, käsivarret, jotka avautuvat levälleen valmiina vastaanottamaan kaikki päivän kurjuudet... nämä hellyydenosoitukset ovat lähes osa rakkauden kieltä . Yleensä ne vievät meidät puhtaan autuuden tilaan ja tekevät meistä ilon huumaavia.

Silti jotkut ihmiset kokevat olonsa epämukavaksi tällaisen läheisen kontaktin kanssa ja kokevat sen tunkeilevana, jopa hiljaisena aggressiona. Nämä ovat samoja ihmisiä, jotka välttelevät poskisuudelmaa, teeskentelevät kylmyyttään pitääkseen etäisyyttä, kieltäytyvät halauksista ja panikoivat ojennetun käden nähdessään. Edes rakkaan ihmisen ei sallita ylittää tiettyjä kehon rajoja, joka supistuu ja kutistuu pienimmästäkin fyysisestä kosketuksesta.

Ehkä sinullakin on selkeästi määritellyt fyysisen kosketuksen alueet, ja vetäydyt heti, kun kumppanisi lähestyy. Ja toisin kuin näyttää siltä, tämä ei ole heijastus sisäisestä kylmyydestä tai empatian puutteesta. Keho on erityisen kaunopuheinen ja sisältää koko historiamme. Se sisältää muistoja, joskus tuskallisiakin, jotka aktivoituvat uudelleen yksinkertaisen kosketuksen myötä. "Olen havainnut, että näillä ihmisillä, jotka pelkäävät kosketusta, on usein melko monimutkainen fyysinen historia äitinsä kanssa", selittää psykoanalyytikko Sylvie Consoli Psychologies-lehdelle . Pakeneminen on siis tapa suojella itseämme, pitää nämä vanhat menneisyyden haamut haudattuina ihomme alle.

Kosketus on yhdistetty velvollisuuteen

Keho säilyttää kaikki menneet kokemukset: lapsuuden pakotetut suudelmat, joilla osoitettiin kohteliaisuutta vanhemmille, halaukset, jotka tuntuivat myrkyllisen entisen kumppanin emotionaaliselta kiristykseltä, tai ensimmäisen poikaystävän itsekkäät hyväilyt, jotka eivät olleet tottuneet suostumukseen. ”Keho muistaa sen, minkä mieli joskus haluaa unohtaa. Alitajuntasi puhuu sitten vastenmielisyytesi kautta”, selittää seksiterapeutti Julie Nélia . Yksinkertainen, täysin vaaraton hieronta olkapäähän voi siis laukaista epämukavuuden, koska alitajuisesti ajattelet: ”Hän odottaa kauemmin” tai ”Hänestä tuntuu, että kuulun hänelle”.

Vaikka kumppanisi olisi täynnä hyviä aikomuksia ja haluaisi vain vahvistaa rakkauttaan, aivosi ottavat oikoteitä ja siirtyvät spontaanisti suojaustilaan. Hermosto oppii assosiaatioita ja voi reagoida automaattisesti; se on vähän kuin yliherkkä auton sireeni, joka soi pienimmästäkin kosketuksesta. Sinulle kosketus on rajoite, "kauppavaltti". Tämä selittää, miksi fyysinen kontakti on vaikeaa, erityisesti intiimeissä tilanteissa.

Kun henkinen taakka tekee jokaisesta kontaktista sietämätöntä

Stressaavan päivän jälkeen, jonka aikana on jonglöörattu monimutkaisten työtiedostojen ja aikuisen elämän vaatimusten kanssa, jopa hellästi päälle asetettava käsi tuntuu "liikalta". Tarvitset tilaa, ja heti kun kumppanisi tunkeutuu reviirillesi ja henkilökohtaiseen tilaasi, teet selväksi, ettei nyt ole "oikea aika".

Välttelet hänen käsivarsiaan, työnnät hänen kätensä pois sohvalta ja pysyt sängyn reunalla välttääksesi hänen vartaloaan lakanoiden alla. Lyhyesti sanottuna olet jo niin ylistimuloitunut päivittäin, että ystävällinen taputus selkään tai pään lepääminen sylissä tuntuu yhtäkkiä hyvin tunkeilevalta. "Kun mielesi on täynnä tehtäviä, vastuita tai huolia, on vaikea löytää emotionaalista läsnäoloa toiselle ihmiselle", parisuhdeasiantuntija lisää.

Merkki uhasta pariskunnalle?

Kollektiivisessa mielikuvituksessa halausten lykkääminen, leikkisän kiusoittelun keskeyttäminen ja rakkaan ihmisen fyysisten vihjeiden huomiotta jättäminen ei välttämättä ole hyvä merkki. Se on yleismaailmallinen oire epäonnistuvasta, hitaasti kuolevasta suhteesta. Seksuaaliterapeutti tarjoaa kuitenkin vivahteikkaamman näkökulman: se, että tunnet olosi epämukavaksi kumppanisi seurustelurituaalien kanssa, ei tarkoita, että romanssinne olisi ohi. "Tunteesi eivät ole todiste epäonnistumisesta. Ne heijastavat pikemminkin sisäistä kehitystä, joka ansaitsee tulla tunnustetuksi."

Ehkä rakkaudenkielenne ovat erilaisia. Hän on varmasti taktiilisempi, kun taas sinulla on toinen tapa ilmaista itseäsi, vähemmän konkreettinen mutta yhtä symbolinen. Hän kertoo sinulle "rakastan sinua" otsasuudolla, kävellessäsi kietoutuvilla sormilla tai kädellä lantiollasi, ja sinä vastaat erilaisilla ilmaisuilla, vahvistavilla sanoilla tai itse tehdyillä lahjoilla, jotka annetaan ilman erityistä tilaisuutta.

Loppujen lopuksi se, ettet pidä kosketuksesta, ei tee sinusta kylmää tai lähestymätöntä ihmistä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kehollasi on oma tunnekielensä. Ja terveessä parisuhteessa rakkaus ilmenee myös kyvyn kautta oppia toisen ihmisen tunnekieli olematta tyrkyttävä.