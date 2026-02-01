Vaikuttaako pilleri romanttisiin valintoihin? Asiantuntijat erottavat faktan fiktiosta

Ehkäisypillereillä, vaikka ne ovatkin pieniä, on merkittäviä vaikutuksia kehoon. Kaikkien sen sivuvaikutusten lukeminen veisi lähes puoli päivää. Mutta kaiken tuon pienellä präntätyn tekstin joukossa ei yhdelläkään rivillä mainita sen vaikutusta rakkauselämään. Missään ei sanota: "Varo, pilleri voi häiritä romanttisia valintojasi." Joidenkin viraaliteorioiden mukaan pilleri kuitenkin häiritsee paitsi kehoamme myös romanttisia ihmissuhteitamme.

Hormonien cocktail, joka ei jätä ketään kylmäksi aivoille

Vaikka tieteellinen maailma on hiomassa hormonitonta miesten ehkäisypilleriä, naisten on edelleen tultava toimeen kemiallisten kaavojen kanssa, joilla on lukuisia haitallisia sivuvaikutuksia, aivan kuin uhraus olisi geeneissä. Vaikka pilleri minimoi kuukautiskivut ja säätelee kiertoa välttääkseen epämiellyttävät yllätykset lomalla, sillä on myös omat haittapuolensa. Avaa vain pakkauksen mukana tuleva käyttöohje ja totea itse. Paperi on lähes polvea syventävä ja sisältää lukuisia varoituksia.

Tiputtelun, pahoinvoinnin, mielialan vaihteluiden ja muiden varoitusmerkkien lisäksi pillerin sanotaan myös aiheuttavan tuhoa romansseissamme. Ei tarvitse kaivaa esiin suurennuslasia; se ei ole yksi "virallisista sivuvaikutuksista". Joidenkin nettihuhujen mukaan pilleri voi kuitenkin johtaa meitä harhaan flirttailussamme ja vaikeuttaa rakkauden etsintäämme. Sen sijaan, että pilleri toimisi rakkausjuomana, sen oletetaan muuttavan viehätysvoimaamme (eikä välttämättä parempaan suuntaan). Netin alfaurokset uskovat, että pilleri estää meitä imemästä testosteronia ja tuomitsee meidät pysymään heidän kutsumiensa "ali-ihmisten" kanssa. Heidän argumenttinsa ei tietenkään pidä paikkaansa ja heijastaa pääasiassa turhautumisen tunnetta. Onneksi tiedeyhteisöllä on uskottavampi selitys.

Jos pilleri voi vaikuttaa libidoon ja tilapäisesti turruttaa halumme, miksei se voisi muuttaa myös romanttisia mieltymyksiämme? Vuonna 2019 Psychology Today -lehdessä julkaistu tutkimus herättää kiehtovan hypoteesin: pillereitä käyttäville naisille saattaa kehittyä erilaisia kumppanimieltymyksiä. Esimerkiksi jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että pillereitä käyttävät naiset saattavat olla vähemmän herkkiä biologisille vihjeille, kuten tuoksulle. Ja kuten tiedämme, luonnollinen kehon tuoksu on houkuttelevampi kuin mikään keinotekoinen hajuvesi.

Mieltymysten muutoksia on dokumentoitu, mutta ne eivät ole yleismaailmallisia.

Miehet, jotka levittävät tätä uskomusta ja luulevat tietävänsä kaikki vastaukset naisten kehoista, mutta sekoittavat silti kohdun ja emättimen, luottavat pienimuotoisiin tutkimuksiin. Nämä tutkimukset, jotka ovat enemmän psykologisia kuin biologisia, olettavat, että ehkäisypilleri estämällä ovulaation vaikuttaa naisten alkuperäiseen ja vaistonvaraiseen vetovoimaan.

Toisin sanoen, pillerin käytön aikana pidät enemmän Harry Stylesin kaltaisista kasvoista kuin Brad Pittin kaltaisista neliömäisistä leuoista. Heidän mukaansa pehmeärunkoisen miehen valitsemista urheilullisen kehonrakentajan sijaan ei saa syynä itseluottamuksen puute, vaan pikemminkin pillerin ainesosat. Toisin sanoen he antavat ymmärtää, että valitsemme miehiä kuin kypsiä hedelmiä torin kojulla: silmillämme ja hajuaistillamme, emme mielellämme. Mutta emme enää elä kivikaudella, aikana, jolloin ihmiset nuuhkisivat toisiaan kuin eläimet ennen parittelua.

Lisäksi mikään laajamittainen tutkimus ei vahvista tätä. SELF- lehdessä haastatellun tohtori Sarah Tangin mukaan ei ole todisteita siitä, että pilleri vähentäisi kiinnostusta maskuliinisia miehiä kohtaan, eikä edes siitä, että makutottumuksemme todellisuudessa muuttuisivat kuukautiskierron mukana. Joten ei ole epäilystäkään siitä, että pilleriä syytettäisiin kaikista romanttisista ongelmista. Lisäksi maskuliinisuus ei ole läheskään naisten prioriteetti nykypäivänä. Heidän näkökulmastaan se ei heijasta "hyviä geenejä", vaan pikemminkin patriarkaatin oire.

Rakastuminen ei ole vain neliömäisten leukojen asia.

Kuten tohtori Tang aivan oikein huomauttaa, olemme enemmän kuin vain hormoneja ja geenejä. Vetovoima, halu, yhteensopivuus – kaikki tämä menee paljon geneettisten kriteerien tai fyysisen ulkonäön tuolle puolen. Se, että jollakulla on "maskuliinisen" ulkonäön lisäksi, ei tarkoita, että hän olisi terveempi tai " yhteensopivampi " kanssasi. Ja onneksi parisuhteen onnistuminen ei riipu kasvoista tai fyysisistä piirteistä.

Lisäksi kaikki naiset eivät tunne vetoa miehiin, eivätkä kaikki heistä yritä tulla raskaaksi. Siksi on riskialtista yrittää typistää rakkaus ja halu jäykkään biologiseen viitekehykseen. Ja kuten tohtori Tang niin osuvasti asian ilmaisee: "Voit löytää jonkun viehättävän, kuulla hänen puhuvan ja yhtäkkiä tunteakin enää mitään sinua kohtaan." Rakastumisen syynä ovat myös yhteiset arvot, ystävällisyys, huumori, kuuntelu – lyhyesti sanottuna asiat, joita ei pilleri eikä tutkimus voi ennustaa.

Vaikka pilleri voi joskus aiheuttaa ongelmia ja on edelleen kiistanalainen, se ei ole vastuussa huonosta onnestasi rakkaudessa. Jos kumppanisi ärsyttää sinua tiettyinä aikoina, se on todennäköisesti merkki PMS-oireista tai epäsäännöllisistä hormoneista.